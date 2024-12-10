冬季韓國奇遇！極致雪景、暖心活動全攻略

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-01-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 12 個景點，其中包含 Sanjung Lake、Ogong-Yug、Seoul Plaza Skating Park。

當提及韓國的冬季旅遊，很自然地，人們會聯想到潔白一片的雪景。除了欣賞飄雪的美景外，大家知道來韓國還能體驗什麼樣的活動嗎？韓國冬季還提供豐富多彩的活動體驗，讓我們一同探索在首爾旅遊時，除了雪花的迷人之處，還有哪些精彩的景點和行程等待著你，今天就要來和大家介紹韓國冬季旅遊的景點行程，有要去首爾旅遊的朋友們快記下來吧！

第 1 天

Sanjung Lake | 3 小時

抱川是韓國冬季的冰凍樂園，為追尋雪白世界的絕佳選擇。其中，三井湖雪橇節是一場冬日中不可錯過的精彩體驗。在這片結冰的湖面上，滑雪橇成為一大亮點，而更加獨特的是，這些雪橇竟以鴨子的造型呈現，為遊客帶來不同尋常的歡樂。

湖面因冰層結凍而化身為冰雪樂園，讓遊客在其上盡情歡樂。在冬天，可以沉醉在這片結冰的湖上，體驗刺激的滑雪橇之旅，同時欣賞厚厚的積雪為整個地區帶來的純白景象。然而，請注意，天氣和冰層狀況可能影響遊玩，建議在出發前查看當地氣溫和冰面狀況，確保安全愉快的冒險。

而在夏季，三井湖則變身為一般的湖水，呈現出清澈湛藍的湖面。遊客可以在湖上享受天鵝船的活動，輕鬆漫遊湖面，感受夏日的宜人氛圍。這樣的季節轉變，讓三井湖成為一年四季都值得探訪的迷人勝地，不論冬夏，都帶來不同的美好體驗。

🦆抱川山井湖雪橇節(포천 산정호수 썰매축제)

地址：경기도 포천시 영북면 산정호수로411번길 104 산정호수 조각공원

Ogong-Yug | 1 小時

在探索京畿道抱川之前，不妨先到「Ogong-Yug（오공육）」，這家專營韓國湯飯的美食店。午餐時間的探險始於這裡，品嚐著他們豐盛的部隊鍋、香氣四溢的湯飯以及令人回味的年糕餃子湯。

Ogong-Yug的部隊鍋以新鮮的食材和濃郁的湯底為特色，經典而美味，讓你感受到韓國風味的深度。湯飯的香氣彌漫整個店內，每一口都帶來滿滿的滿足感。此外，他們的年糕餃子湯更是道地的韓國美食，滑嫩的年糕和香氣十足的湯汁交織在一起，讓你彷彿置身於韓國的家庭廚房。

在這個美食之旅的開端，Ogong-Yug為你呈現了韓國獨特的味蕾饗宴，為你的旅程添上一抹美味的色彩。

🍲部隊鍋Ogong-Yug(오공육)

地址：경기도 포천시 영북면 운천리 237-23

電話：+82 31-234-5056

Seoul Plaza Skating Park | 1 小時

每年冬季，首爾市廳前的首爾廣場化身為一座戶外滑冰場，成為來韓國的旅客除了滑雪之外，還能親身體驗的特別活動。位於首爾市政廳站的這個廣場，不僅經常舉辦各種多彩的活動，冬季更是變成一座美麗的溜冰場。

驚人的是，這個滑冰場的價格非常便宜，只需1000韓元（不到30元台幣）即可享受一小時的滑冰樂趣。現場還貼心提供免費租借頭盔和護膝等安全用品，唯一需要自行攜帶的是手套。這項措施確保遊客在歡笑中度過安全的滑冰體驗。

為了保持滑冰品質，每個時段都有限制進場人數，確保每位遊客都能充分享受滑冰的樂趣。這裡的活動不僅讓您在寒冷的季節感受到溫暖，更提供了一個獨特的機會，讓我們在首爾的市中心盡情享受滑冰的樂趣。歡迎大家在冬季來韓國旅遊，一同體驗這獨特的樂趣吧！

⛸️首爾廣場溜冰場(서울광장 스케이트장)

地址：서울 중구 세종대로 110

ibis Styles Ambassador Seoul Myeongdong | 1 小時

Ibis Styles 明洞酒店是一家矚目的現代風格酒店，擁有令人愉悅的設計和出色的地理位置。位於南山塔的山腳下，這座酒店距離明洞商圈僅隔一條馬路，步行5分鐘即可抵達，提供了極為方便的入住體驗。

酒店內部散發出現代感的設計風格，富有活力的色彩和獨特的裝飾使整個空間充滿生機。客房的佈置精緻而溫馨，提供現代化的便利設施，確保我們在舒適的環境中度過愉快的夜晚。

最特別的是，Ibis Styles 明洞酒店的頂樓酒吧，可以欣賞到南山塔的壯麗景色。這裡不僅提供美味的飲品，還能在浪漫的燈光下，俯瞰首爾市區和南山塔的夜景，為你的夜晚增添一份浪漫和奢華。

總的來說，Ibis Styles 明洞酒店以其獨特的現代風格、優越的地理位置和令人難以忘懷的頂樓酒吧而脫穎而出。無論是商務出差還是觀光旅遊，這裡都將成為你在首爾的理想下榻之地。

🏨 ibis Styles Ambassador Seoul Myeongdong 宜必思風尚大使明洞酒店

地址：302 Samil-daero, Jung-gu, Seoul, 南韓

電話：+82 2-6020-8888

明洞商圈 | 1 小時

各種時尚潮流、美食和文化，吸引著來自世界各地的遊客和本地居民。

漫步在明洞的街道上，你會感受到濃厚的商業氛圍，擁有豐富多樣的購物選擇。從高檔品牌到獨立設計師店，每個店鋪都充滿著獨特的風格，滿足了不同消費者的需求。此外，夜晚的明洞也是一處閃耀著霓虹燈光的時尚天堂，各式各樣的夜市和流行的娛樂場所，讓整個區域繁華不絕。

而我最喜歡的是整個商圈都有賣路邊小吃，就像台灣的夜市一樣，甚至可以吃到各國美食。

此外，在冬季的明洞商圈，一項令人嘆為觀止的景點莫過於新世界百貨的外觀LED牆。這座LED牆不僅是建築的點綴，更是一場冬季夜晚的視覺盛宴。當夜幕降臨，這片LED牆猶如一幅光影的畫布，彩色的燈光在寒冷的冬夜中綻放，為整個明洞帶來了一抹繽紛的暖意。

總的來說，明洞商圈是一個充滿活力和魅力的地方，各種各樣的體驗和活動，讓你在這裡度過愉快而難忘的時光。

🛍️ 明洞逛街

第 2 天

본죽&비빔밥cafe 경복궁역점 | 1 小時

在明洞這片繁華的區域，有一家名為「本粥（본죽）」的粥店，專門提供各種口味獨特的大碗粥。這家店近期甚至擴展至台灣，吸引眾多食客。雖然一碗粥的價格在台幣300至500元之間，但每一口都蘊含著獨特的風味，絕對值得一試。

「本粥」提供多種口味，包括海鮮、牛肉、鮑魚等，其中紅豆湯更是別出心裁，鹹鹹甜甜的味道讓人印象深刻。對於喜歡探索異國風味的人來說，特別推薦品嚐一下他們的紅豆粥或南瓜粥，驚喜連連。

值得一提的是，「本粥」除了以各種口味的粥聞名外，還提供美味的拌飯。個人覺得拌飯更是一絕，甜甜的辣醬搭配新鮮蔬菜和香氣四溢的米飯，令人欲罷不能，口感豐富。

這家在韓國備受喜愛的「本粥」，以其獨特而美味的料理，成為探索明洞美食的不可錯過之地。

🥣 本粥(본죽)

地址：서울 중구 명동9길 10

電話：+82 2-755-3562

Pyeongchang Ice Fishing Festival | 2 小時

冬季旅遊的瑰寶，莫過於平昌鱒魚節（평창송어축제）。這項以冰釣鱒魚為主題的盛事，每年在五臺川這片擁有1級清澈水質的區域舉辦，成為超過50萬人次造訪的冬季代表慶典。這片土地冬季結冰達30公分以上，而冰下則流動著清澈的活水，其中隱藏著豐富的鱒魚。平昌更是韓國最大的鱒魚養殖地，這種淡水魚被譽為魚類中的貴族，不僅美味，還富含蛋白質、維他命A、D等有益健康的成分。

平昌鱒魚節是一場冬季盛宴，讓我們體驗到韓國獨特而精彩的冬季活動。在結冰的河川上進行冰釣，感受冰天雪地中的刺激與樂趣。同時，品嚐新鮮捕獲的鱒魚，享受這道美味佳餚帶來的滿足感。平昌鱒魚不僅讓我們體驗冬季樂趣，更是一場味蕾的冒險之旅。結合美食、娛樂和自然之美的平昌鱒魚節，為我們的冬季旅程增添別樣風采。

🎣平昌鱒魚節 (평창송어축제)

地址：강원특별자치도 평창군 진부면 경강로 3562

電話：+82 33-336-4000

Nami Island | 3 小時

南怡島，是許多人因為韓劇《冬季戀歌》而熟知的景點，也成為無數韓劇迷心中的永恆經典。這次我有幸親身造訪這個令人陶醉的地方，仿佛置身於冬季戀歌的畫面中。

南怡島坐落在北漢江上，宛如一片樹葉漂浮於江面上，呈現了首爾市區所少見的迷人景致。這裡不僅是首爾市郊一日遊的熱門勝地，更是冬季旅遊的理想選擇。儘管我是在傍晚登島，短短的夜晚卻呈現了南怡島迷人的冬季風情。寧靜的江水映襯著城市的夜光，讓整個島嶼如詩如畫。

南怡島的冬季景色實在美不勝收，這片被冰雪點綴的風光，彷彿是走進了一幅冬季畫卷。樹木上掛滿白雪，江水隨著冷風輕輕搖曳，讓人彷彿置身於童話世界。

期待下次再來南怡島欣賞秋天的楓葉景色，這個地方在不同季節都有不同的美，而每一次造訪都像是重溫一部深植於回憶中的韓劇，讓旅程充滿感動與留念。南怡島，實在是韓國旅遊中不可錯過的精彩一環呀！

❄️南怡島(남이섬)

남이섬맛집 할매 춘천닭갈비 | 1 小時

說到春川，第一個讓人想到的就是春川炒雞吧！回程南怡島的路上，我刻意品味了春川的地道美食，發現了一家叫做「春川炒雞婆婆（할매 춘천닭갈비）」的傳統春川炒雞店。

這家店以道地的春川炒雞而聞名，是當地傳統美食的代表。店內氛圍濃厚，用新鮮食材和獨特調味料烹製的炒雞，肉質鮮嫩多汁，香辣的口味充分展現了春川美食的獨特風格。

「春川炒雞婆婆」的春川炒雞不僅擁有濃郁的風味，還帶有獨特的地方特色。香氣四溢的炒雞搭配上濃郁的辣椒醬，讓人回味無窮。店家用心烹調，秉持傳統手法，使這道菜成為春川的美食代表。

在這段美妙的韓國之旅中，春川炒雞像是一場美味的盛宴，深刻讓我感受到韓國獨有的美食文化。建議不妨抽空品味一下，感受南怡島之美，以及春川風味的獨到魅力。

🥘 南怡島美食 春川炒雞婆婆(남이섬맛집 할매 춘천닭갈비)

地址：경기도 가평군 가평읍 달전리 263-1

電話：+82 31-581-3523

ibis Styles Ambassador Seoul Myeongdong | 1 小時

第 3 天

ibis Styles Ambassador Seoul Myeongdong | 1 小時

알프스마을영농조합법인 | 1 小時

您想在韓國體驗如同冰雪女王的童話冒險時，絕對不能錯過位於忠清南道的「七甲山噴泉冰柱節」。雖然與首爾有些距離，但若你計畫進行一日遊，開車前往仍是相當便捷的選擇。

這片童話一般的國度，以巨大的冰噴泉所雕刻的冰雕聞名。你將在這裡發現冰雕藝術的奇妙，從經典的冰雕到以冰打造的卡通人物，每一件作品都令人嘆為觀止，仿彿置身於冰雪的仙境。

除了令人驚艷的冰雕之外，園區內還有多樣有趣的活動等待著我們。從雪橇、滑索道到騎馬體驗，各式各樣的活動應有盡有，讓你在冰天雪地中盡情享受冬日樂趣。

而當夜幕低垂，星空閃爍的銀河之下，你可在華麗的衣裳中閃耀登場，將整個夜間噴泉冰柱節推向高潮。夜晚的光影交錯下，這個冰雪仙境更顯得如詩如畫，讓你仿彿置身於夢幻般的童話故事中。

今年冬天，踏上韓國的旅程，不妨規劃一場令人難以忘懷的七甲山冰噴泉慶典之旅。在這片冰雪國度中，你將體驗到冬季的浪漫與樂趣，成為冰雪女王的一天。

【活動內容】

主要景點：

冰噴泉 - 超過70處冰噴泉令人驚艷，展現冬日奇景。

雪雕和冰雕 - 精湛的雪雕和冰雕藝術，打造一片冰雪仙境。

冰洞 - 踏入冰洞，感受冰雪世界的神秘氛圍。

拍照區 - 設有多處拍照點，捕捉冰雪節慶的美好瞬間。

夜間開放 - 夜幕降臨後，冰噴泉冰柱節依舊綻放光彩，夜間開放讓你盡情享受夢幻之夜。

設施：

雪橇場 - 提供6種雪橇場，打造專屬冰雪樂園。

娛樂活動：

冰魚釣魚、滑索道、騎馬體驗、雪橇列車、冰魚釣魚體驗等，精彩活動應有盡有，滿足各種冬季玩樂需求。

美食：

烤栗子、烤地瓜、牛骨年糕湯、炸冰魚、烏龍麵、海鮮等豐富的美食，滿足你的味蕾。

點心：

魚餅、雞肉串、黃油玉米、年糕、熱吧、美式咖啡、熱巧克力等，多樣化的點心選擇，為你的冰雪之旅增添美好滋味。

🧊七甲山噴泉冰柱節 (칠갑산얼음분수축제)

地址：충남 청양군 정산면 천장리 226-35

電話：+82 41-942-0797

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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