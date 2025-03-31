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GD演唱會變垃圾海！歌迷公德心0分「誇張照瘋傳」
韓流天王G-DRAGON（GD）29、30日在首爾高陽體育館舉辦「Übermensch」全新巡演，吸引共6萬多名歌迷從全球各地蜂擁而至。雖然氣候不佳，溫度僅零下一度，導致演唱會延遲開始，但仍讓歌迷聽得如癡如醉。
不過，結束後演唱會場內的「垃圾海」照片也在網路上瘋傳，有不少歌迷搶購GD的應援物之後，現場就打開使用或是拍照，卻把垃圾直接丟在現場，導致場外亂成一片，也讓不少人批評歌迷素質太差。
GD睽違8年舉辦個唱，以哲學概念打造「超越自我」的主題。他一開場戴著王冠現身，搭配玫瑰西裝，象徵王者回歸，光是睥睨全場的氣勢就讓歌迷為之瘋狂。GD在3小時內將25首新、舊歌曲重新編排，請出2NE1的CL一起合唱「R.O.D」、「The Leaders」，許久未見的同台畫面立刻成為網路熱議話題。
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