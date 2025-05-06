高CP值濟州島團體旅遊5日行程，親子＋經典景點一次玩，一起闖進《苦盡柑來遇見你》的浪漫氛圍！

濟州是被稱為「韓國夏威夷」的夢幻離島，不只有療癒海景和壯觀火山地形，還藏著超多親子景點、人氣韓劇的拍攝地，難怪一直是韓國旅遊超熱門的選擇！這次就讓AsiaYo 幫你整理濟州島跟團旅遊攻略，從經典景點到行程亮點一次打包，幫你輕鬆規劃不踩雷～不管是初次到訪還是想深度探索，選韓國跟團通通都能玩得盡興喔🏝️✨





決定好這趟韓國之旅要衝濟州島，但還在卡關「到底要自由行還是跟團」嗎？嘿～先別煩，這篇就來告訴你：濟州島真的超適合跟團玩！那為什麼濟州島比較推薦跟團呢？讓AsiaYo快速告訴你👇👇

圖:AsiaYo提供

🚌 景點分超散，跟團最省事！

濟州島的美景超級多，但位置真的滿分散，自由行雖然有彈性，但你要租車或查巴士轉車路線，根本不是在玩是在考駕照啦🤣跟團直接幫你排好路線、專車接送，超輕鬆就能把火山、瀑布、海岸線一次玩到爽～

🌋 大自然X在地文化一次打包

跟團行程常會把自然風景＋人文景點一起安排！像是壯觀的火山地貌、海女文化村、安靜又chill的海岸村落，這些不只是打卡美景，也讓人整個身心放鬆～療癒到不行🧡

👵 長輩小孩也能開心玩

濟州島節奏慢、景點多是平坦好走的，跟團的安排通常都滿照顧不同年齡層，不用趕行程，走走停停剛剛好，超適合一家大小出遊呦～

🗣 有中文導遊＝超安心！

不用擔心語言不通，有中文導遊帶隊，不但能聽懂，還能了解更多濟州的故事和文化小知識，旅程更有深度！

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｜💖經典濟州島團體旅遊必逛景點｜

⋱⋱⋱ 💖初訪濟州、閨蜜旅行、自然系文青系 ⋰⋰⋰

👑濟州必去景點No.1：牛島

牛島這個像躺著小牛的可愛小島🐮，只要從本島搭船15分鐘，就能登上牛島峰俯瞰海景、踏上神秘黑沙灘、再來一口招牌花生冰淇淋，超Chill的一日小旅行🍦🌊📸

👑濟州必去景點No.2：城山日出峰

濟州必去的城山日出峰是壯觀的火山地形，也是世界自然遺產～登頂約30分鐘，就能俯瞰火山口與無敵海景，清晨來看日出超浪漫✨🌋

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👑濟州必去景點No.3：雪綠茶園

招牌綠茶杯造型建築超療癒！雪綠茶園茶田綠意滿滿，不只能採茶、喝抹茶拿鐵，還有必拍的抹茶甜點🍵這裡還是李敏鎬、潤娥廣告拍攝地，超有特色！融合自然與設計感，茶控來這裡一定會失控拍不停💚

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｜🌷濟州島親子旅遊必逛景點｜

⋱⋱⋱ 💖親子旅遊、家族旅行、學生出遊 ⋰⋰⋰

👑濟州親子必去景點No.1：神話主題樂園

這座位在濟州的超人氣綜合度假園區，是韓國首座世界級的娛樂天堂！園區超大，主題樂園、水上樂園、美食街一次滿足，從刺激的雲霄飛車到溫馨的旋轉木馬，爸媽小孩都能玩得超開心～想買伴手禮也不用跑來跑去，觀景台和商店街都能一次逛好逛滿🛍️✨

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👑濟州親子必去景點No.2：無重力賽車 9.81 PARK

這裡沒有引擎聲，只有風呼呼的速度感與尖叫聲🚗💨賽道設計的又安全又刺激，小孩也能安心挑戰！爸媽也可以一起比賽，氣氛熱鬧到像在辦親子運動會～在大自然中奔馳，玩得過癮又不怕悶！

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👑濟州親子必去景點No.3：AQUA PLANET 濟州海洋世界

這座水族館真的會讓人驚呼「哇～怎麼這麼夢幻」！透明海底隧道讓魟魚、鯊魚從你頭頂游過，小朋友看得目不轉睛🐧除了觀賞多種海洋生物，小朋友還能親手摸摸海星、海參，互動感十足～是一趟寓教於樂又能拍美照的親子行程首選📸

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濟州跟團介紹就先分享到這邊啦～如果你最近也在規劃去韓國旅遊，真的可以考慮看看韓國跟團行程！不但省去自己規劃的煩惱，還常常住到超讚又有特色的韓國住宿🏨💖想知道更多韓國旅遊攻略，就繼續鎖定Asiayo，一起玩遍整個韓國吧🇰🇷✨





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