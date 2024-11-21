跑咖控飛首爾必看！延南洞特色咖啡廳巡禮 高顏值甜點超好拍
作者：Funliday-Amy
跟著 Amy 於 2024-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Patisserie x Roastery imi、Perlen、Nukeunog。
延南洞特色咖啡廳一次收集
Patisserie x Roastery imi | 1 小時
🇰🇷每年引起排隊潮的水蜜桃塔
每年水蜜桃季就會排隊的弘大咖啡廳！
最有名的就是他們的水蜜桃起士塔🍑
一整顆的水蜜桃外層用水蜜桃酒浸漬，
切開有馬斯卡彭起司跟手工水蜜桃醬，
最下層是酥脆塔皮包裹水蜜桃杏仁奶油😍
每一口都豐富好吃也不會太甜！
而且這家店最厲害的是在選擇甜點後，
會推薦和甜點最搭配的特製混合豆咖啡！
而且咖啡皆為手沖咖啡，這次水蜜桃塔搭配
的手工咖啡喝起來有淡淡水蜜桃香氣超搭❤️
並且不只是水蜜桃季，這家咖啡廳每個季度
都會推出不同的水果甜點與手沖咖啡☕️
是我會不停回訪的咖啡廳之一！強推～
🚇2號線弘大站1號出口步行10分鐘
✅連續10年獲得韓版米其林-藍色蝴蝶結推薦
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 水蜜桃起士塔💰₩12000
👉🏻 手沖咖啡💰₩8000
📍 店名：𝗶𝗺𝗶 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 이미커피 @imi.coffee
地址：서울 마포구 동교로25길 7
營業時間：12:00 - 21:00
最後點餐時間：20:30
公休日：星期一&星期二
💡用店家英文可在naver地圖中快速尋找
Perlen | 1 小時
🇰🇷咖啡&甜點一次滿足
在韓國綜藝第六感中出現過的特色咖啡廳！
咖啡也有無菜單套餐❓
讓劉在石等人都難辨真假的咖啡甜點組合，
咖啡廳位置在延南洞安靜的街道內📍
主打甜點咖啡套餐(3種甜點與3種搭配飲品)
也可以不點套餐，單純點其中一道甜點❤️
這家咖啡廳每季甜點會一直變換，
我們這次選擇單點，點了韓服與瓦片兩種甜點
『韓服』一上桌朋友跟我都發出驚嘆聲😍
以韓服為靈感用水蜜桃薄片打造韓服的裙襬
加上覆盆子慕斯和櫻花香的牛扎糖🌸
不僅視覺效果滿分，
味道不會太甜又帶花果香非常好吃！
搭配帶水果香氣的熱手沖咖啡也超級搭～～
另外的『瓦片』甜點的靈感源自新羅時期
木造建築的屋簷上會有的人臉瓦片，
黑芝麻慕斯&覆盆子&玄米展現韓國特色🇰🇷
不只是咖啡甜點也獨具巧思很值得一訪喔！
🚇2號線弘大站3號出口步行15分鐘
✅有英文菜單
⚠️只有無菜單套餐需要預約，單點不需預約
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 韓服 한복💰₩18500（含手沖咖啡）
👉🏻 瓦片 기와💰₩18500 （含冰滴咖啡）
📍 店名：𝗣𝗘𝗥𝗟𝗘𝗡 펠른 @perlen_official
地址：서울 마포구 성미산로22길 18
營業時間：12:00 - 21:30
☎️ 02-332-9287
💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找
Nukeunog | 1 小時
🇰🇷甜點控必看！來咖啡廳拔蘿蔔吧🥕
韓國咖啡廳的創意真的太強😍
超可愛的紅蘿蔔造型甜點🥕
外皮是奶油酥餅，內餡是開心果奶油乳酪
除了開心果之外還有羅勒跟藥果口味可選～
放在桌上還以為是裝飾品捨不得吃😆
延南洞這家咖啡廳很非常適合拍照打卡📷
🚇2號線弘大站3號出口步行10分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 紅蘿蔔造型甜點 당근, 당근💰₩7500
👉🏻 草莓香蕉布丁 딸바푸딩💰₩9500
👉🏻 維也納咖啡 아인슈페너 💰₩6500
👉🏻 檸檬氣泡飲 레몬에이드💰₩6500
📍店名: 𝗡𝗨𝗞𝗡𝗢𝗞 누크녹
地址: 서울 마포구 성미산로 190-31 2층
營業時間：12:30-21:00
公休日：星期一
☎️0507-1329-7173
💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找
Teacnic | 1 小時
🇰🇷英式司康下午茶🫖
延南洞人氣咖啡廳之一𝐓𝐞𝐚𝐜𝐧𝐢𝐜
招牌是草莓醬奶油司康⭐️
司康外皮酥脆內部鬆軟，奶油香氣十足🧈
配上不會過甜的草莓醬跟奶油，
我覺得我一個人就可以吃4顆！真的好好吃❤️
配上一杯茶就是超棒的下午茶
裝潢是奶油色英式風格，怎麼拍都好看～
是我會不停回訪的延南洞咖啡廳之一✨
🚇2號線弘大站3號出口步行15分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 草莓奶油司康(2顆) 스콘샌드💰₩5000
👉🏻 焦糖海鹽夾心餅乾 캬라멜 솔티💰₩3500
👉🏻 柳橙伯爵茶 얼그레이 오렌지💰₩6000
👉🏻 紅茶 블랙티💰₩4000
📍店名: 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐧𝐢𝐜 티크닉
地址: 서울 마포구 성미산로 147
營業時間：12:30-21:00
Conte Bagels & Coffee | 1 小時
🇰🇷可愛兔子冰淇淋貝果🥯
隱藏在延南洞盡頭的貝果咖啡廳，
招牌是超可愛的兔子冰淇淋貝果💓
冰淇淋有三種口味可選(草莓/巧克力/香草)
真的好可愛😍上桌瘋狂拍照📷
不過論美味的話推薦蒜香奶油口味，
貝果口感偏鬆軟蒜香濃郁鹹鹹甜甜很好吃！
咖啡廳內還有各種可愛兔子擺設，
是一家很適合拍照打卡的咖啡廳🐰
🚇2號線弘大站3號出口步行15分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 兔子冰淇淋三明治 토끼ice샌드💰₩6000
👉🏻 蒜香奶油 갈릭버터💰₩6300
👉🏻 地瓜奶油乳酪 고구마크림치즈💰₩4800
👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩4500
👉🏻 草莓氣泡飲 딸기에이드💰₩6000
📍店名: CONTE BAGEL 꽁뜨베이글
地址: 서울 마포구 성미산로29길 35-6
營業時間：11:00-20:00(週末至20:30)
☎️ 0507-1393-8319
💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
延伸閱讀：延南洞特色咖啡廳巡禮
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