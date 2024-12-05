ROSÉ 首爾快閃店限時7天開幕了！限量TShirt、鑰匙圈與專輯統統買得到

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-06-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 3 個景點，其中包含 Cat Garden 貓花園、首爾植物園、漢江遊覽船乘船碼頭。首爾，這座兼具現代魅力與傳統風情的城市，總能以其多樣的體驗吸引著每一位旅人。在這座繁華的大都市中，不僅高樓大廈與熙攘人群構成了它的日常，更有不少讓人暫時逃離都市喧囂、靜享一日悠閒的秘密花園。此次，我們的旅程將帶你遠離日常的塵囂，從吸貓的樂園漫步到綠意盎然的植物園，最後乘著漢江夜晚的遊覽船，在星光與水光交織下享受一頓美味的自助餐。讓我們攜手在首爾開啟這一段關於愛、自然與美食的旅行吧。在這個旅程中，每個角落都充滿了驚喜，每一刻都讓人心動。

2024-11-22 09:00