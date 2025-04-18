萬元有找！釜山、首爾網紅景點輕鬆遊 每人7999起

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國旅遊怎麼安排才能發揮最大值？吃好玩好又升等住宿，搭配網紅景點與熱門體驗一網打盡，還能守住荷包不失血，四月出遊的好時節，不管是首爾還是釜山、大邱，驚喜破盤價萬元有找！

▲松島海上天空步道 SKY WALK。 圖：shutterstock／來源

釜慶雙城遊 貿易港與歷史古城交織

東南旅遊指出，熱門度假目的地韓國，不管是單點或一次玩三城，選對遊程就能玩得豐富又不用花大錢，搶購最低價趁現在。韓國南部除了釜山港灣，還想看歷史古都慶州？「釜山限量7999起～升等飯店、跑跑卡丁車、海洋列車、活跳跳海鮮鍋5日遊」，安排一晚住宿升等 RAMADA ENCORE 釜山站飯店，輕鬆體驗優質住宿。

行程體驗安排目前超人氣的釜山 LUGE 斜坡滑車（卡丁車）、海洋觀光列車，登高眺望釜山港美景；慶州地區暢遊世界文化遺產佛國寺、校村韓屋村、皇理團路韓屋保存區；釜山地區安排極美甘川洞彩繪文化村、松島 SKY WALK 海上天空步道，以及好逛好買的樂天 OUTLET、南浦洞時裝街、西面繁華街；美食部份大啖活跳跳海鮮火鍋、洛東江醬炒鴨肉、明倫進士烤肉吃到飽、韓式炸雞，從吃品味城市滋味。

▲IG 最新打卡百年古蹟－大邱韓屋星巴克。 圖：shutterstock／來源

釜慶蔚一次玩三地 深入韓國南部

南部城市釜山、大邱、蔚山一次玩，早去晚回最充實！「鯨奇釜蔚邱8999起～加耶主題韓服體驗.韓屋星巴克.鯨魚文化村5日遊」，路線包含三大城市，可感受與眾不同的海港與城市古蹟，搭配金海加耶主題公園韓服體驗、網美打卡景點～名仙島、鋼鐵藝術村，蒐羅當前最夯景點，最適合上班族、姊妹淘或同學揪遊。

此外，還包含 IG 最新打卡百年古蹟～大邱韓屋星巴克，長生浦鯨魚文化村，一探鯨魚文化典故。景點之外，特別體驗部份還包含汗蒸幕、海雲台藍線公園海洋觀光列車，從白天到夜晚，精彩充實！

▲大人小孩都喜歡的愛寶樂園，除了主題樂園還有綜合自然野生動物園。 圖：東南旅遊／提供

超人氣景點一次匯集 首爾美景一覽

想去首爾，又不想傷腦筋排行程找住宿，「韓國限量7999起～愛寶樂園.炸醬麵博物館.恩平韓屋村.天空步道5日遊」，安排愛寶樂園賞花，3～5月鬱金香、4月櫻花、5月玫瑰，百花綻放月月迎賓，好看又好拍！

最新開幕絕美的 LED 極光走廊燈光秀，感受科技帶來的絢麗光影；還有不可錯過的網紅景點：水原星空圖書館、炸醬麵博物館、京仁天空步道、松月洞童話村、恩平韓屋村、南山白凡廣場城牆路，輕鬆打卡首爾話題景點與韓劇場景，天氣舒爽宜人，留下美麗回憶；特色美食部份安排品嚐石鍋拌飯、炸醬麵、人蔘雞湯、五香豬腳、餃子年糕湯、安東粉絲燉雞，在韓式料理面前大快朵頤，相對於自由行安排更經濟不傷荷包。

▲首爾 COEX 星空圖書館，巨大書架超吸睛。 圖：shutterstock／來源

首爾文青路線新體驗 IG爆紅打卡點特蒐

就是愛首爾，去幾次都沒問題！「韓國限量12999起～夢幻水族館.韓服遊古宮.秘境植物園.塗鴉秀5日遊」，安排網路熱燒話題～奉恩寺，可找尋自己的幸運手鏈，祈福開運一整年；首爾話題景點推陳出新，COEX 水族館、星空圖書館、IG 狂熱美拍首爾仙氣祕境首爾森林植物園、星巴克京東1960、益善洞、現代 OUTLET，一趟出遊全部一網打盡；還有全新概念的藝術表演「塗鴉秀」感受熱烈氣氛，到韓屋村韓服體驗，感受古今穿越樂趣，喜愛接地氣旅遊的朋友，也安排一遊廣藏市場，感受首爾市民生活購物現場，精彩又有趣。

母親節即將來臨，帶著媽媽闔家出遊去，或邀約三五好友暑假前衝一波，跟著東南旅遊深度暢玩韓國，10人即可成行；掌握晚鳥優惠聰明玩，美景、美食、樂園、購物一次滿足。

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