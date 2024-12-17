快訊

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

麥當勞「特製奶昔」是藍莓味！奶昔大哥現身門市　還有「奶昔大哥零錢包」鐵粉必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號
圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號

敲碗台灣也要有！麥當勞「奶昔大哥」重回韓國門店，除了開賣擁有夢幻粉紫色的「Grimace Shake」外，還推出了超可愛的「奶昔大哥零錢包」，毛茸茸的觸感令人愛不釋手，身為鐵粉肯定是要入手的。

圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號
圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號

麥當勞「奶昔大哥」強勢回歸！韓國麥當勞於今年10月中旬開賣特製奶昔「Grimace Shake」，擁有粉紫外型的甜甜奶昔結合藍莓味，搭配印有奶昔大哥的可愛杯身，不論是回味還是嘗鮮都一定要點上一杯。

圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號
圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號

不僅如此，韓國麥當勞聽到粉絲的心聲，還加碼推出了新周邊「奶昔大哥零錢包」，只要到麥當勞門市購買一份漢堡套餐即可以6500韓元（約台幣147元）加購一個，數量有限、售完為止。

圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號
圖／韓國麥當勞官方Ｘ帳號

編輯推薦

手搖 漢堡 萬波 飛天小女警 麥當勞

相關新聞

麥當勞「特製奶昔」是藍莓味！奶昔大哥現身門市　還有「奶昔大哥零錢包」鐵粉必收藏

敲碗台灣也要有！麥當勞「奶昔大哥」重回韓國門店，除了開賣擁有夢幻粉紫色的「Grimace Shake」外，還推出了超可愛的「奶昔大哥零錢包」，...

冬季韓國奇遇！極致雪景、暖心活動全攻略

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-01-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 12 個景點，其中包含 Sanjung Lake、Ogong-Yug、Seoul Plaza Skating Park。當提及韓國的冬季旅遊，很自然地，人們會聯想到潔白一片的雪景。除了欣賞飄雪的美景外，大家知道來韓國還能體驗什麼樣的活動嗎？韓國冬季還提供豐富多彩的活動體驗，讓我們一同探索在首爾旅遊時，除了雪花的迷人之處，還有哪些精彩的景點和行程等待著你，今天就要來和大家介紹韓國冬季旅遊的景點行程，有要去首爾旅遊的朋友們快記下來吧！

韓國秋季怎麼玩？　邂逅夢幻粉芒花、絕美銀杏雨，還要到橘子園拍網美照

秋意漸濃，韓國賞楓勝地進入最佳觀賞期，不過最南端的濟州島，這兒的秋色有些不一樣，竟是夢幻的粉芒花，及結實纍纍的橘子園。而朝鮮半島另一端的全州，百年樹齡銀杏樹矗立在古典傳統建築之間，隨風飄落的銀杏雨將天空及地面染成金黃，穿韓服漫步其中彷彿穿越時空。

ROSÉ 首爾快閃店限時7天開幕了！限量TShirt、鑰匙圈與專輯統統買得到

晉身為全球歌手的ROSÉ 其首爾限定快閃店正式開幕！為紀念即將於12月6日推出的首張正規專輯《rosie》，這場為期七天的快閃活動於現代百貨B2 Iconic Zone舉行。店內推出多款限量周邊商品，包括「Number One Girl」T恤、鑰匙圈與手機殼，設計融合專輯主題與獨特風格，吸引粉絲搶購。如果讀者剛好在首爾，千萬別錯過這場獨家盛會！

首爾弘大的厲害烤鰻魚！全程專人幫烤 還有抓鰻魚體驗 「飛魚卵拌飯」也推薦必吃

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 哇，這家比我上次吃的 風川鰻魚 弘大店 還厲害欸！而且人家是真的拿活鰻魚給你看過後再殺，感覺多了噱頭這樣。主要是價格差不多，一人一條鰻魚約台幣一千元左右

麵包控先收藏！首爾各區「必訪早午餐」推薦　煙囪麵包、蝴蝶餅、鹽麵包統統滿足

跟著 Amy 於 2024-10-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Chimney Mansion、Breadypost、Public garden。首爾早午餐吃哪家？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。