韓國首爾自由行「漢江公園」一日打卡路線：炸雞野餐、泡麵機初體驗、郵輪看夕陽

每次來到首爾，小編都會特別安排一天待在漢江邊，好好享受首爾人的週末生活。這次RG特派員規劃的漢江一日遊路線，從炸雞野餐、泡麵機初體驗，到搭乘夕陽郵輪、在江邊鞦韆放空，全程高畫質、超放鬆，快收藏起來，下次旅程就照這樣走！（附交通資訊＋開放時間）

首爾景點 #1 汝矣島漢江公園

炸雞野餐 + 泡麵打卡一次滿足

沒想到首爾的漢江公園竟然多達12座，其中人氣最高的就是汝矣島漢江公園。這次小編在櫻花季造訪，道路兩側全被粉嫩櫻花包圍，真的夢幻到不行！

圖/ReadyGo

先到公園旁的 CU 超商買泡麵，再繞去 BHC 炸雞帶一盒去骨雞塊，找個堤岸邊階梯坐下，鋪好野餐墊，就能一邊吹風賞花、一邊吃韓式泡麵和炸雞。泡麵機操作簡單，還能加蛋、加蟹肉棒，整個超有趣！

圖/ReadyGo

汝矣島漢江公園

地址：330 Yeouidong-ro, Yeongdeungpo District, Seoul

交通：地鐵5號線「汝矣渡口站」3號出口步行約5分鐘

營業時間：24小時開放

特色：賞櫻勝地、泡麵機、腳踏車租借、BHC炸雞、野餐墊攤販齊全

首爾景點 #2 纛島漢江公園

SEVENTEEN 打卡地 + 泡麵機初體驗

接著小編私心推薦的，是被 KPOP 粉絲暱稱為「SEVENTEEN 同款公園」的纛島漢江公園。這裡陽光灑落時，每個角落都像網美牆一樣好拍，真的怎麼拍怎麼出片！相較熱鬧的汝矣島，纛島人潮較少、氣氛悠閒，是適合傍晚來散步放空、順便野餐或吃泡麵的絕佳選擇。

圖/ReadyGo

纛島漢江公園

地址：서울 광진구 자양동

交通：地鐵7號線「紫陽站」2號出口步行約3分鐘

營業時間：24小時開放

特色：泡麵打卡地、親子友善、花園博覽會、夏季水上活動

首爾景點 #3 ELAND 漢江郵輪

餵海鷗＋夕陽倒影 浪漫指數爆表！

傍晚最推薦的行程就是搭乘 ELAND 漢江觀光郵輪。小編選擇的是傍晚六點的「日落郵輪」，可以在漢江上欣賞夕陽餘暉染紅整片水面，那畫面真的是一輩子難忘。

圖/ReadyGo

更有趣的是，船上會販售小魚乾，可以餵海鷗！海鷗會伴著遊船翱翔，還會搶食，超級壯觀。只要記得注意頭上飛過的海鷗，不然可能會被炸彈光臨喔（笑）。

ELAND 漢江郵輪（汝矣島碼頭）

地址：서울특별시 영등포구 여의동로 290

交通：地鐵5號線「汝矣渡口站」3號出口步行約8分鐘

航班時間：依季節調整，日落航班約為18:00出發

建議：提早抵達取票，可選夕陽或夜景主題航班

首爾景點 #4 二村漢江公園

鞦韆盪起來！打卡氛圍感照片必拍

想拍出像韓劇一樣氛圍感的照片嗎？那一定要來二村漢江公園。這裡最紅的就是可以面對漢江盪鞦韆的設計，搭配傍晚光線，氣氛直接拉滿！

圖/ReadyGo

二村漢江公園

地址：서울특별시 용산구 이촌로72길 62

交通：地鐵4號線「二村站」4號出口步行約10分鐘

開放時間：全年無休

特色：鞦韆打卡地、藝術裝置、江邊風景、散步野餐都適合

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