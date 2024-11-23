超美銀杏大道！ 韓國秋天限定美景 慶州賞楓景點「統一殿통일전」榜上有名
udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸
說到韓國南部的賞楓以及銀杏景點，位於慶州的♥統一殿통일전♥絕對榜上有名。今年雖然因為暖冬銀杏楓葉都比較晚，但統一殿外的銀杏大道帶點綠色的繽紛色彩也是美到讓人屏息，雖然不是第一次來慶州，但還是第一次造訪統一殿통일전。這裡是為了繼承新羅統一三國之精神，祈願南北韓統一而建的國民殿，可以搭乘公車前往，或是像我們一樣直接包車前來更方便喔！！
♥統一殿통일전♥
地址：慶尚北道慶州市七佛庵街6（경상북도 경주시 칠불암길 6）
公休日全年無休
開放時間 09:00 ~ 18:00 (冬季 09:00~17:00)
網站：http://www.gyeongju.go.kr/tour
地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/Google地圖
交通方式：從慶州巴士站搭乘11號公車，在統一殿站下車
秋天是小菲很喜歡的季節，這時候來韓國旅行不僅氣候宜人，還能看到紅、黃、綠交織的美麗景色。今年是我第二次在秋天造訪釜山，當然少不了要衝一波賞楓和賞銀杏的景點。
位於慶州的♥統一殿통일전♥最出名的其實是位於殿門口前那一整排筆直的銀杏大道，雖然今年因為暖冬我們造訪時還沒有到全黃的狀態。
不過也是相當壯觀美麗。
將車子停在♥統一殿통일전♥的停車場之後我們就步行過來拍照。
最佳拍攝點當然就是銀杏大道中的這個中島。
雖然這裡的車流量不是太大，但來往還是會有些車子。
所以拍照的時候還是要注意安全喔！！
♥統一殿통일전♥目前入內是不需要收費的。
從停車場處就可以看到繽紛的色彩相當迷人。
除了主殿之外也有佔地甚廣的庭園，進門的右手邊有一個很大的荷花池。
倒映著古風建築甚是美麗。
推薦大家可以沿著荷花池畔散步，走累的就坐在銀杏樹下稍作休息，隨便拍都是夢幻到不行的韓劇場景，哈哈哈。
這次和姊妹們一起來賞楓，就是要狂拍照就對啦～
♥統一殿통일전♥內部供奉新羅的太宗武烈王、文武大王、金庾信將軍之影幀(畫像)，這裡常被用來作為中小學生的理念教育處，成為校外教學的必訪景點。
若是有體力的話可以登上統一殿高處再轉身拍照，可以拍到更美的秋色美景喔！！！
這次玩韓國是參加韓國City Tour旅行社的包車旅遊 ，不用擔心搭車迷路或是要燒腦做功課找景點美食，交給專業的就對啦！！！
統一殿통일전
地址：慶尚北道慶州市七佛庵街6（경상북도 경주시 칠불암길 6）
公休日全年無休
開放時間 09:00 ~ 18:00 (冬季 09:00~17:00)
網站：http://www.gyeongju.go.kr/tour
地圖請參考：韓文Naver地圖/中文韓巢地圖/Google地圖
交通方式：從慶州巴士站搭乘11號公車，在統一殿站下車
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