首爾「韓華Galleria百貨」新地標2025開幕！顛覆設計似「玻璃杯」引熱議

位於首爾狎鷗亭洞的韓華Galleria（原名Hanwha Galleria)百貨，2025即將成為一座結合藝術與自然的全新城市地標。這次由英國著名設計公司Heatherwick Studio操刀，為兩棟對稱但不完全相同的建築注入革新概念。建築外觀以波紋玻璃杯形狀般的玻璃材質構築，沙漏形的設計搭配地下直通地鐵的動線，既是交通樞紐也是公共空間。其內部更融入多層次的自然元素，包括庭院、開放花園及綠意盎然的屋頂空間，讓訪客全年感受城市中的自然氛圍。

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突破傳統百貨格局，打造社區共享空間

傳統百貨多以封閉設計為主，而Heatherwick Studio將韓華Galleria重新定位為社區的一部分。透過透明玻璃外牆，路人可一覽百貨內部動態，進而模糊百貨與街道的界線。設計師Neil Hubbard表示，這次設計重點在於連結首爾重要的生活與商業區，同時為市民提供更多聚會空間。建築外觀還結合光影技術，夜晚將成為展示藝術及舉辦活動的新舞台，增添視覺與文化魅力。

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綠色屋頂與開放空間，引領未來百貨設計

百貨內部設計強調自然與社交的融合。從地鐵站出口開始，訪客將穿越通透的入口中庭，進入設有綠化植栽的地面廣場，再往上探索充滿咖啡廳及餐廳的開放式花園，最終抵達覆滿植物的屋頂空間。不僅如此，透明雙層建築結構提升建築的可持續性，同時為藝術投影提供理想平台，日夜展現不同的美學層次。

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國際設計賽事亮點，首爾新文化象徵

此次設計案由首爾市政府主辦競圖選出，與韓國本地建築事務所Haeahn Architecture合作推進，成為連結城市與自然的實踐典範。此項目也再次彰顯Heatherwick Studio創辦人Thomas Heatherwick的影響力，他將於2025年擔任首爾建築與都市主題雙年展總監，同時推出韓文版新書《Humanise》，進一步推廣他對設計的人文視角。