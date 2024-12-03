首爾弘大的厲害烤鰻魚！全程專人幫烤 還有抓鰻魚體驗 「飛魚卵拌飯」也推薦必吃

哇，這家比我上次吃的 風川鰻魚 弘大店 還厲害欸！而且人家是真的拿活鰻魚給你看過後再殺，感覺多了噱頭這樣。主要是價格差不多，一人一條鰻魚約台幣一千元左右，然後這家服務更好，環境更優，鰻魚也比較肥美厚實的感覺。

而且打卡或google評分還送你冷麵或飛魚卵拌飯，給的還蠻大碗的，很大器！主要是鰻魚烤的外焦脆內軟Q，然後全程專人幫烤，必須給推。

弘大 一片鰻魚일편장어｜交通位置

地址：서울 마포구 양화로16길 15 2F｜naver

時間：12:00–15:00、17:00–23:00

預約：填寫Google評論或打卡，即贈送炸彈魚卵飯或一片水拌冷麵1份

弘大入口地鐵站9號出口附近，樓下是一家小超商，二樓才是一片鰻魚店面。

避開用餐時間的話不用預約，也不用排隊等候。

店內空間寬敞，裝潢以韓國傳統風格為主。

弘大 一片鰻魚일편장어｜MENU

菜單提供中、英、日、韓文版本，以人頭計算，一人需要點一條鰻魚約台幣1000元左右。選用最高級的韓國國產淡水鰻魚，並且強調使用新鮮的活鰻。

如果願意打卡評論的話，還可以免費獲得「炸彈魚卵飯」或「一片水拌冷麵」其中一項。

我們四個人的話就送上四條新鮮活鰻魚，而且還可以讓你抓著拍照，確認是否為活鰻魚。店內選用的是高級韓國國產淡水鰻魚。

送上基本小菜，都是搭配烤鰻魚料理用的生菜、泡菜、生薑、芥末，等菜包肉佐料。

還附贈一碗熱騰騰的大醬湯。

米酒

我們另外加點的米酒，酸酸甜甜的好好喝，大推。

一片拌麵

打卡評論送的拌麵，其實就是水冷麵，雖然是送的，但給很大碗，滿滿的料很大方。甜辣爽口，湯頭還有淡淡果香，好吃。

飛魚卵拌飯

光衝著這一道，就算打卡或google評論很麻煩也要打一下吧！真的很超值欸。滿滿的飛魚卵、蘿蔔乾和泡菜的組合，好吃死了啦。

打卡或google評論也是以人頭算，不是以桌算，所以一桌四個人同時google評分的話就可以選四碗，看是要拌飯還是拌麵任選，建議是一開始就搞定，不要陸續打卡陸續送，因為他們一忙就會忘記，我們就遇到這狀況，有點可惜。

這個飛魚卵拌飯是必點的啦！雖然是送的，但飛魚卵超捨得給的，吃起來滿嘴的逼逼波波，爽度極高。

全程專人代烤，服務態度很不錯喔。

剛剛活鰻魚現在已經被處理好上桌了，看看這色澤就知道有多新鮮，而且肉質很厚實。

這家的鰻魚真的肥美多了，比想像中還長，直接佔滿整個烤盤。

搭配韓國大蔥一起烤，這裡好像流行烤鰻魚搭配大蔥一起吃？

要烤到這麼焦脆才行

店員真的很盡責，一直守在烤盤旁，不斷翻面，確保有烤熟。

然後剪成適口大小就能吃了。

烤好放烤爐邊保溫，直接開吃。

最後一條鰻魚繼續烤。

看看這肥厚的鰻魚，吃起來特別滿足。

搭配烤好的大蔥一起吃

外焦脆香酥，裡面肉質滑嫩軟Q帶膠質，偶而會有點微刺，但因為都有烤軟，所以直接吃無妨。

菜包肉吃法很韓國，這樣吃也比較不會膩，營養也均衡。

芝麻葉有一種獨特香氣，搭配起來也很有層次，總之怎麼搭都好吃，隨你高興，多層次搭配吃法也是一種樂趣。這家不管在服務上、環境上還有鰻魚品質上，我個人都大推，是我會回訪的店。

一片鰻魚｜일편장어

地址：서울 마포구 양화로16길 15 2F

時間：2:00至23:00（15:00至17:00午休）；22:00最後點餐

預約：訂位並填寫Google，即贈送炸彈魚卵飯或一片水拌冷麵1份

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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