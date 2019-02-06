「北海肚臍祭」露出肚皮上的笑容 祈求健康順利

【作者:PianoGigi】

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先跟大家簡單介紹一下北海肚臍祭。

話說因為富良野市位於北海道的中心點而有北海道肚臍之稱，約在四十年前開始舉辦祭典，以祈求健康及人生順利等等。而且這個祭典也是市內＂北真神社＂的例大祭，於是這個神社也有＂肚臍神社＂的別名。而神社旁的＂母子堂＂則寄放著來自日本全國的臍帶，讓神明守護著，也有家族及人與人之間緊密連繫的意思。

肚臍祭在每年的7月28、29日舉行，最值得看的是兩天都會舉行的＂北海肚臍舞大會＂，4千多名舞者都會在肚子畫上不同表情臉孔，露出肚子來跳舞巡遊！除此之外，當然不缺少日本特式美食檔攤，而且還有畫肚皮的活動呢！

以下是官網的祭典地圖，中間橫向的大馬路就是肚臍舞大會的巡遊位置，大家可以參考一下：

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官網：http://www.furano.ne.jp/hesomatsuri/

以下是兩天節目時間表，祭典活動很多，大家可以選自己有興趣的參與，而且祭典2天的活動也有些不同：

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ＰＤＦ：http://www.furano.ne.jp/hesomatsuri/gaiyou/puro1.pdf

簡介完畢。

我們到達富良野後走到將會舉行肚臍舞大會的大街，雖然仍在下雨，但各單位都已經畫好肚皮正在排練了！

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祭典也有小孩子參與！

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我也找來準備參與肚臍舞大會的女子組合照，她們肚子上的卡通都很可愛喔！

我們也趁著肚臍舞大會還沒有開始，便到處找吃的！

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其中有兩條街有很多不同的小攤販賣小食，很多都非常吸引，有些更大排長龍，我們在千挑萬選下買了其中一檔的小丸子，很可惜味道沒有想像中好，而且麵團很厚，章魚也很細，認真＂中伏＂了。

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除了美食檔攤，也有遊戲攤位，感覺就像去了嘉年華一樣！

吃過東西後我們在附近逛逛，大概７時正肚臍舞大會差不多開始時我們才回到大台附近！

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我們好不容易擠到一個較好的位置，等待肚臍舞大會開始！

音樂響起，活動開始了！

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陸陸續續有不同的團體隊伍沿著大街跳舞，現場的音樂伴奏加上歌手唱歌，很有氣氛，而且他們真的是連續不停地唱，舞者也是沒有停過下來！

期間有很多不同表演單位，有護士學院，女子籃球隊，市議會等等，每個隊伍都很有特色，很有衝勁，氣氛好得讓我也想跟著一起唱一起跳！

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肚皮上的臉孔十分有趣！

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不停拍球運球的女子藍球隊！

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日本名物咸蛋超人也來了！

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木桶幫，看到他們頂著大木桶便覺得辛苦。

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還有畫了肚皮的小孩子也跟著節奏努力的跳，十分可愛！

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還有JR列車，還真的會噴煙喔！

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每個表演單位也真的跳得很落力，跳起時也是整齊的用力跳起，連續這樣跳一小時多，唱一小時多，真的很厲害！

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每組單位的造型也很有趣，很多元化，如果大家夏天來北海道的話，絕對要參加這個大型節慶喔！

我們看過每隊的精彩演出後已經快要8時了，最後一班開往中富良野的列車是8:44pm，但我們還沒有吃晚餐呀？我們最後怕趕不上尾班車而放棄找餐廳而到美食攤販買了炒麵跟雞扒，兩款味道都不錯，美食攤販還有其他更受歡迎的特色美食，這天晚上的祭典讓我們玩得很盡興！

原文:http://ournextstation.pixnet.net/blog/post/90289608-2017-hokkaido-day3-3

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原文出處：北海肚臍祭: 肚皮上的笑容

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