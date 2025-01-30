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2025韓國滑雪攻略！精選 Top 3 首爾出發的滑雪一日遊行程

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圖/AsiaYo提供
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來到首爾自由行也想體驗滑雪嗎？這篇韓國滑雪一日遊攻略就要介紹3個可以輕鬆體驗滑雪的滑雪行程推薦，從首爾市區享受巴士接駁，快速出發新手友善的洪川大明SONO滑雪場、昆池岩渡假村兩大雪場！不用自己攜帶沉重雪具跟厚重雪服，還有中文教練一步一步教你怎麼滑，快跟著AsiaYo一起，來看這些滑雪一日遊行程有多厲害吧！

⛷️ 韓國滑雪一日遊懶人包

如果你對韓國滑雪一日遊行程還一無所知的話，一定要看看這邊準備的選購攻略懶人包，先來了解一下這些行程都有哪些優點~

❣️不用自備裝備&交通

最方便的地方絕對是去滑雪場也有巴士接送，加上到滑雪場就有租用雪具的服務，減少很多尋找交通工具和背裝備善山的麻煩！

❣️新手友善基礎課程

如果是初學者第一次來到滑雪場肯定會擔心一直摔倒，到離開雪場之遷都沒有學會，但是這些滑雪一日遊行程都有基礎滑雪課程唷，一定能幫助你快速學會滑雪！

❣️熱門打卡景點

不想只是整天滑雪嗎！這裡也有適合你的行程哦~ 有些行程還會帶你走訪知名的首爾景點既能滑雪又能觀光真的超級方便！

⛷️ 韓國滑雪一日遊熱門滑雪場攻略

⛷️ 韓國滑雪一日遊經典滑雪推薦

【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村一天團

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🌟行程特色

課程好上手｜去韓國想要學滑雪不用提前學韓文，因為行程提供的基礎滑雪課程都有中文教練來協助指導！有任何問題都可以快速跟教練溝通真的會安心許多~

新手輕鬆出發｜沒有滑雪裝備也沒關係，這個行程會直接帶你去租借雪具雪服而且不用再額外支付費用，到現場也有單雙板的基礎課程，真的是滑雪初體驗必備行程！

彈性安排行程｜自由行的話一定要考慮把這個滑雪一日遊加進行程裡，因為每天都有接駁巴士從首爾市區出發滑雪場，你可以自己選擇哪天要滑雪、哪天在市區逛街，安排非常自由！


【首爾出發】昆池岩渡假村 滑雪包車一日遊

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🌟行程特色

自選地點上下車｜超貼心的接駁服務在這裡，只要在首爾市區內你就可以自己選擇上車地點！讓你快快樂樂地去滑雪、舒舒服服的回家🥰

汗蒸幕體驗｜想到韓國就一定會想到汗蒸幕，尤其在滑完雪的寒冷冬天，真的超適合用舒適的汗蒸幕做一個完美結尾，只要預訂行程就可以獲得獨家汗蒸幕8折優惠唷！

多樣化方案｜這個滑雪一日遊行程除了有基礎的滑雪課程之外，還可以選購2小時的1對1私人滑雪課程，如果你已經很熟悉怎麼滑雪了，也可以加購限量滑雪攝影方案，留下你滑雪的帥氣身影吧！

⛷️ 韓國滑雪x經典景點一日遊

【首爾滑雪一日遊】洪川大明SONO滑雪度假村+魚飛溪谷冰川一日遊

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🌟行程特色

家庭戲雪推薦｜如果帶小朋友出門滑雪一定要來洪川大明SONO滑雪度假村，選擇雪橇方案的話就能獲得冰雪樂園的門票跟纜車券，適合全家大小一起玩雪去！

初學者友善｜如果是滑雪新手的話非常推薦選擇滑雪方案，因為滑雪方案中有一個小時的基礎課程從安全姿勢開始教你怎麼滑雪，第一次滑雪也能很放心~

冰瀑奇景｜除了滑雪之外，還會帶你欣賞魚飛溪谷冰川冬季限定的自然冰瀑，而且身邊還會有中文導覽隨行，可能還能聽到魚飛溪谷冰川的小故事哦！


今天帶來了3組首爾也能輕鬆滑雪的一日遊行程推薦，希望能讓你的韓國自由行增加更多不同類型的體驗！如果你也是熱愛運動的朋友，那一定要參考日本滑雪旅遊團或馬拉松運動旅遊，還有更多豐富的玩法攻略都可在AsiaYo找到哦！

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