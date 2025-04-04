4家首爾必訪特色咖啡廳，竟然有會冒煙的山！？隱藏版世外桃源

首爾除了熱門景點與美食，當然也不能錯過當地的特色咖啡廳！韓國的咖啡文化發展迅速，每一家咖啡廳不僅在飲品與甜點上有獨特風格，店內裝潢更是精心設計，讓人忍不住想多拍幾張美照。RG特派員要介紹的四家特色咖啡廳，絕對顛覆你的想像，讓你體驗到不同的氛圍與驚喜！咖啡廳裡居然有一整座山？這家超狂的咖啡廳打造了一座覆蓋著青苔、還會冒煙的山，讓人彷彿走進童話世界。還有一處隱藏版世外桃源，走進這家咖啡廳，就像進入了韓劇裡的夢幻庭園，絕對是鬧中取靜的好去處。如果你喜歡特色咖啡廳，這四間絕對不能錯過！

首爾咖啡廳推薦：一座山咖啡（LEEDORIM 이도림）

一座山咖啡｜把山搬進咖啡店

咖啡廳居然有會冒煙的山！？「一座山咖啡」不只是間咖啡廳，還是一座把大自然搬進室內的夢幻空間。從門口低調的設計，到店內覆蓋天然青苔的石山，每個角落都充滿了藝術感與大自然氣息，難怪是IG爆紅的打卡點！走進咖啡廳，一樓映入眼簾的就是特別打造的石頭小路與流水造景，彷彿真的走進一座山林秘境。這裡的「石山」可是店內的靈魂，由天然青苔覆蓋，不僅能調節濕度、淨化空氣，還讓整個空間充滿大自然的生命力。

圖 / ReadyGo

這裡的咖啡可不是普通的咖啡，而是與弘大知名的Bloot Coffee合作，甚至獲得藍絲帶認證，品質完全不用擔心！如果你是美式咖啡愛好者，這裡還可以自選咖啡豆，讓你的咖啡體驗更客製化。而這裡的甜點則來自韓國純素烘焙品牌Vake，有各種適合素食者的友善點心，像是可麗露、可頌、蛋糕等等，每一款都細緻又美味。隱身在景福宮附近，從地鐵站走路約5分鐘就能到達，附近還有通仁市場、土俗村蔘雞湯等熱門景點，非常適合順遊。

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地址：首爾特別市鐘路區紫霞門路43（서울 종로구 자하문로 43 이도림 서촌 본점）

營業時間：10:00- 20:00

電話：+82 2-2135-9714

交通方式：搭地鐵到「景福宮」站，出站後大約走路五分鐘

首爾咖啡廳推薦：小雪園書家(소설원 서가)

小雪園書家｜隱幽庭園風

隱藏在首爾大學路附近的小雪園書家，結合了韓屋美學、書香氛圍與絕佳的甜點咖啡。如果你喜歡韓國傳統庭園的氛圍，這間咖啡廳絕對值得一訪！這間共有五層樓，每一層的風格都不太一樣，彷彿在探索一座藏書閣，每走一步都能發現新的驚喜。庭園裡種滿了綠植，還有石階與木質裝潢，打造出與世隔絕的靜謐感，彷佛來到首爾的世外桃源。必點招牌牛奶布丁，奶香濃郁、口感細膩，每一口都能感受到綿密滑順的層次。再搭配上一壺淡雅的茶，剛好能夠平衡甜點的濃郁感，讓整體味覺體驗更加和諧。

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地址：首爾特別市城北區東小門路37（서울특별시성북구동소문로37）

營業時間：10:00-21:00（最後點餐20:30）

電話：+82-507-1322-0907

交通方式：搭地鐵到「漢城大學」站走路10分鐘

首爾咖啡廳推薦：Casa Bellaz

Casa Bellaz｜復古旅店風

這間雖然店面不大，但復古歐式的裝潢讓人一秒穿越到西班牙街頭。走進店內，黑白相間的地磚、深棕色木質裝潢，營造出溫暖又帶點高級感的氛圍。來到Casa Bellaz，當然不能錯過現炸吉拿棒！店家嚴選高品質的原料，每一根吉拿棒都是現點現炸，外皮金黃酥脆，內裡軟Q不乾柴，撒上細細的肉桂糖粉，單吃就很涮嘴！真正的靈魂是老闆娘特製的熱巧克力沾醬，帶著微苦的可可風味，配上熱騰騰的吉拿棒，一口咬下瞬間融化，幸福感爆棚！來弘大、上水一帶時，一定要來Casa Bellaz試試這超人氣的現炸吉拿棒！

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精選飲品推薦，搭配剛剛好！

奶蓋拿鐵：綿密的奶蓋搭配濃醇的咖啡，順口又不膩，和吉拿棒意外地絕配！

葡萄柚氣泡飲：酸甜清爽的氣泡飲，帶點微微的果香，解膩又解渴，特別適合夏天來上一杯！

地址：서울 마포구 독막로8길 27 1층

營業時間：10:00-21:00

電話：+82-507-1381-8345

交通方式：位於首爾地鐵6號線上水站附近

首爾咖啡廳推薦：天上家屋

天上家屋｜頂樓溫室玻璃屋咖啡廳

天上家屋坐落於聖水聯邦的三樓，以玻璃屋為設計，讓整間店擁有極佳的採光，陽光透過天花板的透明玻璃溫柔灑落，再搭配室內綠色植栽點綴，讓人一走進來就像是進入了一座溫室花園。天花板還特別以白色緞布裝飾，隨風輕輕擺動，為空間增添了一份詩意與夢幻感。難怪這裡成為了IG上爆紅的打卡景點！

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如果你喜歡清爽口感的甜點，店內的「抹茶奶蓋」與「香蕉布丁蛋糕」也很值得一試。濃郁的抹茶與滑順的奶蓋完美結合，讓味蕾充滿層次感；而香蕉布丁蛋糕口感柔滑細膩。搭配窗邊的美景，真的很適合悠哉地享受一個美好的午後。除了室內區域，天上家屋還有半露天的座位區，在天氣不冷不熱的時候特別適合坐在這裡曬太陽，享受微風輕拂的愜意時光。而到了晚上，店內的燈光亮起，又呈現出另一種溫暖而靜謐的氛圍，白天夜晚各有不同的美感。

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地址：首爾特別市城東區聖水洞2街322-4,1-3F（서울시 성동구 성수이로14길 14 성수연방 A동 3층）

營業時間：11:00-23:00

電話：+82-507-1381-8345

交通方式：搭地鐵到「聖水」站3號出口步行5分鐘

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