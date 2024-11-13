首爾、江原道景點推薦！跟著韓劇男女主角踩點去　盤點六個熱門打卡區

在韓劇璀璨星空的映襯下，男女主角的浪漫旅程常常令觀眾心潮澎湃，那些令人心醉的場景，如同夢境般引領著無數人，期盼親自踏足！從自然風光到洋溢藝術氣息的都市角落、韓國每處打卡都如同一段故事，訴說著愛情的甜蜜與苦澀，一起跟著編輯走訪六個韓國熱門的韓劇打卡區，隨著劇中角色的足跡體驗那份浪漫與感動！

韓國景點：盤點六個熱門打卡區，還沒去過就落伍了！

【是偶然嗎？】首爾景點：成均館성균관대학교

還記得李洪珠帶著姜厚英出門玩、扮古裝的地方嗎？「成均館大學」擁有悠久歷史與深厚文化底蘊，自古以來以儒學為核心，培養無數官員與學者，成為朝鮮文化的搖籃，庭園中洋溢著歷史氣息，遊人漫步其中，彷彿穿越時空，感受儒家文化深遠的影響。

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圖／@chaejh_

地址：25-1 Seonggyungwan-ro, Jongno District, Seoul, 南韓

開放時間：週一至週日 09:00-18:00

【和我老公結婚吧】首爾景點：清溪川청계천

「清溪川」是首爾市中心的一條清澈小河，為多部韓劇拍攝地，包括《7人的逃脫》、《烈女朴氏契約結婚傳》和《和我老公結婚吧》。這裡不僅是影視作品的背景，更是融合歷史與現代的文化空間，吸引無數影迷與遊客前來探訪。

圖／＠rachel_mypark

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地址：서울특별시 종로구 창신동, Seoul, 南韓

開放時間：24h

【背著善宰跑】首爾景點：咖啡韓藥房 커피한약방

「咖啡韓藥房」是《背著善宰跑》中的浪漫場景，裝潢靈感來自古老的韓藥房，牆上陳列著各式中藥材，提供各種香濃的咖啡與中藥材飲品。這裡充滿浪漫氣息，是一處值得一訪的文化空間。

圖／＠tvN (International)

圖 / @changnaitzu

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地址：16-6 Samil-daero 12-gil, Jung District, Seoul, 南韓

開放時間：週一至週五 10:00-22:00、週六 11:00-22:00、週日 11:00-20:00

【歡迎回到三達里】濟州島景點：道頭峰도두봉

「道頭峰」是《歡迎回到三達里》中的經典場景，從海平面拔地而起，宛如一座天然堡壘。每當黎明破曉，朝陽從海平面升起，映照在山巒間，為濟州島的自然美景增添一抹金色光輝。

圖／＠jtbcdrama

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地址：Dodu 1(il)-dong, Jeju-si, Jeju-do, 南韓

開放時間：24h

【淚之女王】京畿道景點：一山Aqua Planet海洋世界아쿠아플라넷일산

Netflix韓劇《淚之女王》的告白場景位於「一山Aqua Planet海洋世界」。水族館內充滿五光十色的魚群和奇異的珊瑚礁，不僅展示海洋生物，還倡導海洋保護，是個享受美好時光與教育意識並存的空間。

圖／＠soohyun_k216、@geewonii

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地址：282 Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 南韓

開放時間：週一至週日 10:00-18:30

【低谷醫生】江原道景點：大關嶺三養牧場대관령삼양목장

「大關嶺三養牧場」被稱為韓國的小瑞士，以優雅的草原與可愛的動物而聞名，是家庭旅遊與攝影愛好者的天堂。這裡還有咖啡館提供新鮮的乳製品和美味餐點，讓遊客享受自然與美食的樂趣。

圖／＠ssinz7

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地址：708-9 Kkotbatyangji-gil, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do, 南韓

開放時間：週一至週日 09:00-17:00

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