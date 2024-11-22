貓奴療癒之旅！首爾吸貓101天堂x漢江遊覽船自助餐一日遊

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2024-06-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 3 個景點，其中包含 Cat Garden 貓花園、首爾植物園、漢江遊覽船乘船碼頭。

首爾，這座兼具現代魅力與傳統風情的城市，總能以其多樣的體驗吸引著每一位旅人。在這座繁華的大都市中，不僅高樓大廈與熙攘人群構成了它的日常，更有不少讓人暫時逃離都市喧囂、靜享一日悠閒的秘密花園。此次，我們的旅程將帶你遠離日常的塵囂，從吸貓的樂園漫步到綠意盎然的植物園，最後乘著漢江夜晚的遊覽船，在星光與水光交織下享受一頓美味的自助餐。

讓我們攜手在首爾開啟這一段關於愛、自然與美食的旅行吧。在這個旅程中，每個角落都充滿了驚喜，每一刻都讓人心動。

Cat Garden 貓花園 | 2 小時

作爲稱職的鏟屎官、專業的貓奴，光是看自家「主人」大概已能夠讓你樂一整天。如果來到首爾江西開花站附近的貓咪庭院(고양이정원)，應該能感受乘以101倍的巨大幸福了!! 101只不同品種的貓咪毫無拘束地在廣闊的草地上翻滾，又或是明媚陽光下，陰涼處悠閒地縮成一團毛球似的酣睡，這正是牠們作主的領土! 還不快來拜見主人?

世界各地許多貓咖啡廳僅提供狹窄的室內空間於整家店數只，甚至數十隻毛孩活動。不少愛貓之人見此亦爲之心痛，貓咪庭院人心美心的營運代表樸瑞英(音)亦然。由「服侍」自家小貓，到後來撫養流浪的毛孩們，樸瑞英代表爲了給愛貓人士展示貓兒在自然中幸福生活的樣子，同時爲了給貓創造可以盡情治癒的大自然貓空間，決定開始了營運「貓咪庭院」。

貓咪庭院由30坪左右的室內空間和1000多坪的戶外空間構成。能讓毛孩自由走動的寬敞空間在首爾是非常罕見。在「自然、人、貓共存，並尊重貓權」的宗旨下，進入這庭院，貓就是主人與空間的優先使用者。

在樹木建造了貓塔、樹木和樹木之間連接起來的小木橋，或是山丘上瀑布旁的貓屋、四周的飼料和淨水設施，也可發現「主人」們自由的身影。貓咪庭院除了吸引成年貓奴到訪之外，亦有家長帶同小朋友來進行體驗式教育。

⏰️每日10:30 ~ 21:00

🚫年中無休

*平日沒有時間限制；週末入場爲3小時限制

**Tip:: 週末下午4-5點左右可以看到101只貓聚在一起吃零食。

💰成人 20.0 (≈TWD470 / HKD113)

中學高中生 15.0 (≈TWD352 / HKD85)

小學生 12.0 (≈TWD282 / HKD68)

未入學兒童 10.0 (≈TWD235 / HKD57)

*費用包含一杯飲品。

**入場人均需交納入場費。

***小學生必須由監護人陪同。

****初中,高中生必須攜帶學生證。

*****週末及公休日100%預約制運營

首爾植物園 | 3 小時

儘管是購物主導的國際大都市，也並非只剩下「購物」一個行程，來到首爾亦然。特別是寒冬將至，旅韓自然想到去泡溫泉、汗蒸幕等熱烘烘的活動吧。可是除此之外，要投入治癒身心的綠草世界嗎? 歡迎來到首爾植物園。

韓國夏日炎熱多雨，而冬季經常因連日持續的微塵而討厭外出的話，似乎是在地人士與旅客們的不幸。那不妨到首爾植物園看看吧，散發青草花香味，在首爾內亦能享受清新郊遊樂。

步進溫室，迎面而來是一陣暖風，溫室以地中海和熱帶環境爲基礎，展示着世界六大洲的十二個城市的植物。在這迷你世界中能窺探由於各個城市植物的歷史、地形與氣候特性的生長特點。

在熱帶館上空更設有一條空中步道，訪客沿着天橋俯瞰溫室之餘，未來熱帶樹木生長成熟之時，亦可感受百葉蔽天的茂密叢林中穿梭。溫室內到處設計瞭如院藝師的房間等許多拍攝區，增添了觀賞樂趣

⏰️週二~週日 09:30 - 18:00

🚫每週一

💰成人 5.0 (≈TWD118 / HK29)

青少年(13歲~18歲) 3.0 (≈TWD70 / HKD17)

兒童(6歲~12歲) 2.0 (≈TWD47 / HKD11)

5歲以下幼兒（未滿6週歲）免費

滿65歲以上 免費

漢江遊覽船乘船碼頭 | 3 小時

在首爾漢江的eland遊覽船上，您可以體驗到別具一格的自助晚餐，這是一個在水上享受美食的絕佳選擇。遊船上提供的自助晚餐不僅包括多種多樣的美食，更有精心準備的各類特色菜餚。

要是有看過《背著善宰跑》，不難發現這就是善宰計劃求婚的遊覽船！！

當晚的主菜是充滿誠意的鮮嫩Sous-vide牛排，搭配飽滿的蝦和鮑魚，其豐富的風味和完美的口感讓人難以忘懷。另外，還有烤土豆沙拉、煮熟的小番茄以及烤蘆筍，爲這場美食之旅增添了無限色彩。

自助晚餐的亮點包括新鮮出爐的壽司和多樣的生魚片，它們的新鮮口感和豐富味道令人難以抗拒。此外，還有精緻的韓式牛肉韓牛，其質地柔軟，味道濃郁。

不過，菜單款式自然是沒有一般的自助餐那麼多。

此外，漢江遊船不僅提供美食體驗，還會有現場音樂表演，讓你在享受美食的同時，也能感受到音樂帶來的愉悅。

隨着遊船在漢江上緩緩前行，首爾的夜景一覽無餘，高樓大廈的燈光與江面的倒影相映成趣，爲你的晚餐增添了無限浪漫。

⏰️週二~五 18:50

🚫不定

💰自助晚餐 143.0 (≈TWD3,358 / HKD810)

**18:50前提早至少10分鐘到場填寫個人資料及進行身份確認

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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