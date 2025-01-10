旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

南韓迎接入冬以來最強寒流，連濟州島也身受暴風雪侵襲，導致航空交通大亂，共有168個航班因天氣惡劣被迫取消，上萬名旅客滯留當地。

韓聯社引述濟州氣象廳報導，因受強烈寒流和暴風雪影響，目前濟州島山區已發布大雪警報，除了南部地區以外，全島皆在強風範圍之內。截至10日上午6時，漢拏山累計積雪量達71.3毫米，已全面禁止入山。

暴風雪讓陸海空交通大亂，除了多地有車輛打滑和受困意外，在濟州國際機場，9日原計畫運作的393個航班中，有168個宣布取消，包括157個國內航班，以及11個國際航班，被逼滯留的乘客數目達到近萬人。

此外，海上風浪警報生效，部分航線的客輪運行受到管制，包括連接濟州與珍島的聖塔莫尼卡號等。相關人員強調，「惡劣天氣可能導致航班和客輪延誤或取消，建議航空或船舶交通的旅客提前確認運行資訊。」