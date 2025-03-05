出發韓國首爾旅遊怎麼玩？輕鬆前往南怡島賞櫻、玩翻愛寶樂天雙樂園的首爾跟團總整理！
想嘗試首爾團體旅遊，但是行程路線多到不知道改怎麼選嗎？就讓 AsiaYo 今天帶來的首爾跟團挑選攻略來解決你心中的煩惱！不管是希望在市區暢遊樂天樂園、逛遍明洞和弘大商圈，還是前進首爾近郊欣賞八達山、南怡島的浪漫櫻花景，今天的行程都能滿足你的需求，讓你不用費心交通住宿就有個完美的韓國跟團體驗！
🌟韓國旅遊必看注意事項
1.旅遊季節及服裝⛅：
春季(3-5月)｜🌡️溫度：10-20°C、👚服裝：薄外套、輕便的長袖上衣
夏季(6-8月)｜🌡️溫度：25-30°C、👚服裝：短袖衣褲、輕便雨具
秋季(9-11月)｜🌡️溫度：10-20°C、👚服裝：薄外套、長袖長褲、早晚保暖衣物
冬季(12-2月)｜🌡️溫度：-5-5°C、👚服裝：羽絨外套、手套、圍巾、毛帽等保暖衣物
2.兌換貨幣💰：
目前使用信用卡就可以在韓國大部分商店、餐廳進行付款，但若行程中有前往傳統市場的話，建議要準備少量現金，或是先在台灣將新台幣換成美金後，再到韓國當地換錢所兌換韓元匯率較佳。
3.入境簽證🛬：
到韓國觀光旅遊的話不需要辦理簽證即可入境，但如果想要更快速的通關可以先事先申請 Q-CODE 和 K-ETA唷。
🎡 首爾跟團行程挑選
🎀 經典首爾團體旅遊必逛景點攻略 🎡
🌲自然風景：📍汝矣島漢江公園 📍首爾森林
🏙️市區必訪：📍東大門設計廣場 📍明洞 📍63大廈 📍光化門廣場
🎀經典首爾跟團行程推薦
🌸 賞櫻首爾團體旅遊必逛景點攻略 🎡
🌲自然風景：📍汝矣島漢江公園 📍松島中央公園 📍桃花嶺
🏙️市區必訪：📍市政府廣場 📍延世大學 📍新村
🌸賞櫻首爾跟團行程推薦
今天的首爾團體旅遊挑選攻略就到這裡結束，這篇攻略介紹了首爾必訪經典路線以及韓國賞櫻跟團行程，除了韓國之外AsiaYo上還有很多適合春天出遊的行程，像是日本賞櫻團體旅遊跟歐洲賞花跟團，風景都超美、很值得親自走訪看看！
延伸閱讀
2025韓國賞櫻一日遊攻略｜適合搭配韓國自由行的賞櫻一日遊行程推薦，首爾/釜山出發、輕鬆往返南怡島/慶和火車站！
2025韓國賞櫻旅遊全攻略｜春天就出發首爾/釜山/慶州/大邱賞櫻去！精選賞櫻跟團/一日遊行程/韓國自由行必住飯店總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言