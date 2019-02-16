仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(下)

部落客：果子的腳印

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短時間的旅遊是體驗，長時間的住著是開始慢慢了解，除了了解之外，也會開始探索一些一般觀光客比較少造訪的地方，在仙台的時間雖然不是很長，也常常回台灣工作，但果子有探索出一些仙台的私房景點，這些景點或許不是第一次造訪日本、造訪東北就會直接聯想到的景點，但也非常有自己的特色，讓我很喜歡，所以這次就來把這些景點規劃成三天兩夜的旅行分享給大家吧！

かき鮮海風土 (仙台車站)

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旅行告一段落，來點美食吧！回到仙台車站，三樓的牛舌壽司通尾端，藏著一家非常著名的海鮮料理店，也就是「かき鮮海風土」。日語裡的「かき」就是牡蠣的意思，但除了牡蠣料理之外，在這裡還可以品嘗到各式各樣的海鮮，並且使用不同的烹調方式來料理。

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かき鮮海風土用的食材多是從宮城縣著名觀光勝地：松島，或是「鳴瀨」、「志津川」等地來的，所以以比較不同產地的口感、鮮味。而且大部分牡蠣的料理都是有殼牡蠣，可謂牡蠣料理的仙台之最。聽說除了牡蠣料理外，每天都有限量的「みさご島壽司套餐」！

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這次點了三樣餐點，分別是炸牡蠣、焗烤牡蠣還有蚌類火鍋。炸牡蠣外酥內軟，淋上特製的醬汁，連著生菜一起吃，有鮮甜的海味、又有青菜的清爽咬下去的瞬間竟然還噴汁。焗烤牡蠣則是跟半個臉一樣大，濃郁的奶香和牡蠣的鮮味巧妙的融合，有點像在吃固體的玉米濃湯的感覺

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最後是蚌類火鍋，這鍋真的很猛！裡面大概有5~7種不同的帶殼蚌類，打開鍋蓋的那一瞬間，完全沒有聞到任何腥味，湯頭沒有特別調過，但煮過這些蚌類後非常的鮮美，喝一小口就可以配一大匙的白飯。而蚌類當然就更不用說，口感好、味道鮮。然後有些因為本身太大顆，還需要剪開繼續煮以確保全部都熟透了，飽餐一頓之後，滿足的又有力氣可以往下一站前進囉！

怎麼去

地址：980-0021 ​​​​​​​宮城縣仙台市青葉區中央1-1-1 仙台車站3F

開放時間：每天10:00~22:30

電話： 050-3468-3086 ​​​​​​​

宮城縣美術館

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宮城縣美術館裡有著海內外著名作家的各種作品，國內的作品多以宮城縣以及東北六縣為主，整個展示空間、區域並不大，所展出的東西大概有將近4000件，但每一樣都很值得細細玩味。目前已經有大約40年歷史的宮城縣美術館，除了常設展以及特展之外，還有給創作者的專屬工作室，一般民眾可以透過透明玻璃看到創作者在內揮灑的樣子 ，是相對於一般的美術館比較特別的地方。

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很喜歡宮城縣美術館館外的建築以及隨處可見的裝置藝術，在這裡可以深深的感受到宮城縣的人文氣息宮城縣美術館內，對於照片的部分，把作品分得很細緻，例如有些是作者已經過世許久，超過的著作權的年限，就可以自由拍照；若是創作者還健在或尚未超過年限，就會有嚴格的管制。

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這裡就是創作者的工作室，除了透過透明玻璃遠遠的看著他們創作，有時候若門開著，也可以進入裡面和他們大聲招呼，和他們交流一下，宮城縣美術館其實讓我想起的是台中的國美館，有點幾何的建築風格，加上鵝黃色的燈光，在午後黃昏的時候真的特別容易被聯想在一起

怎麼去

地址： 980-0861 (​​​​​​​仙台市青葉區川内元支倉34-1)

​​門票：成人300元、學生150元 (常設展)

開放時間：​​​​​​​9:30~17:00，周一不開放

電話：022-221-2111 ​​​​​​​

富貴壽司 (虎尾橫町本店)

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第一天的最後一站：富貴壽司！ 在日本，往往有名氣的老店都是外觀看起來最簡樸的小店家，經歷了三代的傳承，它已經有60年的歷史。它和其他連鎖壽司店例如平祿壽司或是藏壽司有沒什不同的呢？

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最大的特色就是富貴壽司是使用最多仙台在地海鮮食材。所以來到這裡絕對要點的就是有各種仙台海鮮的「招牌仙台海鮮丼」。位在東北地區的仙台，其實本身就有地利之便，擁有超級多種海鮮，目前所發現的約莫有將近300種！而這次點的除了有招牌先台海鮮丼之外，還點了一個「月壽司組合」(中份的壽司)餐點的部分。因為12月初來訪還有淡淡的秋意，所以餐盤邊都放了一片楓葉，感覺特別應景。

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這個壽司組合，果子意外的喜歡它的鮪魚細捲，是完全不需要加其他醬油或是醬料就會非常非美味，鮪魚和飯捲之間也已經上有芥末，芥末不辣，只有香氣。另外生吻仔魚壽司吃起來最特別，口味微苦，但口感很滑溜，壽司入口之後吻仔魚在嘴巴裡散開來，好像還活著一樣

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而招牌仙台海鮮丼​​​​​​​飯的部分，特殊點在於一般的海鮮丼​​​​​​​飯都是使用鮪魚之類的「紅肉」魚完成；雖然其中也吃得到鮪魚以及其他生魚片，但富貴壽司的海鮮丼​​​​​​​飯​​​​​​​是用仙台有名的比目魚來製作！暖暖的飯搭配新鮮的生魚片，這一次連我最愛的芥末都不加就深深愛上 ​

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順帶一提，富貴壽司的味噌湯還有暖暖的茶不僅夠日式，也很到位！因為像是壽司、生魚片這些冷食吃多了若有暖的東西可以喝，感覺會很舒暢！

怎麼去

地址： 9800811 宮城縣仙台市青葉區一番町4-4-6虎横ビル1F)

營業時間：11:30～14:00 / 17:00～23:00 ​​​​​​​

電話：022-222-6157 ​​​​​​​

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