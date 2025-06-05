歷史與舌尖的品味之旅 體驗韓國大邱與慶北之美

【文・旅報傳媒】

大邱擁有豐富多元的美食與極具特色的文化體驗，為了讓業者更深入了解，5/15～5/19由真航空攜手大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處，帶領大家重新認識這座融合歷史與現代風貌的美麗城市；此外更結合鄰近大邱的浦項與慶州，從壯麗海景、新鮮海產，到有如行走在歷史課本般的景點，一同展開充滿感官與文化魅力的精彩旅程！

【左圖】（左起）雄獅旅遊企業服務部主任羅子娟、旅天下線控李宜衿、百威旅行社團控李佳蓉、信安旅行社副總經理梁右承、易飛網國際旅行社副總經理李道珩、真航空台灣分公司課長柯智達、可樂旅遊產品部釜濟組線控督導陳品宏、五福旅行社經理陳嘉雯、大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處處長張競中、啟示旅遊整合行銷總經理陳宣妤、找到了旅行社旅遊規劃師柯凱盛及導遊金導。 【中圖】百年韓屋星巴克大邱鐘路古宅店 圖／林弘杰 攝影

目前「真航空」直飛「台北－大邱」航線主要使用波音737機型，配置8席商務艙與180席經濟艙，經濟艙座位採3-3排列設計。該航線本季平均載客率超過9成，表現亮眼。未來也希望透過大邱市場，改變傳統單點進出的旅遊模式，進一步吸引年輕族群及FIT旅客。

真 航空 桃園－大邱 航班時刻表 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 桃園 - 大邱 LJ756 01:50 / 05:15 Daily 大邱 - 桃園 LJ755 22:55 / 00:05(+1)

浦項 挑戰腿軟極限！ 走上浦項最美空中步道 浦項SPACE WALK 圖／林弘杰 攝影

浦項SPACE WALK，全長333公尺、最高離地25公尺，共有717階步道，由「浦項鋼鐵」與浦項市聯手打造而成。

步道蜿蜒起伏，登高過程中可360度無死角俯瞰整個浦項市區與海岸線風光，還有「迎日台海水浴場」也盡收眼底。這座空中步道最多可同時容納250人漫步，高達1.2公尺的扶手提供安全保障。其中某個角度還能看見「鋼鐵愛心」，意外增添浪漫的情懷！

慶州 韓國觀光百選－皇理團路 【左圖】皇理團路 【右圖】十元餅店 圖／林弘杰 攝影

慶州市近年新興的熱門景點，坐落於大陵苑旁，街區融合了韓屋風情與現代文創氛圍，吸引了大量年輕人與遊客前來探索；同時，皇理團路也具備眾多美食佳餚，十元起司餅、6.6肉肉燉排骨皆頗具盛名。

大邱 E-World樂園 全年無休

E-World主題樂園坐落於大邱市中心，圍繞著地標性建築83塔而建，融合歐洲風格建築極具特色，除眾多遊樂設施，也有小型動物區，提供旅客多元化的遊園體驗。

83塔高度達202公尺，77 F觀景台有360度全景視野，搭配高空餐廳及星光花園，讓遊園旅客在欣賞大邱市景同時，亦能享用美食。

每年3月中旬至4月初為櫻花盛開季節，E-World會舉辦的「櫻花野餐節」，白天可在櫻花樹下野餐跟參加活動，夜晚則有彩虹燈光秀，提供旅客夜櫻觀賞的浪漫體驗。

營業時間 週1至週4 10：30～21：00 週5至週日 10：00～22：00

【左圖】E-World 83塔【右圖】桂山聖堂 圖／林弘杰 攝影

大邱 大邱市 穿越近代歷史胡同散策之旅

基督教傳入、31萬歲運動等近代歷史全都蘊藏在大邱市中心的胡同裡。

桂山聖堂

不僅是歷史悠久的天主教建築，也因其優雅歐風建築與懷舊氛圍，成為許多韓劇、電影的熱門取景地，《苦盡柑來遇見你》就取景於此。

【左圖】三一萬歲運動路【右圖】青蘿坡 圖／林弘杰 攝影

三一萬歲運動路

當年三一運動時為躲避日軍監視而通行的小徑，共有99個階梯，象徵著當年參與人們不畏艱難、一步一腳印邁向自由的精神。

青蘿坡

一處充滿歷史氣息和文化價值的著名坡道區，因保存許多日治時期建築與早期風格的歐式洋房，成為文青打卡熱點。

大邱 軍威郡 從傳說走入石牆 【左圖】三國遺事主題公園【右圖】大栗村石牆路 圖／林弘杰 攝影 軍威郡由大邱廣域市管轄，是一座充滿歷史及文化氣息的城鎮。 三國遺事主題公園

「三國遺事主題公園」以一然大師著作《三國遺事》為核心主題的綜合文化空間，公園內透過雕塑、建築與互動設施，生動呈現名間傳說；園區設有文化故事體驗館、海龍水上樂園、滑梯等多項設施，適合全家大小同遊；每逢冬季，園區更化身為夢幻雪國，結合冰屋村等特色場景，帶來別具一格的季節體驗。

大栗村

走進大栗村，沿路兩旁布滿以石頭堆砌而成的石牆，散發濃厚古樸的氣息；這類石牆建築在韓國本土較為罕見，過去多見於濟州島。

▍必吃美食三選 🍽️

【左圖】浦項｜辣海鮮拉麵【中圖】大邱｜傳統刀削麵&海鮮韭菜煎餅【右圖】慶州｜肉肉燉排骨 圖／林弘杰 攝影

浦項｜辣海鮮拉麵 （上圖左）

鄰近漁港的浦項擁有豐富海產，新鮮螃蟹、鮑魚、章魚、蝦等滿滿鋪在辣泡麵上，辣中帶鮮，一口就能感受到大海的濃郁滋味。

大邱｜傳統刀削麵&海鮮韭菜煎餅 （上圖中）

韓式中華老味道，濃厚豆香湯頭搭配手工刀削麵，口感彈牙；搭配酥脆不油膩的海鮮韭菜煎餅與爽口小菜，直接晉升必吃名單。

慶州｜肉肉燉排骨 （上圖右）

以韓式辣醬長時間燉煮的牛排骨，醬香滲入骨髓，輕咬即骨肉分離，香辣過癮，是肉食控無法抗拒的一道料理。

▍住宿推薦 🏨

【左圖】【中圖】浦項Lahan Hotel【右圖】Daegu Grand Hotel 圖／林弘杰 攝影

浦項Lahan Hotel （上圖左、中）

浦項Lahan Hotel位於迎日台海水浴場北端，擁有壯麗海景與便利位置，距浦項車站僅15分鐘車程。飯店有160間房間、共8種房型，並設有3間餐廳、宴會廳與商務中心，提供免費Wi-Fi與24小時櫃台服務，提供旅客便利的服務體驗。

Daegu Grand Hotel （上圖右）

位於大邱中心區的老牌4星飯店，坐落在壽城區，鄰近地鐵站及主要商業設施，交通便利。飯店擁有150間房間，提供多達11種房型，滿足旅客不同需求。館內設有健身中心、三溫暖、宴會廳、咖啡廳及多間餐廳，為各類旅客提供完善服務和舒適的住宿體驗。

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