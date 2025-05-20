2025暑假韓國跟團推薦｜韓國去哪最好玩？輕鬆暢遊人氣樂園、韓劇場景和親子景點

放暑假啦🎊想找好吃、好玩、好逛的旅遊活動，就不能錯過韓國暑假跟團行程！最潮的首爾🎡、超多道地小吃的釜山🥘、人稱韓國夏威夷的濟州島🏝️，統統在這一篇！連超強韓國旅遊攻略都幫你整理好了～不管是經典遊樂園，還是超特別的手作體驗，在 AsiaYo 全都找得到！超適合不想帶小孩趕地鐵的爸媽，和懶得搶機位、訂旅館的大學生們！

圖:AsiaYo提供

｜🎈為什麼推薦參加韓國暑假跟團？｜

說到出國親子遊去哪裡好玩？韓國肯定榜上有名！有小朋友最愛的遊樂園，還有爸媽想打卡的超浪漫韓劇場景、人氣美食，超適合全家一起同樂👪想知道暑假飛韓國有什麼好處、參加跟團的優點是什麼，就一起看下去吧！

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🏫 台韓暑假時間不同

韓國中小學生通常從 7月中旬放假到8月中旬，如果擔心親子景點人潮多，可以提前安排在7月初或8月底飛韓國！





✈️ 北中南都能出發

松山、桃園、台中、高雄都有航班出發首爾，如果怕往返機場會塞車，也可以加購高鐵車票，最低只要75折起！



🔰 不會韓文也能暢玩韓國

中文導遊帶路超安心，爸媽小孩都能輕鬆跟上～如果遇上自由時間，推薦出發前先申請eSIM網卡，並安裝韓國專用的地圖和翻譯APP。





👣 省時、省力、省心

景點、交通一次搞定！不用狂查地圖或是趕著轉車，就能輕鬆玩遍超多經典景點！不只可以打卡最新韓劇景點，還有人氣美食跟宵夜直接端上桌～

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｜🎈韓國暑假旅遊行程挑選攻略｜

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｜🎡首爾暑假團體旅遊必逛景點｜

📸 拍照熱點：✔️愛情鎖牆 ✔️松月洞童話村 ✔️南怡島（冬季戀歌） ✔️北村韓屋村 ✔️德壽宮、石牆路(鬼怪) ✔️景福宮

🛒 逛街血拚：✔️東大門 ✔️弘大商圈 ✔️明洞商圈 ✔️汝矣島現代百貨（淚之女王） ✔️春川浪漫市場 ✔️新沙洞林蔭道

🌟 首爾必逛景點Top1：樂天世界樂園 LOTTE WORLD

一年四季都超級熱門的主題樂園，從經典雲霄飛車、旋轉木馬，到拍照打卡牆統統有！超級適合親子出遊，這裡擁有韓國最大室內樂園和超精彩歌舞秀，就算下雨也不怕無聊🎢

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🌟 首爾必逛景點Top2：南山公園與N首爾塔

因為全智賢劇中台詞又再度爆紅的景點！搭纜車或是漫步公園上山，可以登上N首爾塔看整個首爾市景🌃還有情侶必拍的愛情鎖牆，不管是白天散步或是晚上看夜景都浪漫滿分！是來首爾不能錯過的經典地標～

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🌟 首爾必逛景點Top3：星空圖書館（COEX MALL）

超美挑高書牆，搭配唯美灑落的自然光，走進去就像電影場景！位於江南區 COEX 商場裡，逛街、拍照、吹冷氣一次滿足📸幸運的話還能碰到展覽活動，是當地文青和觀光旅客都愛的打卡地！





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｜🥘釜山暑假團體旅遊必逛景點｜

📸 拍照熱點：✔️釜山樂天探索樂園 ✔️大陵苑星巴克 ✔️青沙浦SKY WALK天空步道 ✔️甘川洞彩繪文化村（runningman拍攝地）

🛒 逛街血拚：✔️南浦洞商圈 ✔️釜山西面鬧區 ✔️海雲台小吃一條街 ✔️富平罐頭夜市

🌟 釜山必逛景點Top1： 海雲台海岸列車

搭上沿海觀光小火車，一路欣賞燈塔、海景、特色咖啡廳🌊慢速行駛超療癒！還有天空膠囊列車（Sky Capsule）🚃，不管是情侶拍照、親子看海都很適合！

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🌟 釜山必逛景點Top2：LUGE 渠道滑車

2021新開幕的設施，從前來過的人有新玩法可以體驗釜山囉！從山上滑下來超爽快😆滑車靠重力前進，自己轉彎、煞車好玩又安全～還能搭纜車看釜山樂天樂園和無敵海景，是釜山暑假親子&年輕人都超愛的戶外體驗。

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🌟 釜山必逛景點Top3： E-World 樂園

結合遊樂園和地標塔的綜合園區，不只白天能玩雲霄飛車🎢，晚上還有燈光秀超浪漫！園內造景很好拍，還有季節限定的花園和活動，白天晚上都好玩，是來大邱很值得安排的景點之一！





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｜🏝️濟州島暑假團體旅遊必逛景點｜

📸 拍照熱點：✔️鳥島新緣橋（非常律師禹英禑） ✔️ARTE MUSEUM JEJU ✔️七彩瑞士村✔️西歸浦每日偶來集市（我們的藍調時光）

🛒 逛街血拚：✔️漢拏樹木園夜市 ✔️濟州蓮洞商圈 ✔️東門夜市、東門傳統市場✔️中央地下商城

🌟 濟州島必逛景點Top1： 神話世界樂園

韓國超熱門的大型綜合渡假勝地，裡面不只有主題公園、水上樂園、餐廳美食，還有觀景台和商店街，想買濟州超有名的「潮安泰迪熊」和特色辦手禮也都可以在這裡一站解決！

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🌟 濟州島必逛景點Top2：城山日出峰

濟州島必訪自然景點！步道大約 20～30 分鐘就能登頂，視野超開闊🌄從火山口一路望向大海，日出時特別美，但平常白天來也很值得～健行路線不難，大人小孩都能挑戰！

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🌟 濟州島必逛景點Top3： AQUA PLANET 濟州水族館

超適合親子同行的濟州熱門景點！館內有海底隧道、企鵝、鯊魚和水中劇場秀，小朋友看得目不轉睛🐧行程排這站不怕下雨，室內動線好走、冷氣舒適，大人小孩都能輕鬆玩～





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韓國旅遊景點多、東西又好吃，真的很適合趁著暑假帶全家大小一起去玩！如果你已經體驗過韓國經典跟團行程，這一次想打卡追星聖地，或是跟著黑白大廚開啟美食之旅，也可以試試挑戰首爾自由行或釜山自由行🥾還有超多未解鎖私房景點等你探索！快帶上AsiaYo韓國旅遊攻略＆出國上網神隊友 eSIM 一起出發吧🛫





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