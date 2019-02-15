仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(上)

部落客：果子的腳印

短時間的旅遊是體驗，長時間的住著是開始慢慢了解，除了了解之外，也會開始探索一些一般觀光客比較少造訪的地方，在仙台的時間雖然不是很長，也常常回台灣工作，但果子有探索出一些仙台的私房景點，這些景點或許不是第一次造訪日本、造訪東北就會直接聯想到的景點，但也非常有自己的特色，讓我很喜歡，所以這次就來把這些景點規劃成三天兩夜的旅行分享給大家吧！

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Day1的行程大概是長這樣的：首先第一站來到「仙台市歷史民俗資料館」，然後從榴岡公園一路走過去到「榴岡天滿宮」，一路上欣賞榴岡公園的美景，結束後繼續步行到「孝勝寺」。在孝勝寺參觀後，繼續步行到了仙台車站的「かき鮮海風土」吃牡蠣料理。飽餐一頓之後搭著地鐵來到「宮城縣美術館」，最後是在虎尾橫町的「富貴壽司」晚餐，結束這一晚的行程。

仙台市歷史民俗資料館

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第一天第一站來到的仙台市歷史民俗資料館，是了解仙台過去種種的一個重要媒介。這裡本為前日本軍隊的營房，在1979年成立歷史民俗資料館，從蒐集軍事用品為主，隨著時間慢慢開始擴充展示品 ~ 整個資料館大概可以分為常設展還有特展，常設展的部分主要分為農業類、仙台過去的日常生活、災害類、戰爭相關、以及體驗區

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雖然說不是非常能看懂日文，但看著幾個漢字還有單辭，大概也能了解眼前的展覽是在敘說哪一段過去。應該說是因為日本曾經殖民過台灣，所以留下許多相似的歷史，還是該說地緣、文化相近，所以好多畫面看起來都頗有幾分古早味台灣的感覺。像是上圖的蓑衣、童玩，好像如果回到40~50年代時候的台灣，也可以看到相同的畫面。只是莫名的覺得日本的東西都比較可愛一點

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這一個關於兒時雜貨店的展櫃，常常會有很多小朋友在這裡駐足不前。說到小孩，仙台歷史民俗資料館這裡也是國中小戶外教學超喜歡造訪的地方，這次很幸運地剛好遇到了 ​ 看他們望著說明牌寫著學習單，突然覺得他們看得懂、我看不懂有點神奇

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這裡就是關於軍營、戰爭相關的展示間，除了在櫥窗內的展品外，也有部分是像這樣比較大型的空間陳列蠟像、或當年的歷史遺物。懸掛的水壺、用鞋帶固定的長靴、泛黃的枕頭和被單，好像回到當年戰時兢兢業業的光景。

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其中所有常設展中最喜歡的是互動體驗區。在這裡可能是剛好遇到小孩們戶外教學，所以看著他們玩就覺得心情很好、好青春。同時，這裡有各種日本的傳統玩具，例如劍玉、彈珠台等等，喜歡日本祭典裡面各種遊戲的一定不能錯過這一區。

怎麼去

地址：983-0842仙台宮城野區五輪一丁目3-7

門票：240日幣

開放時間：周二到周日 9:00~16:45 (每月的第四個星期四不開館)

電話：022-295-3956

結束了資料館的參觀，吸收了一些仙台的過去，沿著榴岡公園一路走到榴岡天滿宮，很驚訝的是已經12月初的東北竟然還還有楓紅、銀杏，踩著滿地落紅，慢慢前往下一站。偷偷的發現這裡的楓葉比其他地方都要更美

榴岡天滿宮

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榴岡天滿宮目前已經有大約300年的歷史，詩人松尾芭蕉也曾造訪此地參拜，它主要經歷兩次重大的破壞，第一次在1795年，因為閃電引起火災，進而燒毀大殿、禮拜殿、塔門、鳥居等部分；而第二次就在2011年的大地震，如今我們所看到的榴岡天滿宮已經是修復過的模樣，所以外觀看來是非常新穎的

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想要祈求各種的項目，幾乎都可以在這裡找到，像是祈求成功、考試、懷孕安產、改運、交通安全、居家安全、身體健康等等，神社旁有許多小物，可以捐款然後拿取，每一樣都做得非常精緻

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寺的本體看得出來非常有年代感，但是因為幾乎從頭到尾被翻新過一次，周邊的磨石子地、上了鮮紅漆的大門，為這裡結合了新舊的元素，一起別具特色的呈現在我們眼前

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榴岡天滿宮的鳥居，周邊的植物、樹木隨意的生長不造作，又好像按照著什麼樣的理法在點綴、保護著榴岡天滿宮。另外，除了參拜外，在這裡每年都會有許多祭典可以參加，像是「 新春特別祈禱 」、「 例大祭特別夏詣祈禱 ​​​​​​​」、「 鷽替え厄除祈願祭 ​​​​​​​」等 (p.s.鷽是一種鳥) ​​​​​​​，都是榴岡天滿宮一年一度重要的大慶典活動

怎麼去

地址： 983-0851 宮城縣仙台市宮城野區榴ケ岡105-3 ​​​​​​​

門票：無

開放時間：24小時開放

電話：022-256-3878

孝勝寺

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孝勝寺又稱「大仙寺」，已經有超過700年的歷史，是寺院層級中最高等第的，目前為仙台市指定的有形文化財產之一。經歷了五次大火以及一次地震的摧殘，它在政府以及相關團體、捐款的協助下，呈現如今的樣貌。每年固定時間點也有祭典活動，如歲末的「除夜の鐘 」、冬至的「 星祭祈願会」、母親節時的「政岡廟大祭」等等

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在孝勝寺，有四個一定要看的點，首先當然就是入口處的「山門」。它是從青葉城搬遷過來的，並不是本來寺院在建造的時候就有，可以說是目前青葉城中遺跡很重要的一環。

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第二個是「五重塔」，完成於平成15年，是在平成年間第一次建造木製的五層寶塔。而裡面每一層所供俸的神都不一樣，第五層則是一個神木。五重塔搭配古松，實在是十足的有日本味。

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接著是「 釋迦堂 ​​​​​​​Shakado」，這一個建物也是仙台市指定有形文化財產！一般造訪時有時候可能會不小心漏掉，因為它介於孝勝寺本殿跟五重塔之間，再加上周邊的樹木、植被茂盛，常常被遺忘 。 在釋迦堂前有尊石雕，是知名的「 三沢初子 ​​​​​​​Misawa Hatsuko」

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最後一個是 亀千代丸​​​​​​​Kame Chiyomaru石像，面對孝勝寺本殿，石像就在右手邊的一顆老樹下打坐著。秋天來到這裡周圍會開滿楓紅，搭配或綠或黃的枝葉，是大自然鬼斧神工的調色盤。

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孝勝寺園區內，其實有一點很特別就是滿佈了墓碑，這些墓碑不知道是不是過世的都是311大地震時候的罹難者，因為在2017年曾經在孝勝寺這裡舉辦過一場東北大地震追弔會。雖然說墓碑林立讓這裡看起來不像是許多人會造訪的觀光景點，但大概就像是台灣某些寺廟殿堂旁會有靈骨塔的意思一樣吧。

怎麼去

地址： 983-0852 宮城縣仙台市宮城野區榴岡4-11-11

門票：無

開放時間：6:00~16:30 每天開放

電話：022-256-5402

接下篇：仙台行程攻略！三天兩夜12個私房景點&道地美食全公開(下)

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