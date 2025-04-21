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韓劇夯！國人赴濟州島旅遊名列第二名 包車、自駕、一日遊探訪新景點更輕鬆

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Lunafall 夜景藝術。　圖：KKday／提供
Lunafall 夜景藝術。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在韓劇及韓流熱潮的帶動下，韓國旅遊熱潮持續升溫！根據觀光署統計，2024年赴韓旅遊人次突破142萬，其中濟州島更是 KKday 去年韓國商品銷售前三名的熱門目的地，看準濟州旅遊需求激增，旅遊電商平台 KKday 近日攜手濟州觀光公社簽訂 MOU，鎖定小資族、親子家庭、哈韓族，顛覆過去濟州島只能跟團旅遊的印象，打造更靈活、多元的自由行旅遊體驗商品，本次合作聚焦於自駕旅遊、私人包車、一日遊商品推廣，可以輕鬆探索濟州魅力。此外，即日起推出多種限量優惠，包括限定商品滿3,000元折350元、滿1,000元折200元，於5月購買指定包車商品，還有機會獲得紀念版底片相機，記錄每一刻旅遊回憶！

▲國人赴濟州島旅遊名列第二！KKday、濟州觀光公社簽訂MOU拓展自由行新商機；（左起）KKday創辦人暨執行長陳明明、濟州觀光公社社長高升鐵。　圖：KKday／提供
▲國人赴濟州島旅遊名列第二！KKday、濟州觀光公社簽訂MOU拓展自由行新商機；（左起）KKday創辦人暨執行長陳明明、濟州觀光公社社長高升鐵。　圖：KKday／提供

濟州觀光公社社長高升鐵表示，2024年台灣旅客赴濟州島達15萬9千人次、相較2023年成長128%、也比疫情前2019年增長81%，成為第二大海外旅客來源地，由於濟州地質條件限制，對自由行旅客而言，交通安排上較具挑戰，本次與 KKday 合作，除了十分重視台灣市場外，更看好平台長期深耕自由行旅客市場，提供多元旅遊行程、客製化旅遊體驗，因此聚焦於推廣濟州自駕旅遊、私人包車及一日遊行程，讓更多台灣旅客以更輕鬆、便利的方式探索濟州島的獨特魅力。

▲韓國濟州島9.81公園重力賽車。　圖：KKday／提供
▲韓國濟州島9.81公園重力賽車。　圖：KKday／提供

KKday 創辦人暨執行長陳明明則分享，濟州島目前距離台灣僅需2小時航程，4月底起也會有高雄2.5小時的直達航線，濟州憑藉其獨特的自然景觀、在地文化及韓劇魅力，吸引眾多旅客造訪，目前平台上推出超過百支的濟州島旅遊商品，涵蓋機票、迷你團、景點門票、交通接駁及一日遊行程等，且統計2024年濟州島商品銷售較2023年增長超過2成，包含半日及一日遊包車服務、濟州島水族館門票、山茶花之丘門票、南部景點一日遊皆為熱賣商品，此外，近期濟州島9.81公園重力賽車，更躍升為網路討論人氣第一名的體驗活動。

▲Haribo 濟州歡樂世界。　圖：KKday／提供
▲Haribo 濟州歡樂世界。　圖：KKday／提供

若想於濟州島玩得更深入、追韓流，KKday 推薦私人包車或自駕租車，可以體驗多家特色住宿、探索秘境、網美咖啡廳、文創小店等，是帶長輩、小孩及三五好友出遊的好選擇，即日起濟州租車商品推出43折起優惠，並搭配當地新興景點 Lunafall 夜景藝術、濟州 Waterworld 水世界展覽，體驗沈浸式的科技與藝術，或是人氣IP展覽小熊軟糖品牌 Haribo 濟州歡樂世界、史努比主題樂園、夢幻 Hello Kitty 主題樂園，大小朋友都可以開心玩！

針對出國及自駕必備的網卡，則推出韓國 LG U+ eSIM，無限流量售價127元起，還有可通話及收發簡訊方案。

▲牛島海上快艇。　圖：KKday／提供
▲牛島海上快艇。　圖：KKday／提供

擔心自駕路況不熟，也有一日遊行程，提供交通接駁及導遊，推薦4月限定賞櫻及油菜花田一日遊，搭配著名旅遊景點城山日出峰、城邑民俗村、漢拿山等地，售價2,420元起，想要走浪漫韓劇打卡路線，也有推出濟州島東部一日遊，探訪牛島、涉地可支等地，售價860元起。

KKday 與濟州觀光公社簽訂 MOU 後，除了推廣自由行外，未來將依據市場趨勢與旅客需求，持續推出更多深度旅遊體驗商品，並拓展餐飲、住宿等面向，旅客可以更便捷、彈性的規劃行程，詳情可參考KKday「濟州自由行 包載我身上」推廣活動頁。

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