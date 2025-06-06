【愛寶樂園攻略】韓國最大的遊樂園 交通、門票、遊樂設施一次看！

【FunTime小編群】想必很多人到韓國旅遊時，都會去韓國最大的遊樂園──愛寶樂園！這裡不只有超刺激的遊樂設施，還有跟長頸鹿及熊等多種動物近距離接觸的機會，愛寶樂園不僅結合了樂園和動物園，還有水上樂園：加勒比海灣。想一網打盡愛寶樂園門票資訊、交通方式和必玩設施嗎？讓我們繼續往下看！

從首爾如何去愛寶樂園？

不論你是從首爾哪一個住宿區前往愛寶樂園，通常都要1個小時的車程才能抵達。而從首爾出發的交通工具，大致分成3種：公車、地鐵和付費直達接駁車。

官方接駁車

目前KKday和Klook有推出可以從首爾市區直達愛寶樂園的接駁巴士，來回費用為台幣280-350元左右，雖然票價相對於地鐵和公車高一些，但因為是直達車，可以省去許多換車、轉車的時間，從明洞出發也只需40～60分鐘，多出來的時間就可以盡情地在樂園裡玩啦！

常見上車點： 弘大入口站4號出口/首爾站10號出口/明洞站2號出口/東大門歷史文化公園站11號出口/新村站5號出口

地鐵

如要搭乘地鐵前往愛寶樂園，需要先乘坐地鐵盆唐線前往「器興站」，接著在器興站換乘愛寶線（輕軌），在終點站下車後，再轉搭免費區間車前往愛寶樂園。

公車

前往愛寶樂園的3種方式中，公車的花費是最少的，但需要到江南站和蠶室站，搭乘5002路、5700路、1500-2路或1113路這4條路線，所以小編推薦住在江南區的旅人們選擇搭乘公車前往～

愛寶樂園票劵介紹

愛寶樂園門票

愛寶樂園的門票在官網和樂園入口售票處都能買得到呦，臺灣也有一些平台可以購買，有時候還會比較便宜呢！所以小編強烈建議旅人們可以先在臺灣把票券買好，既省時又省力！若是不想動腦，只想順間移動到樂園門口，也有接駁車的行程可以安排，根本就是懶人超大福音！

愛寶樂園門票。

小編偷偷說：愛寶樂園分為四種票價(A/B/C/D)，主要是平日、假日或是連續假期的票價不同

愛寶樂園快速通關 Smart Queue / Q-Pass / Plan-it

愛寶樂園的快速通關主要分成免費的Smart Queue以及付費的Q-Pass和Plan-it。Smart Queue提供熱門設施的「指定入場時間」預約，指定時間到後可入場，而Q-Pass和Plan-it需要有韓國本地電話號碼認證的愛寶會員才有辦法購買，一般的國外旅客不太方便使用，因此推薦大家使用Smart Queue來減少排隊時間！

Smart Queue：下載愛寶樂園App，註冊準會員並登錄門票後即可預約想遊玩的設施。使用步驟如下：

1. 透過email加入準會員（Sign up for Guest）。正式會員（Sign up）需要韓國本地電話號碼認證，想使用Smart Queue的話使用準會員的身分即可。

2. 點選「Register Passes」，掃描門票QR Code登錄門票。

3. 點選「Smart Queue」後開始預約想遊玩的設施。

4. 指定時間出示QR Code入場。

每日10:00開園時間Smart Queue便會開放，預約名額為先搶先贏，因此建議在一開園時就要馬上預約想遊玩的設施。此外，根據每日人潮不同，Smart Queue開放預約的設施也會不同，如果沒有搶到Smart Queue的預約名額，就須等到14:00才會開放一般排隊入場。其中非常熱門的Panda World幾乎每天都需要預約才能入場，因此想看愛寶樂園招牌熊貓們的話，記得搶預約名額！

Q-Pass/Plan-it：由於這兩種快速通關都需要韓國本地電話號碼認證的愛寶樂園會員才能購買，一般外國旅客使用Smart Queue更方便，因此這邊Q-Pass和Plan-it就先簡單介紹！Q-Pass和Plan-it都是透過愛寶樂園官網的智能預定頁面進行訂購，Q-Pass需要與門票搭配使用，可以依據需求選擇不同的設施組合方案。Plan-it則是不需要與門票搭配使用，可快速通關3-5項設施。

門票+來回接駁

想簡單輕鬆的去愛寶樂園玩也可以直接買門票+來回接駁的方案，指定地點上下車，輕鬆玩愛寶樂園！

上車地點：08:20弘大4號出口/09:00南山藝場巴士轉乘停靠站（明洞站1號出口步行5分鐘）/09:10東大門歷史文化公園10號出口

回程：19:00返回原上車地點

愛寶樂園必玩遊樂設施

愛寶樂園。 圖／kkday

愛寶樂園園區內分成五大區域，分別是「歐洲冒險」、「美洲冒險」、「魔術天地」、「環球市集」、「動物王國」，每個區域的主題都不一樣。「環球市集」內的建築多以異國風格為主，像是西班牙、伊斯蘭和印度風格的建築。「美洲冒險」裡則多是年輕人最愛的刺激遊樂設施，想壯膽的來這裡就對了！而「魔術天地」是以伊索寓言為設計主軸，這一區幾乎都適合小朋友玩！而「歐洲冒險」則是有全球數一數二刺激的「木質過山車」！

美洲冒險區

雲霄飛車(Rolling X-Train)

雲霄飛車(Rolling X-Train)。 圖／klook

位在美洲冒險區的「雲霄飛車」，強度沒有位在歐洲冒險區的「木質過山車」來得那麼猛烈，但是也包含了螺旋槳旋轉和兩次360度刺激的空中旋轉！想嘗試「木質過山車」的旅人，搞不好可以先玩玩看這個，看看自己的耐力到哪裡！

盡情扭動(Let’s Twist)

盡情扭動(Let’s Twist)。 圖／klook

其實小編不太建議一次性地把美洲冒險區的設施玩完！因為這裡的設施都較刺激，旋轉程度都滿大的，如果時間夠的話，可以去隔壁的魔術天地玩幾個較靜態的設施，再回來這裡，可以玩得更盡興！

小編偷偷說：樂園內的「環球集市」、「美洲冒險區」到「歐洲冒險區」有提供纜車，如果腳痠了或是有小孩、長輩的話可以選擇搭乘～

哥倫布大探險(Columbus Adventure)

哥倫布大探險(Columbus Adventure)。 圖／kkday

到遊樂園就是要玩海盜船呀！愛寶樂園的海盜船最高可是有高至33米！幾乎是以75度斜角晃下來，喜歡玩海盜船的人絕對不要錯過啦！

魔術天地區

這區結合了各種卡通，打造出適合小朋友的遊樂設施，如果有帶著小孩，一定要來這區玩！有小孩子可以玩的雲霄飛車「賽車過山車(Racing Coaster)」，還有能夠自行控制設施上下高度的「飛行救援(Flying Rescue)」，不會過於刺激，能讓小小孩玩得超開心～

延伸閱讀>>【愛寶樂園攻略】交通資訊、便宜門票、設施介紹

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