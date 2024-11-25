仁川永宗島2024最新開幕！必訪地標 INSPIRE、馬嘶鞍海濱日落咖啡廳、拍攝飛機升降最佳天空庭園

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-05-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 INSPIRE Entertainment Resort、INSPIRE Entertainment Resort、Sky Garden (Haneul Jeong-Won) - Incheon Airport。

在仁川的永宗島，2024年新的篇章緩緩展開，帶來了耀眼的新地標——INSPIRE。這不僅是一個地點，更像是一次對未來夢想的啓程。島上最新開幕的INSPIRE，與天際線交融的壯觀設計，似乎在訴說着前進的勇氣與創新的精神。

沿着海岸線，馬嘶鞍海濱咖啡廳在日落的映襯下，寧靜而又壯麗。咖啡香與海風交織。而鄰近的夕陽如同老藝術家的調色板，將天邊染成了溫暖的橙紅色。

INSPIRE Entertainment Resort | 2 小時

位於仁川永宗島的INSPIRE娛樂度假村(인스파이어 엔터테인먼트 리조트)，自2024 3月開幕以來便成爲了一個新的地標。

INSPIRE內部裝飾豪華，每個角落都可以成爲拍照的絕佳地點。從ARENA大劇院到ARORA空間，再到旋轉大廳，每個地方都有其獨特的魅力。

尤其是ARORA，這裏不定時展示壯麗的視聽表演，將LED屏幕的視覺盛宴與動人心絃的音樂完美結合，讓人彷彿置身於另一個夢幻的世界。

只是這邊店鋪並非一般高級百貨店那樣有大奢侈品牌服裝店，而是綜合型店舖為主。大部分空間以住客的休閑活動為前題而建，所以不用期待來這購物。

除了觀賞表演，INSPIRE還提供多樣的餐飲選擇，從高級餐廳到休閒餐飲區域，每一個地方都能滿足不同遊客的口味需求。像是首爾要等候一小時以上的中菜館「嘗嘗」，在這則可以輕鬆品嘗得到。

首推日食「溫泉店（온천집）」的牛排便當 ！好吃到我吃到一半時，就已考慮要不打包一份回家的程度呢

此外，像是KWAVE INGIKAYO、SBS歌謠大戰SUMMER也將在INSPIRE ARENA舉行，相信未來各追星族有不少機會來到這裡呢

⏰週一~週五 11:00 - 21:00 (L.O. 20:00)

週六~週日 11:00 - 22:00 (L.O. 21:00)

💰 牛排便當 (스테이크 덮밥 도시락) 21.0 (≈TWD495 / HKD123)

INSPIRE Entertainment Resort | 2 小時

其實這次來INSPIRE的原因是這邊的媒體藝術展覽空間「LE SPACE（르 스페이스）」。

Le Space是一個將現代技術與藝術完美結合的展覽場所，提供了一系列令人歎爲觀止的視覺和聽覺體驗。從絢麗的媒體牆到互動展品，每一處都展示了科技與藝術的無縫融合。

參觀Le Space，你會被各種創新展覽所吸引，其中包括能夠與觀衆互動的展項，讓每一位訪客都能有機會成爲展覽的一部分。每隔半小時，整個展廳會變換主題，從森林環境到深海世界，再到璀璨星空，每一次變換都讓人感覺彷彿步入了一個全新的世界。

此外，Le Space不僅是欣賞藝術的場所，它的設計和技術應用也展示了未來展覽空間的可能性，爲所有訪客提供了一次難忘的未來派藝術體驗。如果你對於媒體藝術或是技術的新媒體及美術感興趣，Le Space無疑是一個值得一遊的目的地。

Sky Garden (Haneul Jeong-Won) - Incheon Airport | 1 小時

在仁川機場一號客運大樓附近的天空庭園（하늘정원）在五月和十月份特別受到歡迎，因為五月是油菜花、十月是洋波斯菊盛開的季節。

這個地方靠近仁川機場，因此可以近距離觀看飛機，與油菜花/洋波斯菊一起，超出片

只是，這邊停車場使用有限制，普通車輛需要在附近的街道上暫停。

儘管如此，美麗的日落加上飛機背景仍然使這個地方對愛好攝影的人來說充滿魅力。

⏰ 24H

DOWNTOWN C27 | 1 小時

難得來到西海的永宗島，當然人氣夕陽海景咖啡店C27 Downtown（C27다운터운）打卡嚕。

這家咖啡館的室內設計靈感來自四個著名的國際城市，每層樓都代表一個城市，包括紐約、倫敦、巴黎和西班牙，讓人彷彿親自遊歷那些地方。每層樓的裝飾都各具特色，使得整個咖啡館不僅是喝咖啡的地方，更是一處欣賞絕佳海景和體驗不同文化風情的場所。

此外，店內還有多種美味的烘焙食品和精品咖啡。薄荷巧克力派可以嘗一下這的薄荷巧克力蛋糕唷，還不錯。

⏰ 每日10:00 ~ 21:00 (L.O. 20:30)

🚫 年中無休

💰 薄荷巧克力蛋糕 8.9 (≈TWD209 / HKD52)

Masian Beach | 1 小時

馬嘶鞍海濱(마시안해변) 看的風景其實和在咖啡廳看的一樣，只是腳踏在沙灘上，肌膚感受著夕陽與海風，感受不一樣罷了。

有計劃在海岸吃晚餐的話，附近就是一條長街的海鮮店/烤貝店。

⏰ 24H

Sky Garden (Haneul Jeong-Won) - Incheon Airport | 1 小時

日落過後， 晚上重回天空庭園又是不一樣的風景，似是多了一抹憂愁。

⏰ 24H

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：韓國仁川 | 永宗島最2024最新開幕 INSPIRE, 馬嘶鞍海濱日落咖啡廳, 拍攝飛機升降最佳天空庭園

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