首爾最美新地標！「南山天空森林步道」預計這時開放 全新「5大亮點」搶先曝光
首爾新地標！首爾旅遊除了購物吃美食外，還有代表性散策勝地「南山天空森林步道」預計於今年開放，打造保留自然地形的環保新步道，全新「5大亮點」搶先曝光。
首爾南山是在地具代表性的必遊勝地，親山新地標「南山天空森林步道」以最大程度保留自然地形為目標打造新型環保步道，不僅使登山更為便利安全，更增設「南山日落瞭望台」、「溪谷瞭望橋」、「搖晃吊橋」、「芬多精日光浴床」及「冒險遊戲平台」等5大亮點，在一覽城市與森林美景的同時，還能融入大自然享受森林浴與探險遊樂空間。
「南山天空森林步道」修整平緩木棧道，打造無障礙森林步道，並在南山南側循環路增設行人專用道，以及更有效率攀登南山的「南山北側森林步道」，能夠登高眺望漢江和冠岳山。而「南山天空森林步道」預計在今年10月正式開放，屆時將能以全新的方式朝聖南山美景。
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