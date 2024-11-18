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全北賞楓之旅 哈韓族秋季旅遊首選 浪漫「楓」情 金秋「醉」美

聯合新聞網／ TTN旅報
粉紅芒草為高敞增添秋的浪漫。 圖／韓國觀光公社、全州市 提供
粉紅芒草為高敞增添秋的浪漫。 圖／韓國觀光公社、全州市 提供

【文・朱正杰】

秋天，是賞楓的季節，10月中旬後，韓國各地迎來最佳賞楓期。「全北特別自治道」保存最完整的韓國傳統文化風貌，歷史遺跡比比皆是，而「全州韓屋村」、「高敞禪雲寺」及「井邑內藏山」，這些旅客最愛的賞楓勝地，更是充滿浪漫「楓」情，成為金秋「醉」美風景。現在造訪「全北特別自治道」，秋紅正美，沉浸其中，保證讓您流連忘返。

全州韓屋村🇰🇷

 最具代表的韓國旅遊地 

秋天的全州韓屋村，金黃色街道顯得格外耀眼。 圖／全州市 提供
秋天的全州韓屋村，金黃色街道顯得格外耀眼。 圖／全州市 提供

全州韓屋村位於全州市豐南洞與校洞一帶，共有730多間傳統建築韓屋，櫛比鱗次地聚集於此，始終保存著古老面貌，是韓國最具代表的旅遊景點。

韓屋村裡有許多韓服租賃店，遊客著韓服漫遊拍照，成為街景一大特色。優雅的咖啡廳及文創小店，讓韓屋村更有藝術氣息。

村內另設生活體驗館，提供體驗暖炕房設施，品嚐著名全州拌飯，為旅程增添風味。

秋天的全州韓屋村，隨處可見銀杏黃與楓紅，繽紛色彩與韓屋交相輝映，格外夢幻動人。在飄落銀杏雨和覆蓋楓葉的石牆小徑漫步，感受無比浪漫。

高敞禪雲寺🏞️

 楓紅中古剎展現典雅風韻 

高敞禪雲寺的山谷小溪，寧靜又美麗。 圖／韓國觀光公社、全州市 提供
高敞禪雲寺的山谷小溪，寧靜又美麗。 圖／韓國觀光公社、全州市 提供

禪雲寺坐落於高敞郡雅山面禪雲寺路，相傳是百濟威德王24年（西元577年）黔丹禪師所創建，與金山寺並列全北特別自治道曹溪宗兩大本寺。根據禪雲寺史料記載，創建時曾是一度擁有89座佛庵、收留3,000多名僧侶的大寺院，寺內現存共有24件珍貴文物，是韓國的名勝古剎。

每年入秋，通往禪雲寺的路上，楓紅層層，小溪像是畫布，倒映出被染紅的美景，古色古香的寺廟在楓葉的襯托下更顯風韻。

在禪雲山生態森林小徑悠然漫步，紅色相思花沿著山谷綻放，散發秋天迷人光彩。還有迎風搖曳的粉紅芒草及各種秋天花卉，紛紛迎接遊客到來，如畫般的景色美不勝收，彷彿置身童話世界。

井邑內藏山國立公園🍁

 秋天賞楓必遊景點 

內藏山國立公園是賞楓勝境。 圖／韓國觀光公社、全州市 提供
內藏山國立公園是賞楓勝境。 圖／韓國觀光公社、全州市 提供

到韓國賞楓，內藏山國立公園絕對是必訪景點。內藏山有「山內所藏無窮無盡」之意，國立公園以內藏山為首，山勢高低起伏，一直到南邊連結的白岩山，充滿連綿不絕的祕境。而被群峰圍繞的內藏寺、白羊寺等古寺，更是以賞楓聞名，展現其獨特魅力。

楓葉要美，陽光、水份、溫度等因素，需要達到完美平衡。由於內藏山位於內陸，秋季日夜溫差較大，且日照時間長，使得這裡的楓葉格外絢麗，贏得「韓國第一楓葉山」美譽。

內藏山國立公園為韓國八大國家公園之一，賞楓範圍廣大，楓葉品種、顏色眾多，每逢秋天，滿山遍野的紅葉直染天際，景致極具視覺震撼，讓人讚嘆不已。世界各地的遊客慕名而來、爭相目睹，總是出現人山人海的場面。

延伸閱讀>>人人都愛隱藏版 新加坡美食探索必備隱藏版攻略

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