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體驗道地韓國文化　韓國廣藏市場必吃Top7

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

相信大家無論有沒有去過韓國，絕對都聽說過廣藏市場！實話說，最道地的美食永遠都藏在市場裡！隨著越來越多人去韓國旅遊，吃什麼美食可是非常重要的啊！這次小編就來盤點韓國廣藏市場中有哪些必吃的美食，讓你吃飽喝足還能外帶回飯店繼續吃。

韓國美食：盤點7間韓國首爾「廣藏市場」必吃推薦！

朴家綠豆煎餅

曾上過Netflix紀錄片「街邊有食神：亞洲」首爾篇介紹的廣藏市場美食「朴家綠豆煎餅」每日現做，口感扎實酥脆、香氣濃郁，同樣也是廣藏市場名店的「朴家綠豆煎餅」，曾有多家韓國綜藝節目前往拍攝，內用空間蠻寬敞。販售品項也更多，除了綠豆煎餅外，麻藥飯捲、生拌牛肉、拌飯等等都有賣，很適合想要一站式吃到多種特色美食的朋友們。

營業資訊

圖 / @feieatwutalk
圖 / @feieatwutalk

時間：08:00-22:00(每月第三週週三公休)

地點：首爾 鐘路區 東湖路 403-16

首爾地鐵1號線鐘路5街站7號出口

昌信生拌牛肉

「昌信生拌牛肉」是廣藏市場中的老店，主打一個新鮮份量足，將色澤鮮紅,還帶有油亮光澤的生牛肉上撒上白芝麻，尬一顆生食級無菌蛋蛋黃，在吃的時候淋上香噴噴的芝麻油、再拌上底部細緻多汁的梨絲。完全就是一個肉鮮味美的滋味，口口都有天然的肉香，隨著蛋黃更加滑順濃郁，麻油味嚼越嚼越香，其中的梨絲更是很好的解膩提鮮！

營業資訊

圖 / @honey_bottle__
圖 / @honey_bottle__

時間：10:00 -22:00;週一公休

地點：首爾 中區 東湖路403-17

首爾地鐵1號線鐘路5街站7號出口

廣藏市場糯米麻花捲

最新崛起，在廣藏市場很有名的糯米麻花捲!排隊永遠滿滿，還好的是店家動作很快，據說在人多時平均5-8分鐘就可以拿到～有四種口味，吃起來外酥內軟糯、就是一種會黏但又不黏牙的感覺，對於喜歡糯唧唧口感的朋友，簡直是魅力爆棚！尤其是糯米麻花捲的外層是肉桂粉和糖粉，很香、很溫暖的香氣，吃起來也不會太甜膩！超適合邊走邊吃的小點心～

營業資訊

圖 / @mirumo0201
圖 / @mirumo0201

地點：首爾特別市鐘路區鐘路32街2

時間：11:00-22:00(每月第一個週日休息)

母女紫菜包飯

麻藥紫菜包飯，簡單卻讓人上癮，像是吃了麻藥般的美味無法自拔～這就是麻藥飯捲的美味，廣藏市場中超多韓國道地美食可以品嚐，其中迷你紫菜包飯更是不容錯過！就算是簡單的紅蘿蔔、白飯、醃蘿蔔，捲上韓國海苔、抹上韓國麻油，就是會讓人一吃上癮，每去必吃～

營業資訊

圖 / @viyachang
圖 / @viyachang

地點：首爾特別市鐘路區禮智洞235、乙支路4街4號出口、鐘路5街8號出口

時間：06:30-20:00(責完會提早休息)

令總角家鯛魚燒

入口處人最多的那一攤就是了！鯛魚燒也是韓國傳統必吃小吃美食之一！香甜濃郁像是麵包的外皮，溢出來烤到焦脆的邊邊，不管是要從魚頭吃，還是從魚尾吃，真的怎麼吃都好吃～店內最受歡迎的鯛魚燒是鹹口味的起司番茄醬，吃起來比pizza還美味！常見的紅豆、卡士達都是人氣口味，很推薦必需要帶一尾鯛魚燒邊走邊吃才夠swag！來廣藏市場一定要試試365天都在排隊的鯛魚燒。

營業資訊

圖 / @kr_food5300
圖 / @kr_food5300

地點：廣藏市場南一門出入口

營業時間：週二至日12:00-17:00(週一公休)

故鄉的刀削麵

又是一攤被 Netflix 拍攝成為「世界小吃」的其中一攤。這碗刀削麵的美味程度也讓老闆娘還完先生當年的巨額債款！在這裡菜單有韓文、中文、英文，別看老闆是奶奶級的溝通完全沒有問題，這裡的麵都是老闆娘現揉、現桿、現削，每根麵條都非常的厚實有勁道，大概比台灣常見的刀削麵多了0.5倍的厚度，吃起來很滿足，湯頭是屬於清淡，但是味道非常濃郁的那種骨頭湯，搭配海苔絲真的超級香～他們家的餃子分為鮮肉跟泡菜兩種，口味可以單點也可以混搭，選擇很彈性，韓國的餃子就是皮非常的薄、餡非常的多，吃起來很多汁扎實的口感，重口味的朋友搭配附的泡菜跟沾醬就一百分了！

營業資訊

圖 / @ytb425
圖 / @ytb425

地點：地鐵鐘路5街站8號出口

時間：11:00-21:00

元祖鮪魚起司裸飯捲

這家是因為美食主廚白鍾元大火紅的攤位。位於廣藏市場最邊角的41號攤位「元祖鮪魚起司裸飯捲」，這款飯捲就是有加州卷的概念，將白飯放在最外層，讓海苔和醃蘿蔔、火腿、起司一起被包進飯捲內，然後再淋上鮪魚醬料～口感有別於一般的飯捲會先吃到飯的味道，這個會先吃到鮪魚的味道，如果喜歡吃辣的朋友，也推薦在飯捲上放一些辣椒一起吃，可以把甜鹹的飯捲，添加更多刺激。

營業資訊

圖 / @gulovefood
圖 / @gulovefood

地點：首爾市鐘路區昌興宮路88

時間：05:30-20:00

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