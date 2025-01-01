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星巴克跟「哈利波特」聯名了！2025首發「霍格華茲那堤、海格生日蛋糕」華麗登場 「分類帽杯蓋、魔杖攪拌棒」哈迷必收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／韓國星巴克IG
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星巴克哈利波特聯名了！韓國星巴克2025年首發聯名攜手紅遍全球的「哈利波特」，除有哈利波特聯名款周邊商品外，還有聯名飲料與甜點強勢開賣，不少粉絲看了都直呼「非買不可」、「為了聯名一定要去」。

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哈迷們要衝！韓國星巴克與「哈利波特」強強聯手，最新聯名於2025/1/1盛大揭幕。聯名飲品有喝得到香甜香草與焦糖風味的「霍格華茲黃金香草那堤」、以史萊哲林學院青蛇標誌為靈感的「史萊哲林青梅綠茶」等，還有完美復刻的「海格生日蛋糕」，以及融入九又四分之三月台元素的聯名甜點，每樣都切合聯名主題，身為哈迷一定要朝聖打卡。

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而「星巴克x哈利波特」聯名周邊部分，則有四大學院風格的環保杯、變色馬克杯，杯蓋更是還原分類帽的設計，以及魔杖造型攪拌棒等。光是聯名相關預告一出，就有許多人敲碗想快快入手，讓哈迷們在2025的第一天就忍不住要剁手手啦。

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哈利波特 星巴克 甜點 蛋糕 韓國美食

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