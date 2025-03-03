首爾必去！景福宮附近必去的【通仁市場】，體驗穿韓服、用古銅錢逛市場

你有想過用銅錢在市場買小吃的體驗嗎？如果你喜歡韓國傳統市場的氛圍，又想嘗試不一樣的購物方式，那麼通仁市場（통인시장）絕對是你的必訪之地！這裡不僅有各種道地韓國美食，還能用市場專屬的古銅錢購物，宛如穿越時空回到古代，邊走邊吃、沉浸式感受韓國傳統市場的魅力！

怎麼在通仁市場用「銅錢」買東西？

韓國美食｜景福宮附近必去的【通仁市場】，體驗穿韓服用古銅錢逛市場！

通仁市場最特別的地方，就是可以用專屬的古銅錢來購買市場美食！一進市場，先到二樓服務中心（位於市場中間、樓下有公廁）用韓幣換銅錢，10,000韓元可兌換20個銅錢。在市場內，只要看到攤位有銅錢標示，就能用銅錢來換取美食。如果銅錢不夠，店家也接受直接支付韓幣，非常方便！

圖/ReadyGo

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金馬利｜炸海苔冬粉卷

外酥內Q的完美組合，搭配泡菜麵線更對味！

第一道絕對不能錯過的就是金馬利！這道韓國小吃其實是海苔包裹冬粉，裹粉油炸後，再淋上獨門醬汁，炸得外皮酥脆，內餡則帶著冬粉的彈牙口感，每咬一口，海苔的香氣與醬汁的微甜鹹香交織在一起，讓人忍不住一口接一口。

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海苔飯捲

韓國經典小吃，米飯調味剛剛好！

來韓國怎麼能不吃飯捲？這裡的韓式飯捲（김밥）用料扎實，米飯調味剛剛好，搭配各種餡料如蛋絲、魚板、小黃瓜、紅蘿蔔等，口感豐富又有層次感。再沾上一點店家特製醬料，鹹香滋味更加提升！

牛肉煎餅

外酥內嫩，搭配辣醬風味更升級！

煎得金黃酥脆的牛肉煎餅，是來通仁市場必吃的重點之一！外皮微焦，內部則保留了牛肉的多汁與軟嫩，搭配微微醃製的調味，讓牛肉的鮮甜味更加突出。

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糖餅（Hotteok）

黑糖內餡流心，韓國最具代表性的甜點！

如果說要找個甜點來完美收尾，那一定非糖餅（호떡）莫屬！這道傳統韓國甜點外酥內軟，內餡充滿濃郁的黑糖與堅果，經過熱壓後散發出焦糖香氣。熱騰騰的糖餅咬下去，黑糖餡流出來的瞬間真的超療癒！

更多市場內的隱藏版美食

除了必吃美食，還有這些特色小吃！

起司燒｜現做熱騰騰的起司，牽絲效果超療癒

韓國熱狗｜炸得酥脆，搭配滿滿的番茄醬與芥末醬，超涮嘴

元祖奶奶辣炒年糕｜這家的年糕Q彈入味，醬汁香辣濃郁

路邊姨媽的魚板｜魚板湯頭清甜，魚板口感紮實，冷天氣喝一碗超幸福

通仁市場資訊

景點資訊

地址：18 Jahamun-ro 15-gil, Jongno-gu, Seoul, 南韓

交通方式：地鐵3號線景福宮站2號出口，步行約10分鐘

諮詢電話：+82-2-722-0911

營業時間：每日07:00-21:00（每月第三個週日公休）

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