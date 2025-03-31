GD演唱會變垃圾海！歌迷公德心0分「誇張照瘋傳」

韓流天王G-DRAGON（GD）29、30日在首爾高陽體育館舉辦「Übermensch」全新巡演，吸引共6萬多名歌迷從全球各地蜂擁而至。雖然氣候不佳，溫度僅零下一度，導致演唱會延遲開始，但仍讓歌迷聽得如癡如醉。

不過，結束後演唱會場內的「垃圾海」照片也在網路上瘋傳，有不少歌迷搶購GD的應援物之後，現場就打開使用或是拍照，卻把垃圾直接丟在現場，導致場外亂成一片，也讓不少人批評歌迷素質太差。