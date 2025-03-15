遊韓國看職棒、賞春櫻！ 高尺天空巨蛋「髮香區」直擊熱血賽事

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樂天世界遊樂園和石村湖櫻花，美不勝收。　圖：shutterstock／來源
樂天世界遊樂園和石村湖櫻花，美不勝收。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】不管是棒球迷、韓國旅遊迷、啦啦隊粉絲，準備好了嗎？2025熱血盛事之一，就是飛往韓國近距離觀賞韓國職棒，感受「髮香區」青春活力熱情揮灑的魅力！時逢春暖花開，現在出發還能看棒球、賞櫻花一次搞定，輕鬆又便利！另有機票+門票自由行組合產品，更添自由與彈性！

▲首爾高尺天空巨蛋。　圖：KIWOOM 培證英雄／提供
▲首爾高尺天空巨蛋。　圖：KIWOOM 培證英雄／提供

韓國觀光公社攜手三創旅遊，齊推《2025髮香揮灑韓職棒》主題商品，包含5日團體遊程（出發日期：04/8.9.23；05/21；06/27；07/23；08/13），讓棒球迷前往韓國「高尺天空巨蛋」，安排「髮香區」觀戰超精彩職棒比賽，號召百名台灣旅客遊韓國。

首爾「高尺天空巨蛋」位於首爾九老區高尺洞，擁有16,601個觀眾席，是韓國第一座圓頂棒球場，流線弧型的建築外觀與棒球造景，是韓國最優秀的綜合體育文化設施之一，一年四季皆可享受體育與文化活動，週邊還有步行廣場、棒球主題街。

▲前進韓國看職棒，除了安排髮香區座位，並贈送專屬應援棒。　圖：韓國觀光公社／提供
▲前進韓國看職棒，除了安排髮香區座位，並贈送專屬應援棒。　圖：韓國觀光公社／提供

「韓國看棒球～花現啦啦隊5日遊」每人19900元起，遊程綜合三大特色：棒球、啦啦隊、櫻花，首發團04/08出發，將參加04/10「LG 雙子 VS 培証英雄」職棒賽事，並暢遊永宗島海岸鐵道自行車、松島中央公園、松月洞童話街、北村韓屋村、新塗鴉秀。重頭戲之二更不會錯過首爾櫻花熱門地點，包含腹地廣大的「仁川大公園」、知名「石村湖」櫻花節、賞櫻勝地「汝矣島公園」，飽覽春季限定的浪漫粉櫻！報名此行程，加贈培證英雄隊應援啦啦棒一組！

▲遊韓國賞櫻看職棒，近距離感受熱血沸騰的賽事。　圖：KIWOOM 培證英雄／提供
▲遊韓國賞櫻看職棒，近距離感受熱血沸騰的賽事。　圖：KIWOOM 培證英雄／提供

「韓國看棒球～花現啦啦隊自由行」每人12999元起，包含來回機票、飯店住宿一晚、棒球賽門票一張（出發日期：04/8.9.23；05/21；06/27；07/23；08/13）；「韓國看棒球～機票+門票」每人8999元起，包含來回機票、棒球賽門票一張！（出發日期：04/9.23；05/19.29；06/18.28；07/23.31；08/14）；另有「2025～髮香揮灑韓職棒五日遊」看棒球、暢遊樂天世界+樂天卡、景福宮等景點，每人19900元起。（出發日期：06/18.28；07/23.31；08/14）

三創旅遊總經理鄭國麟表示，三創旅遊成立至今不斷鑽研各項特殊主題商品，隨著棒球運動熱搭起台韓棒球旅遊潮，透過韓國觀光公社支持，推出《2025髮香揮灑韓職棒》行程，不僅是旅遊市場獨家行程，更期望號召百名棒球迷到現場觀賽，體驗韓國職棒室內球場的魅力。

球賽門票由韓國觀光公社提供，將於首場球賽在大螢幕上歡迎台灣旅客並贈送應援棒，同時安排入座一壘後側的指定席，也就是俗稱的「髮香區」，除了能欣賞啦啦隊的精彩應援外，還能近距離觀看打者英姿，感受球賽的刺激氛圍。

◉ <2025髮香系列> 韓國職棒賽事日期＆比賽陣容

　04/10 培證英雄 對 LG 雙子

　04/24 培證英雄 對 斗山熊

　05/22 培證英雄 對 三星獅

　05/30 培證英雄 對 斗山熊

　06/19 培證英雄 對 SSG 登陸者

　06/29 培證英雄 對 三星獅

　07/24 培證英雄 對 樂天巨人

　08/01 培證英雄 對 樂天巨人

　08/15 培證英雄 對 KT 巫師

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