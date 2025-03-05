出發韓國首爾旅遊怎麼玩？輕鬆前往南怡島賞櫻、玩翻愛寶樂天雙樂園的首爾跟團總整理！

想嘗試首爾團體旅遊，但是行程路線多到不知道改怎麼選嗎？就讓 AsiaYo 今天帶來的首爾跟團挑選攻略來解決你心中的煩惱！不管是希望在市區暢遊樂天樂園、逛遍明洞和弘大商圈，還是前進首爾近郊欣賞八達山、南怡島的浪漫櫻花景，今天的行程都能滿足你的需求，讓你不用費心交通住宿就有個完美的韓國跟團體驗！





🌟韓國旅遊必看注意事項

1.旅遊季節及服裝⛅：

春季(3-5月)｜🌡️溫度：10-20°C、👚服裝：薄外套、輕便的長袖上衣

夏季(6-8月)｜🌡️溫度：25-30°C、👚服裝：短袖衣褲、輕便雨具

秋季(9-11月)｜🌡️溫度：10-20°C、👚服裝：薄外套、長袖長褲、早晚保暖衣物

冬季(12-2月)｜🌡️溫度：-5-5°C、👚服裝：羽絨外套、手套、圍巾、毛帽等保暖衣物





2.兌換貨幣💰：

目前使用信用卡就可以在韓國大部分商店、餐廳進行付款，但若行程中有前往傳統市場的話，建議要準備少量現金，或是先在台灣將新台幣換成美金後，再到韓國當地換錢所兌換韓元匯率較佳。





3.入境簽證🛬：

到韓國觀光旅遊的話不需要辦理簽證即可入境，但如果想要更快速的通關可以先事先申請 Q-CODE 和 K-ETA唷。

圖:AsiaYo提供





🎡 首爾跟團行程挑選

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🎀 經典首爾團體旅遊必逛景點攻略 🎡

🌲自然風景：📍汝矣島漢江公園 📍首爾森林

🏙️市區必訪：📍東大門設計廣場 📍明洞 📍63大廈 📍光化門廣場

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🎀經典首爾跟團行程推薦

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🌸 賞櫻首爾團體旅遊必逛景點攻略 🎡

🌲自然風景：📍汝矣島漢江公園 📍松島中央公園 📍桃花嶺

🏙️市區必訪：📍市政府廣場 📍延世大學 📍新村

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🌸賞櫻首爾跟團行程推薦

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今天的首爾團體旅遊挑選攻略就到這裡結束，這篇攻略介紹了首爾必訪經典路線以及韓國賞櫻跟團行程，除了韓國之外AsiaYo上還有很多適合春天出遊的行程，像是日本賞櫻團體旅遊跟歐洲賞花跟團，風景都超美、很值得親自走訪看看！





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