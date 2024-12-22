「真」愛務安 全羅道必吃、必玩、必住

【文・林欣兒】

台灣旅客對韓國的旅遊熱情不減，相較於2023年送客數，截至2024年9月台灣訪韓旅客人數已突破110萬人次、增長近6成。為提供台灣旅客訪韓多元的選擇，真航空於12/3正式開航「台北－務安」航線，要將素有「韓國美食之鄉」美譽的全羅道帶給旅客。

為提供業者包裝產品新亮點，韓國觀光公社與真航空在10/18～22舉行「真航空務安開航」考察團，到訪全羅北道茂朱，順遊全羅南道羅州、木浦、海南、莞島，包含wellness77選、南部18個新興景點，更邀請韓國當地旅宿與景點業者進行與台灣旅行社業者B2B媒合會活動。

【左圖】（左起）百威旅遊韓國線經理李瑞源、韓國觀光公社台北支社協理陳麗雯、信安旅遊韓國經理林仁豪、韓國觀光公社台北支社次長金韓圭、務安機場營運管理部副總經理鄭然天、真航空台灣分公司代理柯智達、雄獅旅遊東北亞部副理施俊佑、可樂旅遊產品部釜濟組線控督導陳品宏、易飛旅遊產品部國外團體副總經理李道珩、旅天下產品部經理潘柔伊、五福旅遊副協理邱婉柔。 【右圖】截至2017年，南韓設置「和平少女」銅像數達51座。 圖／林欣兒 攝影

真航空12/3正式開航 「台北-務安」Daily航線

真航空「台北－務安」Daily航班，採用波音737-800機型執飛，真航空台灣分公司代理柯智達(下圖右)表示，此次攜手可樂旅遊、雄獅旅遊、易飛旅遊、五福旅遊、旅天下、百威旅遊及信安旅遊合作推出獨家行程，會以務安進出、釜山進務安出、務安進釜山出3種方式操作；另與KKday合作，瞄準年輕旅遊族群，主推Mini Tour產品。而真航空目前從台灣出發部分，共有4個航點、5條航線，分別是「台北－仁川釜山/大邱/務安」，以及12/19起開航的「台中－仁川」。

【左圖】真航空台灣分公司代理柯智達（右） 圖／林欣兒 攝影

台北-務安航班時間 航線 出發 / 抵達時間 台北－務安 01:40 / 04:35 務安－台北 23:30 / 00:40

✅ 必住 ✨

茂朱德裕山度假村🏠

位於德裕山海拔800公尺處的茂朱德裕山度假村，融合了自然與現代設計特色，擁有獨具阿爾卑斯風格的4星級Tirol酒店。是近期重新翻新過的一家，整體以赤衫木建造，樓高5層，設有118間客房，內部注重舒適細節，所有客房的床墊皆升級使用席夢思。此外，亦提供多樣化的休閒活動設施，如2座滑雪場和18洞高爾夫球場。

【左圖】客房以暖黃光、木質設計，營造出溫暖的氛圍。 【右圖】韓國觀光公社台北支社次長金韓圭。 圖／林欣兒 攝影

海南126飯店🏠

由韓國觀光公社所投資的「海南126飯店」甫於10月底正式開幕，坐落於海南郡，也是海南第一家4星級飯店。飯店有120間客房、共9種房型，皆是全海景客房，且以環保建築理念設計，並提供桑拿房、無邊際泳池、健身房等豐富設施，結合自然與現代的住宿體驗。

韓國觀光公社台北支社次長金韓圭(上圖右)表示，全羅道作為韓國觀光公社觀光推廣重點城市之一，搭配真航空開航務安航線，新景點、飯店為助力，勢必會為台灣旅客帶來全新、不一樣的韓國旅遊體驗。

【左圖】海南126飯店的房型皆為海景房。【右圖】無邊際泳池 圖／林欣兒 攝影

✅ 必吃 ✨

【左圖】莞島靠海，烤鰻魚等海鮮料理相當鮮美，非嚐不可。 【右圖】包著整顆鮑魚的麵包，嚐起來鹹鹹甜甜，與到訪羅州必吃「牛骨湯」。 圖／林欣兒 攝影

✅ 必玩 ✨

國立跆拳道園🥋

位在全羅北道的國立跆拳道園占地230萬平方公尺，是世界上首次因奧運的單一項目而特設的專門空間，可以進行跆拳道相關的國際競賽、體驗、修練、教育、研究、交流等，設有國立跆拳道博物館、表演場、賽場、單軌列車、瞭望台等。另可於售票所索取免費跆拳道表演票，表演一次30分鐘，每天固定11：00、14：00共2個場次。展至2025年2月的非常設性展覽「韓國，跆拳道」，為紀念韓國派兵至越南教學跆拳道滿60週年的展出。此外，園區內住宿共有5棟，總客房數達265間，並於3樓有連通道，可說是將食、宿、遊、教育集結一地的場域。

【左圖】莞島靠海，烤鰻魚等海鮮料理相當鮮美，非嚐不可。 【右圖】包著整顆鮑魚的麵包，嚐起來鹹鹹甜甜，與到訪羅州必吃「牛骨湯」。 圖／林欣兒 攝影

Info✨ 營業時間 10:00~18:00，週一公休。 入場費 成人（19歲以上）：4,000韓元 青少年（13歲～18歲）：3,500韓元 兒童（6歲～12歲）：3,000韓元。 ※超過20人可享團體優惠。可在售票處領取免費的表演票，建議停留半天時間。 單軌列車乘車售價（來回） 成人和青少年：2,000韓元 兒童：1,000韓元。

3917迎賓☕️

「3917迎賓」位於全羅南道羅州，擁有4,000坪寬敞場地，由1939年建成的鄉校以及附近7座古宅修建而成，除了環繞庭院而建的4棟韓屋造型獨棟民宿外，還有結合日式建築風格的韓屋所設計的咖啡廳，同時也是韓劇《無法抗拒的他》的取景地之一，是不可錯過的打卡熱點。

【左圖】旅客可於被韓屋所圍繞的庭園品嚐茶點。 【右圖】梨子口味的飲品、點心。 圖／林欣兒 攝影

此外，3917迎賓還會運用當地特產梨子打造多元體驗，包括手作梨子羊羹，或細品梨子口味的茶點、茶水、酒等，是結合文化與休閒的複合式空間，搭配每年4月盛開的梨花，提供業者包裝賞花團。

莞島海洋治癒中心💆‍♀️

莞島海洋治癒中心於2023年11月開幕，是利用經過2次過濾的海水搭配昆布、海帶、鹿尾菜、柚子等莞島特產進行16種海洋治癒活動。共有2層樓，1樓是用於進行基本活動的空間，2樓是能深入體驗海洋治癒的空間，全部項目參加1人為12萬5,000韓元，會先進行身體狀態檢測，再個別給予合適的建議療程。

旅客可先進行身體健康評估（左圖），再進行水療（右圖）。 圖／林欣兒 攝影

三二庭院 Sanigarden 🌱

「三二庭院」於2024年9月正式啟用，占地16萬坪，是一座以小王子為主題設計的夢幻自然園區，也融入了許多《小王子》故事書的元素，還有美術館、咖啡廳、遊樂設施等，提供小小旅客一個自由奔跑的場域，亦可在此舉辦大型活動、婚禮。

園內擁有約2,000種花草植物，其中250株是由個人名義捐贈。 圖／林欣兒 攝影

此外，園區提供50台共享單車，未來將增加專為家庭設計的4人騎乘自行車，讓大人與孩子共享騎行樂趣，並計畫於2027年新增星羅酒店。

木浦近代歷史館1館📚

位在國道1、2線交匯處，最初作為辦理日本的領事事務之地，現為木浦近代歷史館。其歷史館共2層樓，分為7大展覽主題，講述木浦的近代史，並呈現出這個歷史與文化共存的中心地呈現，包含「抗日第一線、外來文化的傳播，還有一起參加萬歲運動」等主題。

【左圖】木浦近代歷史館1館。韓劇《德魯納酒店》取景地。 【右圖】木浦海上纜車。搭到纜車後，可在高下島下車沿著海岸走走。 圖／林欣兒 攝影

木浦海上纜車🚠

木浦海上纜車橫跨北港、儒達山與高下島，總長3.23公里。每台纜車最多可容納10人，往返約需40分鐘時間，纜車共有2種車廂選擇：1.透明玻璃地板車廂（藍色），為喜愛刺激的旅客提供全景視角、2.普通車廂（紅色）：適合偏好舒適搭乘與家庭族群乘客。

逐步升級 ✈️

務安機場成全羅南道新門戶

務安國際機場自2007年起將光州機場與木浦機場整合，加上預計於2027年完成通車的高鐵（KTX），將成為全羅南道重要的空中樞紐。

務安機場目前擁有2,800公尺的跑道，為了應對未來航班需求，自2022年起啟動跑道延長計畫，預計至2025年底將增至3,160公尺。

【左圖】務安國際機場。【右圖】易飛旅遊副總經理李道珩。 圖／林欣兒 攝影

深入探索、慢活務安

開發樂齡、親子旅遊市場

務安開航後，會以純全羅道、全羅道＋釜山，2種路線搭配包裝。純務安行程較適合樂齡族群，主要特色為養生、自然風光及歷史文化體驗，如莞島海洋治癒中心、3917迎賓等慢活行程；全羅道搭配釜山則可安排親子族群前往，像是增加釜山的樂天世界冒險樂園，和務安的自然與文化元素形成互補，打造豐富多樣的旅遊體驗。

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