一次帶你看10間超熱門首爾親子飯店&溫馨公寓！小家庭旅遊／多人包棟必看首爾自由行攻略

家庭旅遊想去首爾卻不知道該如何挑選適合小孩入住的飯店嗎？今天就讓 AsiaYo 替你解決這個煩惱，這篇適合親子出遊的韓國首爾飯店推薦就要來介紹，東大門、弘大跟明洞特色在哪裡，還有這些地方都有哪些優質的韓國首爾民宿或公寓，每一間的交通條件跟生活機能都超級棒！帶著小朋友也能安心入住~





🧸 首爾親子住宿區域懶人包 ✨





🎡首爾住宿景點推薦

🏯景福宮：從朝鮮時期保留至今的古老宮殿，宮中的建築跟景色都特別漂亮，推薦體驗看看穿韓服在宮中漫步~

🎢樂天世界：世界最大的室內樂園，園區內有許多小朋友超愛的卡通玩偶跟劇場表演！

圖/AsiaYo提供

🧸 首爾弘大親子住宿推薦 ✨

在弘大真的有很多精緻又溫馨的網美風公寓，設施齊全還有小廚房和洗衣機，很適合天數較長的旅行時入住，房間也能營造出家的溫暖！

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🧸 首爾東大門親子住宿推薦 ✨

東大門附近的住宿類型非常豐富，不管是想找親子友善飯店或是溫馨公寓這裡全都有，而且附近還有很多購物中心超好逛！

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🧸 首爾明洞親子住宿推薦 ✨

明洞周邊有很多乾淨舒服的飯店，裡面也有附上廚房設施，飯店樓下還有許多道地美食小吃跟百貨&彩妝，購物選擇很豐富！

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🧸 首爾站親子住宿推薦 ✨

住在首爾站完全不用擔心交通問題，想搭火車、地鐵樣樣都有，可以輕鬆前往首爾各大熱門景點~

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🧸 首爾傳統韓屋親子體驗推薦 ✨

在首爾市區內也可以體驗傳統韓屋住宿！現在的韓屋都有經過整理、翻修，外觀看起來非常傳統復古，但裡頭的裝潢家具都很新穎齊全唷！

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今天介紹了出發首爾自由行必住的幾間首爾親子住宿推薦，溫馨公寓跟包棟韓屋應有盡有！如果還想找更多韓國自由行的玩法推薦也可以上AsiaYo 平台，各式各樣的旅遊攻略都已經幫你準備好啦！不想安排行程也可以直接參加韓國首爾跟團，豐富的親子旅遊行程都能輕鬆出發！

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