赴韓旅遊注意安全！ 韓國首爾集會影響交通管制　4月4日部分景點將關閉

你有想過用銅錢在市場買小吃的體驗嗎？如果你喜歡韓國傳統市場的氛圍，又想嘗試不一樣的購物方式，那麼通仁市場（통인시장）絕對是你的必訪之地！這裡不僅有各種道地韓國美食，還能用市場專屬的古銅錢購物，宛如穿越時空回到古代，邊走邊吃、沉浸式感受韓國傳統市場的魅力！

2025-03-03 10:01