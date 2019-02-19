北海道五星級溫泉美食之一泊二食 平成館潮騷亭別館花月

【作者:PianoGigi】

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在函館的第二個晚上，我們訂了溫泉酒店 — 平成館潮騷亭別館花月（以下簡稱花月）的一泊二食，一晚附帶私人風呂的雙人房，連早晚餐，大約HKD4200。晚餐跟登別溫泉鄉瀧乃家一樣，也是十分精緻的日式料理！

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這天下午，我們坐市電到尾站湯之川溫泉。

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下車後便看到街上有地圖指示往溫泉旅館區。然後我們沿指示走，附近有好幾家風格不一的溫泉旅館，感覺沒有登別的古老豪華，多一份平易近人的親民味道。

我們選的平成館潮騷亭別館花月是最近海邊的溫泉旅館，所以也得花點時間走到海邊。

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然後我們便看到在花月的大門前有個公車站牌，仔細一看原來這邊有巴士來回函館駅前，比起市電更方便，但班次有點疏落，一小時只有２班車左右。

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平成館潮騷亭，別館跟本館連在一起，左邊的是別館花月，樓層數目較少，右邊的是較舊的本館。酒店大堂裝潢得十分華麗有氣派，五星級的格調，但個人較喜歡登別那家比較舒適的感覺。

關於客房

先帶大家看看我們所訂的私人風呂房間。

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門後的玄關位置十分寬敞，左邊是洗手間及露天風呂，右邊是客廳及睡房的位置。

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日式榻榻米房間，空間很大，衣櫃內已放著各種大小的浴衣供客人穿著。

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另一邊是一個有無敵大海景的小客廳。

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我們就在那邊喝喝茶，欣賞美麗的大海，心曠神怡。

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桌上還有小食免費供應。

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我們就是為了這個可以看海的露天風呂而來，溫泉水不斷湧出，此刻只想泡溫泉。

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浴室十分寬敞，而且沐浴用品及護膚品都很齊全。

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我們到公眾浴場泡湯後便回房間休息，欣賞晚霞。

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關於溫泉

公眾浴場分別在４樓及７樓，男女湯會跟據不同時段更換浴場，所以早晚各泡一次湯便可以試試２個不同的浴場。

由於這家酒店別館及本館共用這２個公眾浴場，所以跟登別那家比起來客人會比較多。２個浴場的更衣室都十分大，有足夠幾十人的空間，梳洗位置也有7-8個，絕對足夠。

那天我先到４樓的浴場，位置在本館那邊，在更衣室及浴場內大概有十來個客人吧！浴場內洗澡的位置也有十多個，十分足夠。這個浴場除了室內溫泉外還有露天風呂，雖然沒有風景可看，但在露天風呂泡湯也十分舒暢，由於戶外關係也有微微的涼風，溫泉水也不會太熱，而且沒有室內的焗促感，而重點是幸運地整個露天風呂也只有我一人在泡湯，十分自由地獨佔整個空間，舒服得快要睡著！

隔天早上我到了７樓的浴場，雖是室內浴場，但有塊落地大玻璃可以讓客人看到廣闊無際的大海景。由於早上７時多也只有小貓三兩隻在浴場，我也可以挨在窗邊看海泡湯發呆。

晚上時候則在私人的露天風呂泡了一會兒，聽著海浪聲，疲勞盡消。

一泊二食 — 晚餐

我們跟前台預約了6:30pm的晚餐，花月除了日式晚餐還有西式自助餐供應，訂房的時候可選一泊二食，根據不同的晚餐而有不同的價錢，西式自助餐會便宜一點，但難得來到溫泉旅館，還是享受一下日式美食吧！

事前我們是完全不知道這家酒店會供應怎樣的美食，只聽聞過平成館的食物質素很高，一定令你十分滿意。

晚餐在餐廳的私人包廂內，我們準時進房後便看到酒店為我們準備好的前菜了。

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除了前菜，還有一小杯的餐前酒，乾杯！...

原文出處：[北海道]平成館潮騷亭別館花月: 五星級溫泉美食

延伸閱讀：[北海道]函館元町遊

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