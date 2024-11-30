麵包控先收藏！首爾各區「必訪早午餐」推薦　煙囪麵包、蝴蝶餅、鹽麵包統統滿足

跟著 Amy 於 2024-10-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Chimney Mansion、Breadypost、Public garden。

首爾早午餐吃哪家？

Chimney Mansion | 1 小時

🇰🇷幸運象徵煙囪麵包🍀

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弘大五月底新開幕的獨棟咖啡廳✨

專賣每天現烤的煙囪模樣麵包🥖

在德國，清掃煙囪的人被視為幸運的象徵🍀

這家咖啡廳就是以此故事為概念經營～

煙囪麵包口味選擇很多有十幾種口味，

麵包吃起來層層分明又柔軟奶油香氣飽滿

我們點的每一種都很好吃！

喜歡沒有內餡的話推薦海鹽口味，

蕃茄羅勒口味的含鹹鹹甜甜的奶油也很讚💕

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🚇2號線弘大站9號出口步行15分鐘

✅菜單有英文

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👉🏻 開心果口味 베이비 피스타💰₩3700

👉🏻 蕃茄羅勒口味 토마토바질필드💰₩4700

👉🏻 海鹽口味 씨솔트💰₩3500

👉🏻 招牌花果茶 침니맨션 티💰₩6000

👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩4500

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📍 店名：𝗖𝗛𝗜𝗠𝗡𝗘𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 침니맨션

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地址：서울 마포구 잔다리로6길 14

營業時間：10:00 - 21:00

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Breadypost | 1 小時

🇰🇷人氣必吃蝴蝶餅🥨

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最近韓國咖啡廳的新流行是❓

這家蝴蝶餅咖啡廳一定名列前茅🥨

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬𝗣𝗢𝗦𝗧的蝴蝶餅都是當天現做現賣，

有多種口味甜的鹹的都有～

而且他們家🥨是軟式蝴蝶餅，完全不硬！

個人最推薦韭菜培根口味，

韭菜培根和乳酪起士的甜鹹組合超讚！

歐風的裝潢風格怎麼拍都好看📷

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🚇4號線明洞站9號出口步行5分鐘

✅菜單有英文

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👉🏻 韭菜培根 부추베이컨 프레즐💰₩7500

👉🏻 番茄玉米 토마콘 프레즐💰₩7500

👉🏻 巧克力香草 초코 바닐라💰₩5500

👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩5000

👉🏻 蘋果奶茶 BP 애플 밀크티💰₩6500

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📍店名: 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬𝗣𝗢𝗦𝗧 明洞店

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地址: 서울 중구 명동8가길 31

營業時間：09:00-21:00

☎️0507-1388-9430

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Public garden | 1 小時

🇰🇷廣藏市場隱藏版早午餐

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只有韓國人才知道的隱藏版咖啡廳❗️

廣藏市場裡面居然有這種咖啡廳😮

位在頂樓所以採光很棒☀️

餐點選擇多，三明治、義大利麵和甜點都有

而且好吃又份量很夠，

來廣藏市場不妨來份悠閒的早午餐吧❤️

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🚇2號線乙支路4街站4號出口步行10分鐘

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📍 店名：𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 퍼블릭가든

地址：서울 종로구 청계천로 199 4층

營業時間：10:00 - 21:00

☎️ 0507-1375-3402

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Beton | 1 小時

🇰🇷每人限購4個❗️超好吃鹽麵包

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韓國人都在買的鹽麵包🥐

排隊是常態，而且還有每人限購數量😮

這家的口感是貝果與鹽麵包的結合，

外觀長的也跟一般鹽麵包不一樣～

麵包中間部分柔軟有嚼勁，

比較細的尾巴(？)部分很脆口感豐富

這麼多人排隊是有道理的非常好吃❗️

我們現場吃的是有內餡的藍莓跟花生口味，

還有外帶原味的回家（限購數量買好買滿

每種口味都好吃～但我最愛原味的👍

奶油味十足鹹香鹹香的真的好吃🫶🏻

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🚇2號線聖水站3號出口步行5分鐘

✅菜單有英文

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👉🏻 原味鹽麵包 소금빵💰₩3900

👉🏻 花生鹽麵包 땅콩소금빵💰₩4600

👉🏻 藍莓鹽麵包 블루베리소금빵💰₩4500

👉🏻 芒果冰沙 생망고 스무디💰₩7000

👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩5000

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📍 店名：𝗕𝗲𝘁𝗼𝗻 베통

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地址：서울 성동구 연무장7가길 8

營業時間：11:00 - 18:30

最後點餐時間：18:00

☎️ 02-499-1112

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선셋스위밍 샌드위치 Sunset Swimming Sandwich | 1 小時

🇰🇷美味現做三明治🥪

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美味簡單的早午餐就選這裡！

店內有多種三明治跟濃湯可選，

想吃熱的可以選帕尼尼🥪

我點的火腿開心果三明治是有塗開心果果醬，

配上火腿甜甜鹹鹹很好吃！

喜歡甜鹹口味的話超級推薦點這款❤️

玉米濃湯鮮甜濃郁配上三明治就是簡單一餐～

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🚇狎鷗亭羅德奧站5號出口步行10分鐘

✅菜單有英文

🆗可一人用餐

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👉🏻 蘑菇帕尼尼 그릴드머쉬룸 파니니💰₩12800

👉🏻 火腿開心果 잠봉피스타치오 샌드위치💰₩13500

👉🏻 超糖玉米濃湯 초당옥수수스프💰₩7000

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📍 店名：𝗦𝗨𝗡𝗦𝗘𝗧 𝗦𝗪𝗜𝗠𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗔𝗡𝗗𝗪𝗜𝗖𝗛

선셋스위밍샌드위치

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地址：서울 강남구 언주로170길 23

營業時間：09:00 - 20:00

☎️ 0507-1495-7677

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本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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