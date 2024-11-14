韓國江原道滑雪懶人包！雪道難度、滑雪場怎麼選

冬季來韓國旅遊，滑雪絕對是不能錯過的體驗！小編誠意向你推薦位於韓國江原道的滑雪場！韓國江原道滑雪場不僅距離首爾近，適合當日來回，還有各種豐富的滑雪選擇，無論你是新手還是滑雪高手都能滿足需求。初學者不用擔心，這裡有專為新手設計的滑雪道，還提供全套滑雪裝備租借服務，像是滑雪服、頭盔、護目鏡等，一應俱全！想去江原道滑雪的你們趕快看下去吧！





韓國江原道滑雪季節

每年11月中旬至次年3月中旬，是首爾與江原道的滑雪季，但其中12月和1月的降雪量最為充足，這段時間也成為滑雪愛好者的熱門時段。然而，隨著氣候變遷，天氣變得愈發無法預測，有時會面臨雪量不足的挑戰。因此，在規劃滑雪行程時，建議大家提前查詢各大滑雪場的天氣狀況，並靈活安排行程，確保能享受到理想的滑雪體驗。









韓國江原道滑雪場怎樣選

▲韓國江原道滑雪場。 （圖／vanessa_evan, Instagram)

在選擇江原道的滑雪場時，可以考慮以下幾點：

選擇滑雪場：江原道有多個滑雪勝地，各具特色，適合不同需求的遊客。

同行者：考慮同行者的需求。如果有小孩，可以選擇適合家庭的滑雪場；如果是朋友聚會，則選擇設備完善、活動多樣的滑雪場。

滑雪技術：評估自己和同伴的滑雪水平。是否是新手、初級、中級或高手？技術級別影響選擇的雪道。

雪場難度：了解滑雪場的難度分級，確保選擇的雪道適合自己的技術水平，查看雪場地圖以確認合適的區域。









韓國江原道滑雪場推薦

江原道滑雪場推薦#1

江原道龍平滑雪場

▲江原道滑雪場推薦—江原道龍平滑雪場。 （圖／amanda__hk, Instagram)

龍平度假村是滑雪迷的天堂，因為韓劇《冬季戀歌》和《鬼怪》的拍攝而聞名，吸引了眾多劇迷前來探索。這裡坐落於韓國白頭大幹中部，海拔範圍從700公尺到1,500公尺，年均降雪量可達250公分，為滑雪活動提供了理想的自然環境。作為舉辦過冬季奧運會和世界盃滑雪賽等國際賽事的滑雪場，龍平擁有28條滑雪道以及14座纜車設施，其中最長的纜車單程達到3.7公里，讓遊客能夠充分享受滑雪的樂趣，成為滑雪愛好者的首選地點.

地址： 江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路715（ 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715）

交通方式：搭乘東首爾長途巴士客運站到前往橫溪客運站，在橫溪下車後搭乘公車前往龍平度假村

營業時間：11/24(五)~ 3/17(日) 09:00-17:00／19:00-22:00／21:00-23:30 (每日開放時段依官網公告為主)





江原道滑雪場推薦#2

韓國江原道Alpensia度假村

▲江原道滑雪場推薦—韓國江原道Alpensia度假村。 （圖／yann_lim2015, Instagram)

Alpensia度假村滑雪場位於海拔700公尺的大關嶺，這裡曾是2018年平昌冬奧會的跳台賽事場地。滑雪場擁有六條滑雪道，其中包括專為初級和中級滑雪者設計的1.4公里長滑道，還特別設有供滑雪板玩家使用的專用滑道，讓所有滑雪者都能享受刺激與樂趣。此外，在滑雪季結束後，Alpensia的下方緩衝區會轉型為一片廣達10萬平方公尺的野生植物花園，四季皆宜的自然環境為遊客提供了放鬆和休閒的理想場所。

地址： 江原道平昌郡大關嶺面率峰路325（강원도 평창군 대관령면 솔봉로 325）

營業時間：12/2(六)~ 3/3(日) 每天9:00-17:00 /夜間運營12/16(六) ~2/17(六) 18:30-21:30 (整雪時段17:00-18:30)

交通方式：搭乘東首爾長途巴士客運站到洪川，再搭乘洪川市區公車到大明維瓦第公園渡假村









江原道滑雪場推薦#3

洪川大明SONO維爾瓦第滑雪村

▲江原道滑雪場推薦—洪川大明SONO維爾瓦第滑雪村。 （圖／linsisun, Instagram)

洪川的大明維爾瓦第滑雪場距離首爾市區僅需1.5小時車程，佔地面積超過132萬平方公尺，擁有12條不同等級的滑雪道，成為遊客心目中的理想滑雪地點。這個滑雪場隸屬於「維瓦爾第公園Vivaldi Park」度假村，除了滑雪，還提供高爾夫球場、水上樂園、購物中心和酒店等多種娛樂設施，素有「百玩地公園」之稱。此外，這裡也是韓劇《藍色海洋的傳說》的拍攝地，漫無邊際的雪景令人驚嘆，彷彿置身於夢幻世界。

地址： 江原道洪川郡西面寒峙谷街262（ 강원도 홍천군 서면 한치골길 262）

營業時間：每天8:30-22:30 /(整雪時段16:30-18:30)

交通方式：搭乘東首爾長途巴士客運站到洪川，再搭乘洪川市區公車到大明維瓦第公園渡假村





江原道滑雪場推薦#4

Elysian 伊利希安江村滑雪場

▲江原道滑雪場推薦——Elysian 伊利希安江村滑雪場 （圖／adam_prohair, Instagram)

位於江原道的伊利希安江村滑雪場是韓國唯一可以搭乘地鐵直達的滑雪度假村，地處京春線的白楊里站旁，交通十分便利。這裡擁有10條滑雪道，按照難度劃分為初級、中級和高級，其中有8條專為初學者和中級滑雪者設計，讓新手也能輕鬆嘗試。此外，該滑雪場的營業時間延長至午夜12點，遊客可以隨意選擇合適的時段，盡情享受冬季滑雪的樂趣。

地址：江原道春川市南山面北漢江邊街688（강원도 춘천시 남산면 북한강변길 688）

營業時間：12/1(五) ~ 3/10(日) ，每天9:00-24:00 /(整雪時段16:30-18:00)

交通方式：搭京春線地鐵至「白楊里站」轉搭接駁車





江原道滑雪場推薦#5

HIGH 1度假村滑雪場

▲江原道滑雪場推薦—HIGH 1度假村滑雪場 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

位於江原道旌善的HIGH 1度假村滑雪場設施完善，擁有初級、中級和高級滑雪道，適合各年齡層的家庭一起前來享受滑雪的樂趣。該滑雪場特別設計了無障礙滑雪設施，讓身障人士也能輕鬆體驗滑雪的樂趣。此外，HIGH 1還擁有兩條符合世界盃滑雪大賽標準的雪道，曾舉辦多項重要賽事，包括殘疾人世界盃滑雪大賽和自由式滑雪賽。

度假村內設有大規模的住宿選擇、娛樂設施以及高爾夫球場，為遊客提供多元化的休閒活動。每年12月，這裡還會舉辦盛大的煙火表演。

地址： 江原道旌善郡古汗邑海雲街500（ 강원도 정선군 고한읍 하이원길 500

營業時間：12/8(五)~3/1(五) 9:00-22:00 (整雪時段16:00-18:00)

交通方式：搭乘東首爾長途巴士客運站到古汗巴士站（신고한），最後轉搭計程車前往滑雪場。









韓國江原道附近景點

韓國江原道附近景點#1

雪嶽山國家公園

▲韓國江原道附近景點—雪嶽山國家公園。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

雪嶽山位於江原道，是韓國東北部的最高峰。因其主峰大青峰在一年中有五到六個月覆蓋著白雪而得名。作為韓國著名的賞楓勝地，每到秋天，雪嶽山便吸引無數遊客前來欣賞壯麗的紅葉美景。雪嶽山也是韓國最北部的山之一，每年十月中旬，這裡的樹葉開始轉紅，成為韓國最早迎來楓紅的地區之一。趣吧將帶你從首爾出發遊覽雪嶽山，不用擔心交通問題，輕鬆賞楓。





韓國江原道附近景點#2

江陵中央市場

▲韓國江原道附近景點—江陵中央市場。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

江陵中央市場是江陵市最具代表性的傳統市場，這裡設立於1980年，每天都充滿著熱鬧的氛圍。市場內各式商品應有盡有，您可以在這裡一窺江陵人的日常生活，品嚐當地的美味。特別推薦的有大蒜麵包和炸雞，這些都是江陵中央市場的必吃美食，讓您可以盡情享用傳統韓式美食。在江原道的滑雪場滑到累了，當然就是要吃好吃的補充體力！





韓國江原道附近景點#3

注文津海邊

▲韓國江原道附近景點—注文津海邊。 （圖／ruruyang0409, Instagram)

有想過在韓國江原道滑雪後，也可以滿足韓劇男女主角的夢嗎？位於江陵的注文津海邊是另一個必訪的景點，這裡擁有長達700公尺的白色沙灘和清澈的海水，是全家出遊的理想場所。這裡也是《鬼怪》中的經典場景之一，劇中鬼怪與女主角在此相遇的畫面讓無數粉絲心醉神迷。來到這裡，您可以享受陽光、沙灘和海浪，忘卻城市的喧囂，盡情放鬆身心。









更多韓國旅遊攻略

韓國景點｜全韓國最大樂園！愛寶樂園旅遊攻略懶人包





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」