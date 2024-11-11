【2024韓國首爾飯店推薦】TOP6 必住首爾飯店，靠近東大門／明洞，盡情血拼不怕累！
首爾必逛的購物區這麼多，直接住在商圈附近，不僅能省時還省力！今天 AsiaYo 要和你推薦 6 間首爾飯店，這些首爾星級飯店都有便利交通和高級飯店設施，能讓你在這趟首爾自由行好好充電，再繼續開始血拼，一起來看看飯店離哪個購物區最近，又有哪些特色吧！
🌃明洞飯店推薦
九樹精品飯店明洞 2
來到九樹精品飯店明洞 2 ，可以發現房間非常寬敞，還有一大片的窗戶能讓你欣賞首爾夜晚的景色。由於飯店就在明洞商圈附近，無論你是想逛美妝店，還是服飾店都應有盡有。
🌃首爾站 / 市廳飯店推薦
首爾站 Josun 福朋喜來登酒店
如果你想一下飛機就快速抵達飯店休息，那首爾站 Josun 福朋喜來登酒店是很棒的選項之一！不僅位於交通方便的首爾站，還可以直接從地鐵及火車站的地下通道直達飯店，就算外頭刮風下雨，你也能輕鬆走到飯店。
🌃鐘路 / 清溪川飯店推薦
上賓飯店
走進上賓飯店的房間，就能感受到濃濃的溫暖氛圍！飯店的房間很寬敞，適合一家人居住，如果家有 7 歲以下的孩童也可免費入住，整片的木質地板可以讓一家大小坐著好好休息。
🌃弘大 / 新村飯店推薦
弘大智選假日飯店 - IHG 旗下飯店
如果你想體驗首爾夜生活，一定要選擇住在弘大商圈附近！從首爾弘大智選假日飯店 - IHG 旗下飯店走路就能到弘大，飯店還提供免費的自助早餐，可以讓你在飯店內慢慢享用，再開始一整天的血拼行程。
🌃東大門飯店推薦
東大門 2 號東橫 INN
首爾東大門 2 號東橫 INN 提供免費的自助洗衣設備，在飯店內就可以把髒衣服洗乾淨帶回家！加上飯店距離東大門市場很近，想去東大門購買許多便宜服裝的話，住在這裡就不用提著戰利品到處跑。
🌃江南 / 汝夷島飯店推薦
首爾萬豪費爾菲爾德飯店
首爾萬豪費爾菲爾德飯店有超多高級設施！光是餐廳就有 2 間，還有咖啡廳、健身房、商務中心，各種你需要的服務這裡通通有。而且走路幾分鐘就能抵達首爾時代廣場，裡面有許多服裝、美妝品牌可大逛特逛！
以上就是 6 間首爾飯店的介紹！其實除了購物聖地首爾，韓國也還有很多景點值得一去，像是有許多歷史文化古蹟的大邱、自然風景的濟州島，AsiaYo 上也都有推薦的大邱飯店、濟州島住宿，有興趣的朋友都可以來看看！
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