萊恩穿456選手服、春植扮英熙超萌！ Kakao Friends聯名《魷魚遊戲2》 可愛玩偶、T-shirt文創週邊 影迷尖叫必收

萊恩扮456、春植扮英熙娃娃萌翻天了！ 韓國Kakao Friends人氣IP最新聯名NETFLIX《魷魚遊戲2》，推出一系列讓影迷們看了會尖叫、令人心動不已的萌萌週邊系列，帶大家搶先一飽眼福！

圖／取自IG@kakaofriends_official

韓國KAKAO FRIENDS的當家主角「萊恩（Ryan）」與它的寵物貓咪「春植」這回受邀擔綱演出可愛版《魷魚遊戲2》，不僅穿上劇中代表性的綠色選手制服，更直接扮演超人氣木頭人英熙娃娃，也有換上○△☐面具男文創週邊等系列商品，可愛到讓心融化，每一款都想收藏！

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「魷魚遊戲 x Kakao Friends」最新釋出商品，包含「可愛角色玩偶」有春植換上456遊戲制服、以及戴上假髮和木頭人服裝的英熙娃娃造型；「5款造型鑰匙圈」如移動款、LED款、魔方款等，以及Friends T恤、收納包、文件夾、圖案襪子、貼紙組、明信片等等趣味文創組合。目前官方商城及韓國門市同步開售，喜歡的粉絲們一定要想辦法入手啊！

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