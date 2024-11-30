麵包控先收藏！首爾各區「必訪早午餐」推薦 煙囪麵包、蝴蝶餅、鹽麵包統統滿足
作者：Funliday-Amy
跟著 Amy 於 2024-10-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Chimney Mansion、Breadypost、Public garden。
首爾早午餐吃哪家？
Chimney Mansion | 1 小時
🇰🇷幸運象徵煙囪麵包🍀
弘大五月底新開幕的獨棟咖啡廳✨
專賣每天現烤的煙囪模樣麵包🥖
在德國，清掃煙囪的人被視為幸運的象徵🍀
這家咖啡廳就是以此故事為概念經營～
煙囪麵包口味選擇很多有十幾種口味，
麵包吃起來層層分明又柔軟奶油香氣飽滿
我們點的每一種都很好吃！
喜歡沒有內餡的話推薦海鹽口味，
蕃茄羅勒口味的含鹹鹹甜甜的奶油也很讚💕
🚇2號線弘大站9號出口步行15分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 開心果口味 베이비 피스타💰₩3700
👉🏻 蕃茄羅勒口味 토마토바질필드💰₩4700
👉🏻 海鹽口味 씨솔트💰₩3500
👉🏻 招牌花果茶 침니맨션 티💰₩6000
👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩4500
📍 店名：𝗖𝗛𝗜𝗠𝗡𝗘𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 침니맨션
地址：서울 마포구 잔다리로6길 14
營業時間：10:00 - 21:00
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Breadypost | 1 小時
🇰🇷人氣必吃蝴蝶餅🥨
最近韓國咖啡廳的新流行是❓
這家蝴蝶餅咖啡廳一定名列前茅🥨
𝗕𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬𝗣𝗢𝗦𝗧的蝴蝶餅都是當天現做現賣，
有多種口味甜的鹹的都有～
而且他們家🥨是軟式蝴蝶餅，完全不硬！
個人最推薦韭菜培根口味，
韭菜培根和乳酪起士的甜鹹組合超讚！
歐風的裝潢風格怎麼拍都好看📷
🚇4號線明洞站9號出口步行5分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 韭菜培根 부추베이컨 프레즐💰₩7500
👉🏻 番茄玉米 토마콘 프레즐💰₩7500
👉🏻 巧克力香草 초코 바닐라💰₩5500
👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩5000
👉🏻 蘋果奶茶 BP 애플 밀크티💰₩6500
📍店名: 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬𝗣𝗢𝗦𝗧 明洞店
地址: 서울 중구 명동8가길 31
營業時間：09:00-21:00
☎️0507-1388-9430
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Public garden | 1 小時
🇰🇷廣藏市場隱藏版早午餐
只有韓國人才知道的隱藏版咖啡廳❗️
廣藏市場裡面居然有這種咖啡廳😮
位在頂樓所以採光很棒☀️
餐點選擇多，三明治、義大利麵和甜點都有
而且好吃又份量很夠，
來廣藏市場不妨來份悠閒的早午餐吧❤️
🚇2號線乙支路4街站4號出口步行10分鐘
📍 店名：𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 퍼블릭가든
地址：서울 종로구 청계천로 199 4층
營業時間：10:00 - 21:00
☎️ 0507-1375-3402
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Beton | 1 小時
🇰🇷每人限購4個❗️超好吃鹽麵包
韓國人都在買的鹽麵包🥐
排隊是常態，而且還有每人限購數量😮
這家的口感是貝果與鹽麵包的結合，
外觀長的也跟一般鹽麵包不一樣～
麵包中間部分柔軟有嚼勁，
比較細的尾巴(？)部分很脆口感豐富
這麼多人排隊是有道理的非常好吃❗️
我們現場吃的是有內餡的藍莓跟花生口味，
還有外帶原味的回家（限購數量買好買滿
每種口味都好吃～但我最愛原味的👍
奶油味十足鹹香鹹香的真的好吃🫶🏻
🚇2號線聖水站3號出口步行5分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 原味鹽麵包 소금빵💰₩3900
👉🏻 花生鹽麵包 땅콩소금빵💰₩4600
👉🏻 藍莓鹽麵包 블루베리소금빵💰₩4500
👉🏻 芒果冰沙 생망고 스무디💰₩7000
👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩5000
📍 店名：𝗕𝗲𝘁𝗼𝗻 베통
地址：서울 성동구 연무장7가길 8
營業時間：11:00 - 18:30
最後點餐時間：18:00
☎️ 02-499-1112
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선셋스위밍 샌드위치 Sunset Swimming Sandwich | 1 小時
🇰🇷美味現做三明治🥪
美味簡單的早午餐就選這裡！
店內有多種三明治跟濃湯可選，
想吃熱的可以選帕尼尼🥪
我點的火腿開心果三明治是有塗開心果果醬，
配上火腿甜甜鹹鹹很好吃！
喜歡甜鹹口味的話超級推薦點這款❤️
玉米濃湯鮮甜濃郁配上三明治就是簡單一餐～
🚇狎鷗亭羅德奧站5號出口步行10分鐘
✅菜單有英文
🆗可一人用餐
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 蘑菇帕尼尼 그릴드머쉬룸 파니니💰₩12800
👉🏻 火腿開心果 잠봉피스타치오 샌드위치💰₩13500
👉🏻 超糖玉米濃湯 초당옥수수스프💰₩7000
📍 店名：𝗦𝗨𝗡𝗦𝗘𝗧 𝗦𝗪𝗜𝗠𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗔𝗡𝗗𝗪𝗜𝗖𝗛
선셋스위밍샌드위치
地址：서울 강남구 언주로170길 23
營業時間：09:00 - 20:00
☎️ 0507-1495-7677
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本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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