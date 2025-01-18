韓國滑雪衝一波！2/28前付訂獨享「參團贈小費」 春季賞櫻同享早鳥優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】忙到來不及安排春節期間出國滑雪？快把握2月的雪季期間，出發前往韓國滑雪，帶來美好的冬旅回憶！東南旅遊推出「住五星．搭長榮．遊韓國」獨享送小費的優惠活動，凡於02/28前報名2月指定出發日、完成付訂、全程參團，即享有小費贈送的優惠；此外，春季早鳥賞櫻行程，也同步享受此優惠專案！

東南旅遊針對滑雪清倉、春季早鳥行程，推出指定日期即享小費贈送的優惠活動。 圖：東南旅遊／提供

把握滑雪假期 清倉錯過不再有

2月出發的「韓國樂天塔、滑雪、跑跑卡丁車、星光庭園、海鮮燒烤吃到飽5日」，不進保肝店、土產店、不上攝相師，且行程中升等2晚五星飯店，玩得盡興也住得舒適！餐食部分安排米其林推薦美食－滿足五香豬腳，以及餃子火鍋、韓式拌麵、百年土種人蔘雞、貝殼倉庫海鮮貝類燒肉吃到飽、廚師部隊火鍋……等，食、宿、娛都豐富超值。

▲「晨靜樹木園」的夜間點燈，是旅客喜愛拍照分享的夢幻畫面。 圖：東南旅遊／提供

行程規劃許多適合親子、好友、情侶同遊的精彩活動，包括滑雪、跑跑卡丁車，還有當前最受歡迎的出國拍美照－韓服體驗！滑雪場地選在京畿道加平郡的「小瑞士村」，是以動畫《小天使（又名：阿爾卑斯山的少女）》場景設計的新開發大型度假村，在仿若瑞士的美景中建有32幢歐風別墅，也是韓國知名實境節目《我們結婚了世界版》中，玉澤演和鬼鬼（吳映潔）入住的新婚社區「我結村」；在專業的教學及安排下，於此體驗戶外滑雪的樂趣。

▲跑跑卡丁車是江華島最吸引人的遊樂項目，相當適合親子同遊。 圖：東南旅遊／提供

跑跑卡丁車則是「LUGE 跑跑卡丁車斜坡滑車1.8km Mega Luge」斜坡滑車，是江華島最吸引人的遊樂項目！遊客在此體驗高速賽車的刺激感，還可搭乘觀光纜盡覽江華島的遼闊美景。

此外，安排韓國最大的室內遊樂場「樂天世界」、搭乘快速電梯登上全球第3高觀景台「樂天塔 SEOUL SKY」、首爾 IG 爆 紅的超美打卡景點「COEX 星空圖書館」，都是必去的景點；而冬季限定、位於「晨靜樹木園」的五色星光庭園展，無敵浪漫，也讓旅人留下深刻印象。

報名春季賞櫻 早鳥參團即贈小費

時序到了2～4月的賞櫻季時，「韓服遊古宮、樂天世界、兩水里 、晨靜樹木園5日」行程除了同樣走訪《雲畫的月光》拍攝地「晨靜樹木園」、世界著名主題樂園「樂天世界」之外，獨家安排升等2晚市區飯店，讓遊客盡情享受在明洞、東大門就近購物的樂趣。不進保肝和購物站、不上攝相師之餘，更安排精湛的「新塗鴉秀」、2016年最新開幕的「樂天水族館 LOTTE WORLD AQUARIUM」。

▲早鳥賞櫻團同步推出02/28前報名、付訂，參加指定團型之出發日期，即可享「參團贈小費」的優惠活動。 圖：東南旅遊／提供

約莫03/28至04/15期間，是春暖花開、最佳賞櫻時段，特別加走汝矣島的櫻花行程。而石村胡、景福宮、楊平兩水里、小法國村，也都有繽紛櫻景；其中的「小法國村」設計原型來自《小王子》，以花、星星、小王子為主題，櫻花飛舞更加乘了浪漫的異國情調。行程也安排了韓國傳統建築「益善洞韓屋村」的悠閒散步，這是韓劇《鬼怪》拍攝地，至今仍有許多粉絲前往朝聖。

▲韓國最大室內遊樂園「樂天世界」，在春季也有櫻花盛放的風采。 圖：東南旅遊／提供

另一個賞櫻的行程「花現愛寶樂園、跑跑卡丁車、聖水洞、韓服遊北村、自由活動5日」，則是兼顧團體旅遊的輕鬆、自主活動的靈活，讓遊客有更多選擇，在第5天安排全日自由活動，可搭地鐵體驗在地生活，在超市、街區購物，或是前往傳統市場尋寶、探索庶民美食；除了02/28前報名付訂即享有小費免費的優惠，即日起02/27前出發，每人還可再獲贈愛寶樂園 moomin（嚕嚕米）筆袋1個。

此行程不走保肝和購物站、不上攝相師，搭乘長榮航空自松山直飛金浦，升等1晚市區飯店，方便於明洞購物；03/28至04/15櫻花季期間，加走「首爾林櫻花大道」。此外，季節賞花走訪愛寶樂園，並安排韓服體驗，可在韓屋村捕捉古色古香的典雅畫面。

▲烤肉是前往韓國旅遊的必嘗美味！ 圖：東南旅遊／提供

戶外活動部分則有體驗高速賽車刺激感的江華島 LUGE 斜坡滑車、義王環湖鐵道自行車，悠閒的享受宜人的春日氣候；另外，也可一覽首爾最具話題的街區，包括聚集了畫廊、博物館、人氣商家和特色咖啡廳的三清洞文化街，以及爆紅的時尚聖地、文創商圈聖水洞。

凡於02/28前報名上述行程並付訂，參加指定團型之出發日期，皆可享「參團贈小費」的優惠活動，詳細資訊可參考「東南旅遊」官網。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野