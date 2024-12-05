ROSÉ 首爾快閃店限時7天開幕了！限量TShirt、鑰匙圈與專輯統統買得到
晉身為全球歌手的ROSÉ 其首爾限定快閃店正式開幕！為紀念即將於12月6日推出的首張正規專輯《rosie》，這場為期七天的快閃活動於現代百貨B2 Iconic Zone舉行。店內推出多款限量周邊商品，包括「Number One Girl」T恤、鑰匙圈與手機殼，設計融合專輯主題與獨特風格，吸引粉絲搶購。如果讀者剛好在首爾，千萬別錯過這場獨家盛會！
《rosie》專輯的發布標誌著ROSÉ音樂生涯的新高峰，主打歌曲 《Toxic Till The End》 預計將其深刻情感與震撼旋律吸引全球樂迷目光。同步釋出的視覺海報展現了ROSÉ獨特的藝術風格。先前各地舉辦的新歌試聽會，也讓全球粉絲與媒體的目光聚焦於此，這不僅是一次音樂與粉絲的結合，更是能量的傳遞。
此外，ROSÉ 與 Bruno Mars 合作的先行曲《APT》更創下驚人紀錄，至今仍穩居全球 Spotify 榜單首位，再次證明她的音樂實力與無可撼動的地位。
ROSÉ Pop-Up Store at The Hyundai Seoul
日期：2024年12月5日 - 12月11日
地點：The Hyundai Seoul B2 Iconic Zone
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