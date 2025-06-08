韓國弘大一日遊約會攻略！韓式燉雞、露營咖啡廳、超好逛飾品店＆平價古著應有盡有

說到韓國自由行，除了必去的明洞、東大門之外，如果想來一場兼具「美食＋購物＋打卡」的首爾一日遊，那一定要把弘大商圈排進行程！這裡不只是年輕人的聚集地，更是韓國情侶們的約會聖地，各種特色小店、網美咖啡廳、平價飾品、古著店應有盡有。

韓國弘大必吃美食｜醬香滿分的【翁多來燉雞】

第一站當然要用美食開啟這趟弘大一日遊！來弘大就是要吃「翁多來燉雞」。這間被在地人與遊客譽為「醬油燉雞控的天堂」，主打無骨燉雞，份量十足、醬香濃郁。

圖/ReadyGo

剛上桌時，鋪滿起司的燉雞熱氣騰騰，起司緩緩融化在醬汁上，視覺、嗅覺直接被攻擊！大塊雞肉鮮嫩入味，搭配吸飽醬汁的冬粉，一口咬下超滿足。別忘了點一碗韓式鍋巴飯，拌著剩下的醬汁，酥脆米香＋濃厚鹹甜，吃到最後一口都不想放下筷子。店內空間舒適、服務親切，很適合情侶約會、朋友聚餐。如果愛起司或韓式燉雞，這家絕對必訪！

翁多來燉雞

地址：首爾麻浦區西橋洞 123-45

營業時間：每日 11:00-22:00

韓國弘大必逛｜古著迷的天堂【Root 弘大 古著店】

吃飽後，當然要來一場挖寶小冒險！第二站走進弘大新開幕的「Root 古著店」，這是一間超大坪數的古著店，裡頭陳列滿滿各式復古服飾、牛仔外套、皮衣、鞋子、包包、懷舊小物，每個角落都藏著驚喜。

圖/ReadyGo

店內布置有一種隨興又時髦的味道，不同風格的衣架分類整齊，從日系、韓系到美式復古通通找得到。重點是價格很親民，不少單品都有優惠折扣，逛著逛著就滿手戰利品。很推薦跟閨蜜一起來，邊挑邊試穿超有趣，一逛可能就是兩三個小時不知不覺過去。

Root 弘大 古著店

地址：首爾麻浦區西橋洞 234-56

營業時間：每日 12:00-21:00

韓國弘大必吃美食｜露營系咖啡廳【W:ON 咖啡廳】

逛累了？來【W:ON 咖啡廳】坐坐吧！這家位在弘大的露營風主題咖啡廳有三層樓高，每一層都超好拍。從戶外帳篷、木質桌椅，到地下一樓的水幕、霧氣造景，根本讓人一秒置身森林野營。

圖/ReadyGo

來這裡一定要試試鹽麵包與葡萄柚蛋糕！鹽麵包外酥內軟、鹹香不膩，搭配酸甜清爽的葡萄柚蛋糕，甜而不膩。更棒的是店內有免費拍貼機，吃完還能拍張紀念照，不管是情侶還是閨蜜都超適合。

圖/ReadyGo

W:ON 咖啡廳

地址：首爾麻浦區西橋洞 345-67

營業時間：每日 10:00-23:00

韓國弘大必逛｜歐膩最愛飾品店【NYU NYU 弘大店】

最後一站，當然要來韓妞最愛的飾品小店！來自東大門的人氣品牌「NYU NYU」在弘大也開分店啦～耳環、項鍊、戒指、手鍊、髮飾、包包……琳瑯滿目，每一樣都超欠買，而且價格平實超親民。這裡的飾品風格多變，有韓系小清新、甜美可愛，也有簡約時髦路線，怎麼搭都好看。商品陳列乾淨整齊，逛起來很舒服。推薦情侶來挑對戒或情侶飾品，小小紀念也很有意義！

圖/ReadyGo

NYU NYU 弘大店

地址：首爾麻浦區西橋洞 456-78

營業時間：每日 11:00-22:00

如果你正計畫來首爾自由行、閨蜜旅行或是韓國情侶約會，絕對不要錯過這四大必去景點！快把這篇收藏＋分享給旅伴，規劃屬於你們的弘大完美約會吧！

延伸閱讀 >> 韓國自由行｜汝矣島旅遊攻略，在漢江吃拉麵配炸雞，金泰希婚宴餐廳，隱藏版夜市

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」