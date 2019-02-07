「十和田市現代美術館」整個街道，都是我的美術館

【作者:tang1_silvia】

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整個街道，都是我的美術館

租車自駕前往奧入瀨的途中，在十和田稍做停留。寬敞的街道和這一帶五彩繽紛的創作品，是我們對十和田美術館的第一印象。

2008年才啟用的十和田美術館，戶外的開放空間，有供孩子們玩耍的童趣展場;有讓大人們佇足、與藝術家對話，橋接世界和個人間的聯繫的展品。極簡主義的博物館建築上，也有藝術家們的簡筆『塗鴉』，藝術如同掌中物般被玩弄著。當你踏進這一帶，不知不覺中就已經開始與藝術家對話，並參與議題。僅僅是輕鬆的散步路程，不經意間五感接收已經滿溢。

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為了跳脫潔白『無菌室』的展覽空間，新一代的美術館納入了「場域」概念，擦掉了與觀者間的空間界線。一群孩子們在十和田美術館充滿圓點的場地奔跑、爬上爬下的嘻笑，無意間也成為了美術館的參觀者。

以下都是不需購票入場的展覽作品......。

草間彌生

走到南瓜裡面，黑暗中有彩色的燈泡，似乎想起了被群星環繞的溫暖感，這是胎內記憶吧（誤）。

松本美術館 草間彌生常設展

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這一區有些日本家庭就坐在一旁野餐起來了呢。

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NoboruTsubaki--LeafcutterAnt

是一位很酷的現代藝術家，也在京都造形芸術大学教授現代美術。透過作品陳述他反對核能、石化能源，也反對追求經濟卻漠視環境的作法。他參與1989年美國AgainstNature主題展時，創作了freshgasoline--象徵汽油消耗後所產生的怪物--去表達他混濁的怒氣。眼前的這隻紅色切葉蟻(LeafcutterAnt)，原居住於中南美洲亞馬遜雨林，這種螞蟻在分工細膩的社會中，會將葉子切下搬回巢中，弄碎成葉糊後長出蕈類，成為美味的食物來源。像極了人類的農業社會。

這隻突變的大切葉蟻，像是執著痴迷於經濟成長而過份增長的消費社會般，誇張的膨脹了，是否在說要關注農業危機呢...

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奈良美智

生於青森的當代藝術家，奈良美智的大頭女孩。

這位已過中年的男性藝術家，筆下的女孩帶有成年人的不良氣質，令人會心一笑。 圖／背包客棧 分享 facebook

也有來自韓國、奧地利和德國等，非日本藝術家的作品。

ErwinWurm--Fathouse&fatcar

奧地利藝術家歐文的肥屋(Fathouse)和肥車(fatcar)。走進屋內，反覆播放著這座擬人的屋子的動畫。在動畫中，窗戶看起來就像雙眼，而肥屋的門，會把進入的人吃掉就關起門;肥屋還會用低沈的嗓音以英語說著：屋子是用來保護免於外在環境，甚至是心理狀態...。真實的房子和車子當然不會發胖，作品網站上提到，這作品抽離常規，想要表達的是『生活和常識的規範界線其實是模糊的』。

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崔正化FlowerHorse

『五花馬，千金裘...』洋溢著春天的作品。2013年也曾以『蓮花』參與桃園地景藝術節韓國藝術家崔正化，從真實生活中汲取創作養分。因為戰前的十和田是旧陸軍軍馬補充部所在地，崔正化以此衍生而創作出FlowerHorse。四季綻放的花朵與後方極簡主義的博物館建築，拉開了對比。

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Ingesidee-Ghost。...

原文出處：【十和田市現代美術館】整個街道，都是我的美術館

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