快訊

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

吃香蕉也會出事？香港維園「食蕉」被警方盤查

歷史與舌尖的品味之旅 體驗韓國大邱與慶北之美

聯合新聞網／ TTN旅報
靜謐古樸的韓屋咖啡廳金禮堂，洋溢著濃濃傳統風情與咖啡香氣，彷彿時光慢了下來。 圖／林弘杰 攝影
靜謐古樸的韓屋咖啡廳金禮堂，洋溢著濃濃傳統風情與咖啡香氣，彷彿時光慢了下來。 圖／林弘杰 攝影

【文・旅報傳媒】

大邱擁有豐富多元的美食與極具特色的文化體驗，為了讓業者更深入了解，5/15～5/19由真航空攜手大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處，帶領大家重新認識這座融合歷史與現代風貌的美麗城市；此外更結合鄰近大邱的浦項與慶州，從壯麗海景、新鮮海產，到有如行走在歷史課本般的景點，一同展開充滿感官與文化魅力的精彩旅程！

【左圖】（左起）雄獅旅遊企業服務部主任羅子娟、旅天下線控李宜衿、百威旅行社團控李佳蓉、信安旅行社副總經理梁右承、易飛網國際旅行社副總經理李道珩、真航空台灣分公司課長柯智達、可樂旅遊產品部釜濟組線控督導陳品宏、五福旅行社經理陳嘉雯、大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處處長張競中、啟示旅遊整合行銷總經理陳宣妤、找到了旅行社旅遊規劃師柯凱盛及導遊金導。 【中圖】百年韓屋星巴克大邱鐘路古宅店 圖／林弘杰 攝影
【左圖】（左起）雄獅旅遊企業服務部主任羅子娟、旅天下線控李宜衿、百威旅行社團控李佳蓉、信安旅行社副總經理梁右承、易飛網國際旅行社副總經理李道珩、真航空台灣分公司課長柯智達、可樂旅遊產品部釜濟組線控督導陳品宏、五福旅行社經理陳嘉雯、大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處處長張競中、啟示旅遊整合行銷總經理陳宣妤、找到了旅行社旅遊規劃師柯凱盛及導遊金導。 【中圖】百年韓屋星巴克大邱鐘路古宅店 圖／林弘杰 攝影

目前「真航空」直飛「台北－大邱」航線主要使用波音737機型，配置8席商務艙與180席經濟艙，經濟艙座位採3-3排列設計。該航線本季平均載客率超過9成，表現亮眼。未來也希望透過大邱市場，改變傳統單點進出的旅遊模式，進一步吸引年輕族群及FIT旅客。

航空 桃園－大邱 航班時刻表
航線航班號起飛 / 抵達時間飛行日
桃園 - 大邱LJ75601:50 / 05:15Daily
大邱 - 桃園LJ75522:55 / 00:05(+1)

浦項 挑戰腿軟極限！

走上浦項最美空中步道

浦項SPACE WALK 圖／林弘杰 攝影
浦項SPACE WALK 圖／林弘杰 攝影

浦項SPACE WALK，全長333公尺、最高離地25公尺，共有717階步道，由「浦項鋼鐵」與浦項市聯手打造而成。

步道蜿蜒起伏，登高過程中可360度無死角俯瞰整個浦項市區與海岸線風光，還有「迎日台海水浴場」也盡收眼底。這座空中步道最多可同時容納250人漫步，高達1.2公尺的扶手提供安全保障。其中某個角度還能看見「鋼鐵愛心」，意外增添浪漫的情懷！

慶州 韓國觀光百選－皇理團路

【左圖】皇理團路 【右圖】十元餅店 圖／林弘杰 攝影
【左圖】皇理團路 【右圖】十元餅店 圖／林弘杰 攝影

慶州市近年新興的熱門景點，坐落於大陵苑旁，街區融合了韓屋風情與現代文創氛圍，吸引了大量年輕人與遊客前來探索；同時，皇理團路也具備眾多美食佳餚，十元起司餅、6.6肉肉燉排骨皆頗具盛名。

大邱 E-World樂園 全年無休

E-World主題樂園坐落於大邱市中心，圍繞著地標性建築83塔而建，融合歐洲風格建築極具特色，除眾多遊樂設施，也有小型動物區，提供旅客多元化的遊園體驗。

83塔高度達202公尺，77 F觀景台有360度全景視野，搭配高空餐廳及星光花園，讓遊園旅客在欣賞大邱市景同時，亦能享用美食。

每年3月中旬至4月初為櫻花盛開季節，E-World會舉辦的「櫻花野餐節」，白天可在櫻花樹下野餐跟參加活動，夜晚則有彩虹燈光秀，提供旅客夜櫻觀賞的浪漫體驗。

營業時間週1至週4  10：30～21：00

週5至週日 10：00～22：00

【左圖】E-World 83塔【右圖】桂山聖堂 圖／林弘杰 攝影
【左圖】E-World 83塔【右圖】桂山聖堂 圖／林弘杰 攝影

大邱 大邱市 

穿越近代歷史胡同散策之旅

基督教傳入、31萬歲運動等近代歷史全都蘊藏在大邱市中心的胡同裡。

桂山聖堂

不僅是歷史悠久的天主教建築，也因其優雅歐風建築與懷舊氛圍，成為許多韓劇、電影的熱門取景地，《苦盡柑來遇見你》就取景於此。

【左圖】三一萬歲運動路【右圖】青蘿坡 圖／林弘杰 攝影
【左圖】三一萬歲運動路【右圖】青蘿坡 圖／林弘杰 攝影

三一萬歲運動路

當年三一運動時為躲避日軍監視而通行的小徑，共有99個階梯，象徵著當年參與人們不畏艱難、一步一腳印邁向自由的精神。

青蘿坡

一處充滿歷史氣息和文化價值的著名坡道區，因保存許多日治時期建築與早期風格的歐式洋房，成為文青打卡熱點。

大邱 軍威郡  從傳說走入石牆

【左圖】三國遺事主題公園【右圖】大栗村石牆路 圖／林弘杰 攝影
【左圖】三國遺事主題公園【右圖】大栗村石牆路 圖／林弘杰 攝影

軍威郡由大邱廣域市管轄，是一座充滿歷史及文化氣息的城鎮。

三國遺事主題公園

「三國遺事主題公園」以一然大師著作《三國遺事》為核心主題的綜合文化空間，公園內透過雕塑、建築與互動設施，生動呈現名間傳說；園區設有文化故事體驗館、海龍水上樂園、滑梯等多項設施，適合全家大小同遊；每逢冬季，園區更化身為夢幻雪國，結合冰屋村等特色場景，帶來別具一格的季節體驗。

大栗村

走進大栗村，沿路兩旁布滿以石頭堆砌而成的石牆，散發濃厚古樸的氣息；這類石牆建築在韓國本土較為罕見，過去多見於濟州島。

▍必吃美食三選 🍽️

【左圖】浦項｜辣海鮮拉麵【中圖】大邱｜傳統刀削麵&海鮮韭菜煎餅【右圖】慶州｜肉肉燉排骨 圖／林弘杰 攝影
【左圖】浦項｜辣海鮮拉麵【中圖】大邱｜傳統刀削麵&海鮮韭菜煎餅【右圖】慶州｜肉肉燉排骨 圖／林弘杰 攝影

浦項｜辣海鮮拉麵（上圖左）

鄰近漁港的浦項擁有豐富海產，新鮮螃蟹、鮑魚、章魚、蝦等滿滿鋪在辣泡麵上，辣中帶鮮，一口就能感受到大海的濃郁滋味。

大邱｜傳統刀削麵&海鮮韭菜煎餅 （上圖中）

韓式中華老味道，濃厚豆香湯頭搭配手工刀削麵，口感彈牙；搭配酥脆不油膩的海鮮韭菜煎餅與爽口小菜，直接晉升必吃名單。

慶州｜肉肉燉排骨（上圖右）

以韓式辣醬長時間燉煮的牛排骨，醬香滲入骨髓，輕咬即骨肉分離，香辣過癮，是肉食控無法抗拒的一道料理。

▍住宿推薦 🏨

【左圖】【中圖】浦項Lahan Hotel【右圖】Daegu Grand Hotel 圖／林弘杰 攝影
【左圖】【中圖】浦項Lahan Hotel【右圖】Daegu Grand Hotel 圖／林弘杰 攝影

浦項Lahan Hotel（上圖左、中）

浦項Lahan Hotel位於迎日台海水浴場北端，擁有壯麗海景與便利位置，距浦項車站僅15分鐘車程。飯店有160間房間、共8種房型，並設有3間餐廳、宴會廳與商務中心，提供免費Wi-Fi與24小時櫃台服務，提供旅客便利的服務體驗。

Daegu Grand Hotel（上圖右）

位於大邱中心區的老牌4星飯店，坐落在壽城區，鄰近地鐵站及主要商業設施，交通便利。飯店擁有150間房間，提供多達11種房型，滿足旅客不同需求。館內設有健身中心、三溫暖、宴會廳、咖啡廳及多間餐廳，為各類旅客提供完善服務和舒適的住宿體驗。

延伸閱讀>> AI服務再想像 有「人味」的才對味！ 實用與創意 智慧設備走進日常

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 步道 大邱

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

到一家藥局吃湯圓！再不吃就快要失傳了 老字號眷村美味 現場吃一定要加蛋

美食文化之都 臺南伴手禮巡迴展售會即將開跑

韓國大選登場　新總統面臨多重挑戰

炸雞也能fine dining?林明健攜手首爾星廚李駿6/30開炸

相關新聞

歷史與舌尖的品味之旅 體驗韓國大邱與慶北之美

大邱擁有豐富多元的美食與極具特色的文化體驗，為了讓業者更深入了解，5/15～5/19由真航空攜手大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處，帶領大家重新認識這座融合歷史與現代風貌的美麗城市；此外更結合鄰近大邱的浦項與慶州，從壯麗海景、新鮮海產，到有如行走在歷史課本般的景點，一同展開充滿感官與文化魅力的精彩旅程！...

韓國必喝6款超人氣飲品推薦！ 爆米花奶昔、芒果冰茶美式、首爾限定星巴克柚子薄荷冰茶

來韓國除了吃美食、逛街血拼，當然還要跟上流行，喝一波韓國話題飲品！這趟旅行RG小編特別親自踩點，實測了6款人氣飲品，從咀嚼系甜品、美式咖啡創意變化，到便利商店DIY特調，夏天來一杯真的超爽快～這篇文章不只分享心得，也附上查找資訊，讓你輕鬆找到門市，不怕錯過限定口味！

2025暑假韓國跟團推薦｜韓國去哪最好玩？輕鬆暢遊人氣樂園、韓劇場景和親子景點

放暑假啦🎊想找好吃、好玩、好逛的旅遊活動，就不能錯過韓國暑假跟團行程！最潮的首爾🎡、超多道地小吃的釜山🥘、人稱韓國夏威夷的濟州島🏝️，統統在這一篇！連超強韓國旅遊攻略都幫你整理好了～不管是經典遊樂園，還是超特別的手作體驗，在 AsiaYo 全都找得到！超適合不想帶小孩趕地鐵的爸媽，和懶得搶機位、訂旅館的大學生們！

韓國首爾自由行「漢江公園」一日打卡路線：炸雞野餐、泡麵機初體驗、郵輪看夕陽

每次來到首爾，小編都會特別安排一天待在漢江邊，好好享受首爾人的週末生活。這次RG特派員規劃的漢江一日遊路線，從炸雞野餐、泡麵機初體驗，到搭乘夕陽郵輪、在江邊鞦韆放空，全程高畫質、超放鬆，快收藏起來，下次旅程就照這樣走！（附交通資訊＋開放時間）

韓國首爾「廣藏市場」必吃美食！米其林推薦生牛肉、生章魚，人氣伴手禮98號草莓乾

說到首爾必訪的市場，廣藏市場絕對是美食愛好者的聖地之一！這次RG特派員特別整理了5家親自品嚐過的特色美食，從米其林推薦的生牛肉、生章魚到人氣的草莓乾，還有必吃的起司Q餅和傳統小吃麻花捲、糖餅，保證讓你吃得滿足又開心，趕快跟著我一起來看看吧！

高CP值濟州島團體旅遊5日行程，親子＋經典景點一次玩，一起闖進《苦盡柑來遇見你》的浪漫氛圍！

濟州是被稱為「韓國夏威夷」的夢幻離島，不只有療癒海景和壯觀火山地形，還藏著超多親子景點、人氣韓劇的拍攝地，難怪一直是韓國旅遊超熱門的選擇！這次就讓AsiaYo 幫你整理濟州島跟團旅遊攻略，從經典景點到行程亮點一次打包，幫你輕鬆規劃不踩雷～不管是初次到訪還是想深度探索，選韓國跟團通通都能玩得盡興喔🏝️✨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。