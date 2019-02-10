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花蓮飛行傘卡電桿意外 陸客獲救、教練失足墜地無生命跡象

神隱少女絕美場景重現！白雪紛飛的浪漫「銀山溫泉」

2019-02-10 09:00ReadyGo出發前

部落客：GRACE幸福漫步

今年年初選擇下雪的季節前往日本東北，除了搭乘暖爐列車外就是到銀山溫泉入住一晚，買了JR PASS一路從仙台-弘前-秋田玩過來，在秋田入住一晚後一早搭著奧羽本線到新莊換車到大石田站，抵達車站後就看到不少遊客正等候銀山溫泉飯店的車子接駁，如果不想住宿也有公車可搭，但是車班不多，車程大約40分鐘，下車後大約步行6分鐘左右就可以抵達，而我們住的溫泉民宿停車場剛好就在西塚菓子舖旁，就不用走那麼遠了。

圖/Grace幸福漫步
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一下車後就可以感受到 銀山溫泉 浪漫的氛圍，層層白雪堆疊、冒著熱氣的銀山川，整條溫泉街被積雪裝飾的超美，但是也不好行走，尤其是拖著行李要到飯店還真的是很艱辛啊

圖/Grace幸福漫步
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溫泉街上有足湯可泡腳，只是風雪太大椅子上都有積雪。從停車場到飯店短短的距離卻讓我走好久，因為風景太美讓我沿途一直狂拍照。

圖/Grace幸福漫步
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銀山溫泉會如此受到大家的喜歡其一是早期轟動一時的日劇『阿信』的拍攝地，再來就是宮崎駿卡通神隱少女裡的湯屋，早在500 多年前這裏發現了銀礦，所以就把這座溫泉村取名爲“銀山”，這裡的房子大都是木造的，建於大正時期至昭和年間，都是採傳統工法的建築。

圖/Grace幸福漫步
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圖/Grace幸福漫步
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這間能登屋溫泉飯店也是傳說中神隱少女湯婆婆的湯屋，目前已列為日本國家有形文化財，真的好像走入卡通世界的場景啊！而且搭配前面的紅橋，真的太相似了。隨著時間的變化，整個銀山溫泉街所呈現的色溫也真的很多變，很喜歡這種天然產生的藍色調，真的很像世外桃源的地方。

圖/Grace幸福漫步
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最可愛的應該是遊客所堆積的一個個小雪人，天色漸漸暗了，兩側的房子燈光亮起又是不同的氛圍。置身在銀山溫泉街猶如掉入日劇的拍攝場景，短短的一條街不管走幾次都不會膩啊！這條溫泉街除了民宿飯店外，另有些伴手禮和餐廳都蠻好逛的，但因為每家店人潮都很多也不方便拍照，就不介紹這些店家了。

圖/Grace幸福漫步
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除了能登屋外這家飯店我個人覺得也很特別。天色越來越暗銀山溫泉街的景色又是不同的感覺，更有著大正時期的復古風情。

圖/Grace幸福漫步
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這裡取一個空景真的很難啊！站在能登屋前面腦海裡一直出現神隱少女湯婆婆的場景 一整個晚上銀山溫泉的雪下不停，一早起來吃完早餐就跑出來逛逛，就看到每家飯店人員正努力鏟雪，冬季風景雖美可是住在這裡的居民也很辛苦，一天都要鏟雪好幾次，不然真的寸步難行啊！

圖/Grace幸福漫步
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因為要轉往藏王看樹冰，就準備搭乘公車回到大石田搭車，因為這裡的民宿業者接送是早上九點才開始，會建議如果要提早出發的就步行到公車站搭車吧！要搭車的我會建議早一點到公車站等車，因為公車並不大，還有很多旅客會帶行李，公車偶爾會擠不上喔！我上次還好是第一個來等公車，不然錯過一班就要等很久，可以看到二月份來積雪真的超厚，就連停在停車場的車子經過一晚的下雪都快被白雪蓋滿了。

圖/Grace幸福漫步
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銀山溫泉一個因為電視劇和卡通爆紅的景點，雖然溫泉街不長，但卻是很有復古浪漫的氛圍，如果可以我會建議入住一晚體驗一下當地的溫泉，當然一泊二食的價位都不便宜且也須提早訂房，或是選擇入住在大石田車站附近，搭公車一日往返，日本的冬季天黑得早，所以搭乘末班車都還來得及，至於雪地自駕除非你真的很有把握，不然我不建議因為風雪真的很大，我個人獨愛銀山溫泉冬季的美景，若有機會到日本東北遊玩真的很推薦銀山溫泉喔！

怎麼去

地址｜日本〒999-4333 山形尾花澤市 銀山新畑地内

電話｜+81 237-28-3933

延伸閱讀>>2019日本追櫻花全攻略，日本櫻花季賞櫻景點、花期預測搶先看

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