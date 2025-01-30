2025韓國滑雪攻略！精選 Top 3 首爾出發的滑雪一日遊行程

來到首爾自由行也想體驗滑雪嗎？這篇韓國滑雪一日遊攻略就要介紹3個可以輕鬆體驗滑雪的滑雪行程推薦，從首爾市區享受巴士接駁，快速出發新手友善的洪川大明SONO滑雪場、昆池岩渡假村兩大雪場！不用自己攜帶沉重雪具跟厚重雪服，還有中文教練一步一步教你怎麼滑，快跟著AsiaYo一起，來看這些滑雪一日遊行程有多厲害吧！



⛷️ 韓國滑雪一日遊懶人包

如果你對韓國滑雪一日遊行程還一無所知的話，一定要看看這邊準備的選購攻略懶人包，先來了解一下這些行程都有哪些優點~

❣️不用自備裝備&交通

最方便的地方絕對是去滑雪場也有巴士接送，加上到滑雪場就有租用雪具的服務，減少很多尋找交通工具和背裝備善山的麻煩！

❣️新手友善基礎課程

如果是初學者第一次來到滑雪場肯定會擔心一直摔倒，到離開雪場之遷都沒有學會，但是這些滑雪一日遊行程都有基礎滑雪課程唷，一定能幫助你快速學會滑雪！

❣️熱門打卡景點

不想只是整天滑雪嗎！這裡也有適合你的行程哦~ 有些行程還會帶你走訪知名的首爾景點，既能滑雪又能觀光真的超級方便！

⛷️ 韓國滑雪一日遊熱門滑雪場攻略

⛷️ 韓國滑雪一日遊經典滑雪推薦

【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村一天團

圖/AsiaYo提供

🌟行程特色

課程好上手｜去韓國想要學滑雪不用提前學韓文，因為行程提供的基礎滑雪課程都有中文教練來協助指導！有任何問題都可以快速跟教練溝通真的會安心許多~

新手輕鬆出發｜沒有滑雪裝備也沒關係，這個行程會直接帶你去租借雪具雪服而且不用再額外支付費用，到現場也有單雙板的基礎課程，真的是滑雪初體驗必備行程！

彈性安排行程｜自由行的話一定要考慮把這個滑雪一日遊加進行程裡，因為每天都有接駁巴士從首爾市區出發滑雪場，你可以自己選擇哪天要滑雪、哪天在市區逛街，安排非常自由！





【首爾出發】昆池岩渡假村 滑雪包車一日遊

圖/AsiaYo提供

🌟行程特色

自選地點上下車｜超貼心的接駁服務在這裡，只要在首爾市區內你就可以自己選擇上車地點！讓你快快樂樂地去滑雪、舒舒服服的回家🥰

汗蒸幕體驗｜想到韓國就一定會想到汗蒸幕，尤其在滑完雪的寒冷冬天，真的超適合用舒適的汗蒸幕做一個完美結尾，只要預訂行程就可以獲得獨家汗蒸幕8折優惠唷！

多樣化方案｜這個滑雪一日遊行程除了有基礎的滑雪課程之外，還可以選購2小時的1對1私人滑雪課程，如果你已經很熟悉怎麼滑雪了，也可以加購限量滑雪攝影方案，留下你滑雪的帥氣身影吧！

⛷️ 韓國滑雪x經典景點一日遊

【首爾滑雪一日遊】洪川大明SONO滑雪度假村+魚飛溪谷冰川一日遊

圖/AsiaYo提供

🌟行程特色

家庭戲雪推薦｜如果帶小朋友出門滑雪一定要來洪川大明SONO滑雪度假村，選擇雪橇方案的話就能獲得冰雪樂園的門票跟纜車券，適合全家大小一起玩雪去！

初學者友善｜如果是滑雪新手的話非常推薦選擇滑雪方案，因為滑雪方案中有一個小時的基礎課程，從安全姿勢開始教你怎麼滑雪，第一次滑雪也能很放心~

冰瀑奇景｜除了滑雪之外，還會帶你欣賞魚飛溪谷冰川冬季限定的自然冰瀑，而且身邊還會有中文導覽隨行，可能還能聽到魚飛溪谷冰川的小故事哦！





今天帶來了3組首爾也能輕鬆滑雪的一日遊行程推薦，希望能讓你的韓國自由行增加更多不同類型的體驗！如果你也是熱愛運動的朋友，那一定要參考日本滑雪旅遊團或馬拉松運動旅遊，還有更多豐富的玩法攻略都可在AsiaYo找到哦！

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