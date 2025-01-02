冬季滑雪旅遊勝地！ 韓國全北特別自治道 探索茂朱銀白世界的無窮魅力

茂朱，是全北特別自治道東部的一個郡；屬小白山脈的茂朱德裕山，是韓國最南的滑雪勝地之一。每當冬季，遊客慕名而來，沉醉在浪漫的雪世界。除滑雪、賞雪，茂朱的螢火蟲樂園、跆拳道園及葡萄酒洞窟，也非常適合親子同遊，各種將人文與自然完美結合的體驗行程，使茂朱成為哈韓族的冬季旅遊首選。

❄ 雪原中的 德裕山與茂朱德裕山度假村

由小白山脈一路向南延伸的德裕山國立公園，橫跨全北特別自治道、慶尚南道2道4郡。山名取自福德有餘的德裕山，海拔1,614公尺，為韓國第3高山，擁有亞高山帶生態系，每年至少吸引約150萬的登山客造訪。冬季的德裕山更以雪花登山而聞名，美麗純淨的風光，浪漫且動人，讓人流連忘返。

茂朱德裕山度假村位於德裕山國立公園茂朱九千洞內，腹地廣達212萬3千餘坪，以自然協調為概念，兼具健康、藝術發展指標，是個綜合型的山嶽度假村。帶有獨特阿爾卑斯建築風格的Tirol飯店、家族飯店、國民飯店，打造優質的住宿環境。

還有特別適合初學者的安全滑雪道，親子充分享受滑雪樂趣。度假村並提供各種休閒娛樂設施及美食，一年四季皆能滿足客人的觀光需求。

【左圖】在茂朱德裕山度假村體驗滑雪。【右圖】由隧道裝修改建的茂朱山葡萄酒洞窟。 圖／韓國觀光公社 提供

❄ 葡萄酒洞窟 中的暖心時光

茂朱郡位於赤裳面北倉里赤裳山一帶，當地最具代表性的特產是山葡萄酒。葡萄酒洞窟曾是開發建設茂朱揚水發電所時使用的隧道，為增加農民收入，促進地區經濟發展，後來將它重新裝修，改建成釀製、儲藏及銷售山葡萄酒的場所。洞窟阻隔光線，四季恆溫，成為絕佳的紅酒熟成酒窖。

在這裡，可以優惠的價格選購葡萄酒；冷冬品嚐香醇美酒，感到無比溫暖又溫馨。獨創的山葡萄紅酒足浴，洗後身心完全放鬆，廣受歡迎。

❄ 融合自然美景及跆拳道精神的 跆拳道園 【左圖】跆拳道園建築很有特色。【右圖】跆拳道園T1競技場景觀獨具。 圖／韓國觀光公社 提供

茂朱的跆拳道園，是世界首個以奧運單一項目建構的專門空間，主要進行國際競賽、體驗、修習、教育、交流等與跆拳道相關的所有事務，將韓國的代表武術，發揮到淋漓盡致。

園內設有跆拳道博物館、體驗館、競技場T1，博物館收藏5,000多件文物，可從中了解跆拳道歷史；體驗館運用運動識別裝置影片，虛擬實戰比賽，過程充滿樂趣。還能親自體驗跆拳道，觀賞跆拳道表演及故事型跆拳道演出，節目精彩。除豐富活動內容，冬季的傳統庭園景觀及廣闊自然美景，格外令人陶醉。

❄ 親子同樂的 螢火蟲樂園 螢火蟲天文科學館適合親子遊。 圖／韓國觀光公社 提供

茂朱為韓國螢火蟲之鄉，當地的螢火蟲樂園，是個以螢火蟲體驗學習、觀察為主題的自然休閒園區，也是一座占地超過3萬7千坪的環境生態公園。園區設置自然學校、螢火蟲生態復育區及溫室等設施，另有自然休養林、原木屋、天文台及青少年露營場。昆蟲博物館與螢火蟲天文科學館，更提供即使在寒冷天氣中，也能舒適參觀的室內體驗，深受親子喜愛。白天，透過有趣的互動，孩子們學習知識；夜晚，與家人共賞冬季星空，留下暖心回憶。在與螢火蟲的接觸嬉戲中，激發童心，喚醒原始的純真。

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