赴韓旅遊注意安全！ 韓國首爾集會影響交通管制 4月4日部分景點將關閉
近期韓國旅遊請注意！本週五（4/4）將進行韓國總統尹錫悅彈劾案的宣判，目前已預計首爾市中心的光化門、憲法裁判所、汝矣島等地預計將成為示威和集會熱點，因此首爾市已宣佈加強交通管制及安全措施。若前往該區域旅遊的旅客，請多加注意，避開集會人潮以策安全。
根據「韓國觀光公社」報導指出，於4月4日的示威集會活動中，光化門、汝矣島、漢南洞一帶的交通管制將對首爾地鐵站和公共巴士產生進一步影響。地鐵「安國站」將全日關閉，其他站點將根據現場狀況作出臨時調整，旅客應隨時留意通知。
部分觀光景點亦將於4月4日關閉，旅客請先預先查詢替代路線，查看官方通知再前往，目前已知將閉館的景點包括：景福宮、昌德宮、德壽宮、雲峴宮、國立古宮博物館、國立現代美術館首爾館、國立現代美術館德壽宮館、國立民俗博物館、大韓民國歷史博物館、首爾工藝博物館、首爾友利聲音博物館、北村博物館、阿拉里奧美術館in SPACE、傳統酒畫廊、大林美術館、藝術選材中心、白麟濟故居、文化站首爾284。
建議旅客應注意安全，避開安國站周邊及光化門、景福宮等區域，以及漢江鎮站所在區域。若已預約韓服體驗或其他行程，應盡快聯絡店家討論改期或退款事宜。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言