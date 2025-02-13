2025韓國賞櫻旅遊全攻略！春天出發賞櫻去　精選賞櫻行程推薦

超詳細的韓國賞櫻旅遊攻略來啦！不管你想找的是方便賞櫻的釜山、首爾飯店，還是可以輕鬆出發的賞櫻韓國團體行程，或是適合安排韓國自由行的韓國賞櫻一日遊行程，AsiaYo全都幫你整理在這篇攻略啦！尤其是第一次去韓國旅遊的朋友，記得一定要收藏這篇韓國旅遊攻略，今年春天就可以減少很多收集資料的時間、出發韓國賞櫻囉！

🌸韓國賞櫻區域推薦懶人包

圖:AsiaYo提供





🎡韓國首爾賞櫻景點攻略🌸

圖:AsiaYo提供





🎡首爾賞櫻景點住宿🏨

圖:AsiaYo提供





🌊韓國釜山賞櫻景點攻略🌸

圖:AsiaYo提供





🌊釜山賞櫻景點住宿🏨

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供





🏯韓國慶州賞櫻景點攻略🌸

圖:AsiaYo提供

🏯慶州賞櫻景點住宿🏨

圖:AsiaYo提供





🍗韓國大邱賞櫻景點攻略🌸

圖:AsiaYo提供





🍗大邱賞櫻景點住宿🏨

圖:AsiaYo提供









🏃同場加映！韓國賞櫻新玩法推薦🛳️

🏃 韓國賞櫻馬拉松賽事推薦

圖:AsiaYo提供





🛳️ 韓國賞櫻郵輪行程推薦

前往韓國釜山賞櫻還有一個很輕鬆的旅遊方式，就是搭乘設施豐富又奢華的郵輪輕鬆出發，不只在船上可以享受高級餐廳、泳池和劇院，還能不用帶行李、登陸日韓自由行！

圖:AsiaYo提供









今天為大家整理的韓國賞櫻旅遊攻略就到這裡結束啦！這裡有沒有提到你喜歡的韓國跟團行程或韓國飯店呀~除了韓國之外，也可以選擇參加日本賞櫻團體行程，東京、關西都有很豐富的賞櫻景點可以讓眼睛大飽眼福🤩只要收拾好行李就能跟AsiaYo一起出發啦！





【2025韓國賞櫻團體旅遊推薦】超人氣6組首爾/釜山賞櫻旅遊路線，穿韓服逛景福宮、南怡島享受浪漫櫻花包圍

【2025韓國賞櫻一日遊推薦】首爾/釜山出發賞櫻一日遊行程大公開，打卡南怡島&鎮海櫻花節浪漫櫻花美景！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」