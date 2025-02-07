韓國星巴克情人的限定「粉色兔子系列商品」17款登場！還有聯名Kitchen 205草莓蛋限量發售

韓國星巴克於即日起正式推出「情人節兔子系列」，17款全新商品將粉色浪漫與可愛兔子元素結合，讓整個二月都充滿甜蜜氛圍，若有到韓國旅遊不妨前往收集限定商品吧！

圖／取自韓國星巴克臉書粉絲團

本次限定系列包含馬克杯、保溫杯、吸管杯、吊飾及餐具等，每一款都讓人心動不已。其私心推薦「甜心兔子馬克杯」(355ml) 以兔子造型搭配藍色蝴蝶結，除了萌還是萌；而「粉色保溫瓶」(550ml) 則採用粉白格紋設計，搭配蝴蝶結串珠吊飾，兼具時尚與實用，粉色控保證一看就愛上。

圖／取自韓國星巴克臉書粉絲團

圖／取自韓國星巴克臉書粉絲團

除了周邊商品，星巴克更攜手韓國人氣甜點品牌 Kitchen 205，推出「草莓起司蛋糕」，將經典巴斯克乳酪蛋糕與綿密鮮奶油、新鮮草莓完美融合，每一口都能感受到濃郁與清爽交織的美妙口感。Kitchen 205 以手作新鮮草莓蛋糕聞名，這次與星巴克聯名打造的夢幻甜點，勢必掀起韓網全新熱潮，成為今年草莓季的必嚐美食。

圖／取自韓國星巴克臉書粉絲團

最後，星巴克「情人節兔子系列」相關商品即日起於星巴克 APP、Kakao Talk Gifting、Naver Brand Store、G Market 等線上通路開賣，「粉色控」們千萬別錯過這場視覺與味覺的雙重享受！