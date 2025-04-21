首爾最美新地標！「南山天空森林步道」預計這時開放　全新「5大亮點」搶先曝光

首爾除了熱門景點與美食，當然也不能錯過當地的特色咖啡廳！韓國的咖啡文化發展迅速，每一家咖啡廳不僅在飲品與甜點上有獨特風格，店內裝潢更是精心設計，讓人忍不住想多拍幾張美照。RG特派員要介紹的四家特色咖啡廳，絕對顛覆你的想像，讓你體驗到不同的氛圍與驚喜！咖啡廳裡居然有一整座山？這家超狂的咖啡廳打造了一座覆蓋著青苔、還會冒煙的山，讓人彷彿走進童話世界。還有一處隱藏版世外桃源，走進這家咖啡廳，就像進入了韓劇裡的夢幻庭園，絕對是鬧中取靜的好去處。如果你喜歡特色咖啡廳，這四間絕對不能錯過！

2025-04-04 10:00