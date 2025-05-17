快訊

「我…我…我不知道」拜登狂結巴錄音檔曝光 記不起長子何時過世

疑不熟航線…漁船高速駛過 螺旋槳直擊3潛水客2人重傷

「兆元宴」三度包場古早味餐廳 黃仁勳宴請供應鏈大咖

韓國首爾自由行「漢江公園」一日打卡路線：炸雞野餐、泡麵機初體驗、郵輪看夕陽

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

每次來到首爾，小編都會特別安排一天待在漢江邊，好好享受首爾人的週末生活。這次RG特派員規劃的漢江一日遊路線，從炸雞野餐泡麵機初體驗，到搭乘夕陽郵輪、在江邊鞦韆放空，全程高畫質、超放鬆，快收藏起來，下次旅程就照這樣走！（附交通資訊＋開放時間）

首爾景點 #1 汝矣島漢江公園

炸雞野餐 + 泡麵打卡一次滿足

沒想到首爾的漢江公園竟然多達12座，其中人氣最高的就是汝矣島漢江公園。這次小編在櫻花季造訪，道路兩側全被粉嫩櫻花包圍，真的夢幻到不行！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

先到公園旁的 CU 超商買泡麵，再繞去 BHC 炸雞帶一盒去骨雞塊，找個堤岸邊階梯坐下，鋪好野餐墊，就能一邊吹風賞花、一邊吃韓式泡麵和炸雞。泡麵機操作簡單，還能加蛋、加蟹肉棒，整個超有趣！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

汝矣島漢江公園

地址：330 Yeouidong-ro, Yeongdeungpo District, Seoul

交通：地鐵5號線「汝矣渡口站」3號出口步行約5分鐘

營業時間：24小時開放

特色：賞櫻勝地、泡麵機、腳踏車租借、BHC炸雞、野餐墊攤販齊全

首爾景點 #2 纛島漢江公園

SEVENTEEN 打卡地 + 泡麵機初體驗

接著小編私心推薦的，是被 KPOP 粉絲暱稱為「SEVENTEEN 同款公園」的纛島漢江公園。這裡陽光灑落時，每個角落都像網美牆一樣好拍，真的怎麼拍怎麼出片！相較熱鬧的汝矣島，纛島人潮較少、氣氛悠閒，是適合傍晚來散步放空、順便野餐或吃泡麵的絕佳選擇。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

纛島漢江公園

地址：서울 광진구 자양동

交通：地鐵7號線「紫陽站」2號出口步行約3分鐘

營業時間：24小時開放

特色：泡麵打卡地、親子友善、花園博覽會、夏季水上活動

首爾景點 #3 ELAND 漢江郵輪

餵海鷗＋夕陽倒影 浪漫指數爆表！

傍晚最推薦的行程就是搭乘 ELAND 漢江觀光郵輪。小編選擇的是傍晚六點的「日落郵輪」，可以在漢江上欣賞夕陽餘暉染紅整片水面，那畫面真的是一輩子難忘。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

更有趣的是，船上會販售小魚乾，可以餵海鷗！海鷗會伴著遊船翱翔，還會搶食，超級壯觀。只要記得注意頭上飛過的海鷗，不然可能會被炸彈光臨喔（笑）。

ELAND 漢江郵輪（汝矣島碼頭）

地址：서울특별시 영등포구 여의동로 290

交通：地鐵5號線「汝矣渡口站」3號出口步行約8分鐘

航班時間：依季節調整，日落航班約為18:00出發

建議：提早抵達取票，可選夕陽或夜景主題航班

首爾景點 #4 二村漢江公園

鞦韆盪起來！打卡氛圍感照片必拍

想拍出像韓劇一樣氛圍感的照片嗎？那一定要來二村漢江公園。這裡最紅的就是可以面對漢江盪鞦韆的設計，搭配傍晚光線，氣氛直接拉滿！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

二村漢江公園

地址：서울특별시 용산구 이촌로72길 62

交通：地鐵4號線「二村站」4號出口步行約10分鐘

開放時間：全年無休

特色：鞦韆打卡地、藝術裝置、江邊風景、散步野餐都適合

延伸閱讀 >> 韓國美食｜炸雞評比！宵夜首選「炸雞配啤酒！」6間韓國必吃炸雞品牌，洋釀炸雞、炸雞界Prada

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」

隨時關注「udn走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

BHC炸雞 公園 泡麵 野餐

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

比買一送一強！不只三商炸雞買1送1 肯德基「6塊炸雞+6顆蛋撻」超級省 21風味館「香草烤全雞」只要350元

李易分享獨家泡麵吃法　「2暢銷款」混搭連小孩都愛吃

51勞動節5大速食優惠！ 麥當勞、三商炸雞「買一送一」 肯德基、美墨炸雞「期間限定優惠」

吃不完的炸雞重新加熱變軟爛？主廚教你如何保有外酥內嫩口感

相關新聞

韓國首爾自由行「漢江公園」一日打卡路線：炸雞野餐、泡麵機初體驗、郵輪看夕陽

每次來到首爾，小編都會特別安排一天待在漢江邊，好好享受首爾人的週末生活。這次RG特派員規劃的漢江一日遊路線，從炸雞野餐、泡麵機初體驗，到搭乘夕陽郵輪、在江邊鞦韆放空，全程高畫質、超放鬆，快收藏起來，下次旅程就照這樣走！（附交通資訊＋開放時間）

韓國首爾「廣藏市場」必吃美食！米其林推薦生牛肉、生章魚，人氣伴手禮98號草莓乾

說到首爾必訪的市場，廣藏市場絕對是美食愛好者的聖地之一！這次RG特派員特別整理了5家親自品嚐過的特色美食，從米其林推薦的生牛肉、生章魚到人氣的草莓乾，還有必吃的起司Q餅和傳統小吃麻花捲、糖餅，保證讓你吃得滿足又開心，趕快跟著我一起來看看吧！

高CP值濟州島團體旅遊5日行程，親子＋經典景點一次玩，一起闖進《苦盡柑來遇見你》的浪漫氛圍！

濟州是被稱為「韓國夏威夷」的夢幻離島，不只有療癒海景和壯觀火山地形，還藏著超多親子景點、人氣韓劇的拍攝地，難怪一直是韓國旅遊超熱門的選擇！這次就讓AsiaYo 幫你整理濟州島跟團旅遊攻略，從經典景點到行程亮點一次打包，幫你輕鬆規劃不踩雷～不管是初次到訪還是想深度探索，選韓國跟團通通都能玩得盡興喔🏝️✨

首爾最美新地標！「南山天空森林步道」預計這時開放　全新「5大亮點」搶先曝光

首爾新地標！首爾旅遊除了購物吃美食外，還有代表性散策勝地「南山天空森林步道」預計於今年開放，全新「5大亮點」搶先曝光。

韓劇夯！國人赴濟州島旅遊名列第二名 包車、自駕、一日遊探訪新景點更輕鬆

【旅奇傳媒/編輯部報導】在韓劇及韓流熱潮的帶動下，韓國旅遊熱潮持續升溫！根據觀光署統計，2024年赴韓旅遊人次突破142萬，其中濟州島更是 KKday 去年韓國商品銷售前三名的熱門目的地，看準濟州旅遊

赴韓旅遊注意！ 台灣人最愛「日本EVE止痛神藥」禁攜入境 他慘遭海關沒收還留紀錄

赴韓旅遊注意！ 台灣人最愛「日本EVE止痛神藥」禁攜入境 他慘遭海關沒收還留紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。