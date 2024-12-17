麥當勞「特製奶昔」是藍莓味！奶昔大哥現身門市 還有「奶昔大哥零錢包」鐵粉必收藏
敲碗台灣也要有！麥當勞「奶昔大哥」重回韓國門店，除了開賣擁有夢幻粉紫色的「Grimace Shake」外，還推出了超可愛的「奶昔大哥零錢包」，毛茸茸的觸感令人愛不釋手，身為鐵粉肯定是要入手的。
麥當勞「奶昔大哥」強勢回歸！韓國麥當勞於今年10月中旬開賣特製奶昔「Grimace Shake」，擁有粉紫外型的甜甜奶昔結合藍莓味，搭配印有奶昔大哥的可愛杯身，不論是回味還是嘗鮮都一定要點上一杯。
不僅如此，韓國麥當勞聽到粉絲的心聲，還加碼推出了新周邊「奶昔大哥零錢包」，只要到麥當勞門市購買一份漢堡套餐即可以6500韓元（約台幣147元）加購一個，數量有限、售完為止。
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