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韓國首爾「廣藏市場」必吃美食！米其林推薦生牛肉、生章魚，人氣伴手禮98號草莓乾

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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說到首爾必訪的市場，廣藏市場絕對是美食愛好者的聖地之一！這次RG特派員特別整理了5家親自品嚐過的特色美食，從米其林推薦的生牛肉、生章魚到人氣的草莓乾，還有必吃的起司Q餅和傳統小吃麻花捲、糖餅，保證讓你吃得滿足又開心，趕快跟著我一起來看看吧！

首爾必吃 #1 富村生牛肉生章魚

米其林推薦的韓國生食專家

第一次嘗試生牛肉和生章魚這樣的組合，就選擇了連續多年榮獲米其林必比登推薦的「富村生牛肉」。這間位於廣藏市場內的名店，每天都使用新鮮韓牛肉和活章魚，點餐後現切現做，口感鮮甜又無腥味。

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生牛肉搭配麻油鹽巴、切絲水梨與蒜片，一口包上海苔吃下去超有層次，章魚還會吸住舌頭，感覺超新奇！此外，隨餐附贈的牛肉蘿蔔湯更是香醇濃郁，完全可以續碗喝個不停。

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富村生牛肉生章魚

地址：首爾特別市鐘路區鐘路200-12（廣藏市場內）

電話：+82-2-2267-1831

營業時間：週一～週六 09:00–22:00（最後點餐20:30）／週日 09:00–22:00（最後點餐19:30）

首爾必吃 #2 廣藏市場98號草莓乾

廣藏市場伴手禮人氣首選

草莓控必訪的「廣藏市場98號草莓乾」絕對不能錯過！這家店以各種口味的凍乾草莓聞名，其中巧克力草莓乾最受歡迎，我個人特別推薦香蕉和藍莓口味，酥脆香甜，每一口都充滿果香，老闆娘更是親切到爆棚，買多了還會貼心送韓國海苔，超級暖心。

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廣藏市場98號草莓乾

地址：首爾鐘路區昌慶宮路88號 廣藏市場地下層98號攤位

電話：0507-1347-0538

營業時間：每日09:00–19:30

首爾必吃 #3 起司Q餅

爆漿牽絲的必吃小點

逛市場嘴饞的時候，這家「起司Q餅」絕對是首選！餅皮外酥內Q，輕輕一咬就能拉出長長的起司絲，鹹甜適中，口感極佳，邊逛邊吃超適合！重點是老闆也非常熱情，讓人覺得溫暖又歡樂。

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起司Q餅

地址：廣藏市場入口處（邊走邊吃即可找到）

營業時間：隨市場營業時間，一般約10:00–20:00

首爾必吃 #4 廣藏糯米麻花捲

廣藏市場人氣排隊小吃

市場入口處的「糯米麻花捲」一直都是人氣排隊美食，外酥內Q的口感，加上微微灑上的糖粉，每口咬下都香甜十足，非常適合邊走邊吃。由於人氣超旺，建議提早前往，以免排隊太久！

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廣藏糯米麻花捲

地址：首爾鐘路區鐘路32街2號105號攤位（廣藏市場入口處）

營業時間：每日11:00–22:00

首爾必吃 #5 廣藏糖餅

經典韓式甜點

另一道必吃的小點是「廣藏糖餅」，熱騰騰的糖餅現煎現吃，外皮酥脆，內餡滿滿的蜂蜜與堅果，甜而不膩，再搭配一杯傳統飲料甜米露，清爽解膩，是市場美食之旅的完美收尾！

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廣藏糖餅

地址：首爾鐘路區鐘路204號北2門前（廣藏市場內）

電話：0507-1430-0404

營業時間：週二至週日11:00–20:00（週一公休）

延伸閱讀 >> 韓國美食｜炸雞評比！宵夜首選「炸雞配啤酒！」6間韓國必吃炸雞品牌，洋釀炸雞、炸雞界Prada

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