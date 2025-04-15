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赴韓旅遊注意！ 台灣人最愛「日本EVE止痛神藥」禁攜入境 他慘遭海關沒收還留紀錄

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
南韓自4月起全面禁止攜帶「EVE止痛藥」入境，韓國網友回國在機場被海關遭攔下，還留下違規紀錄。圖／AI生成
南韓自4月起全面禁止攜帶「EVE止痛藥」入境，韓國網友回國在機場被海關遭攔下，還留下違規紀錄。圖／AI生成

赴韓旅遊注意！ 遊日旅客愛去藥妝店掃貨，其中「EVE止痛藥」是受歡迎目標之一，沒想到，台灣人最愛的止痛神藥竟成重災區。近日，有南韓網友透露，從日本買該款藥返回韓國時，竟被海關攔下沒收，甚至因此留下違規紀錄，因此，提醒有計畫赴韓的旅客須提高警覺！

綜合韓媒《朝鮮日報》報導，有南韓網友日前在網路論壇發表以「不要買EVE回來」為題的討論文章，原PO指出，在日本唐吉訶德購買EVE止痛藥，回國時被海關攔了下來，「因為說是屬於含有抗精神性成分的毒品類」，藥物當場就被沒收銷毀了，還因此留下違規紀錄。

據了解，日本有名的「EVE止痛藥」含有成分「Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）」，被歸類為抗精神性藥物，會影響人體中樞神經系統，具高度依賴性及成癮性，為南韓列管的481種毒品成分之一。

而南韓關稅廳3月曾宣布，因旅客攜帶含有毒品類成分的感冒藥、安眠藥及減肥藥等非法藥品入境情形劇增，必須加強管制，自4月起全面禁止攜帶EVE止痛藥入境，有計畫赴韓旅遊的民眾須多加留意。

前台大醫院感染科醫師林氏璧也曾分享，EVE的主成分是布洛芬（ibuprofen），額外還加入了無水咖啡因和丙烯異丙乙酸尿，並解釋，丙烯異丙乙酸尿是一種1926年就研發的鎮靜劑，用途是幫助止痛，但後續有些案例出現了血小板減少性紫斑症的副作用，「全世界幾乎都沒在用」。

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