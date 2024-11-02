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韓國自由行！束草一日遊 韓國人私藏的4個束草景點推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

想要體驗韓國最道地、最美的風景嗎？RG特派員帶你跟著本地人的腳步，探索那些尚未被觀光客大量湧入的私藏勝地。本篇文章將帶你深入江原道的束草，介紹四個只有當地人才知道的束草景點推薦：體驗傳統人力拉船的阿爸村、美食雲集的束草中央市場、擁有「束草之眼」摩天輪的束草海水浴場，以及風景絕美的海邊咖啡廳Bossa Nova。輕鬆的遊記風格，帶你感受最真實的韓國風情，還有詳細的營業資訊和評價，讓你的旅程更加完美。快來一起發現這些隱藏版的美麗景點吧！

韓國束草景點推薦_阿爸村

束草一日遊_體驗傳統人力拉船的魅力

阿爸村（아바이마을）位於束草市，是一座充滿歷史與人情味的小漁村。這裡最大的特色就是傳統的人力拉船「渡船」（갯배）。遊客可以親自體驗利用繩索拉動小船，橫越江邊，感受昔日村民的生活方式。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

營業資訊：

地址：江原道束草市青湖洞一帶

營業時間：全天開放（人力拉船服務時間為08:00-22:00）

交通資訊：從束草高速巴士客運站搭乘7或9號公車，在「青湖洞」站下車，步行約5分鐘即可抵達。

韓國束草景點推薦_束草中央市場

束草一日遊_美食饗宴的天堂

想要品嚐最道地的韓國小吃？束草中央市場（속초 중앙시장）絕對是你的不二之選。這裡匯集了各種美味小吃，其中最著名的就是魷魚血腸（오징어순대）和蜂巢冰淇淋（벌집 아이스크림）。

魷魚血腸是將豬血、蔬菜和粉絲等餡料填入魷魚中，再蒸熟切片，口感Q彈，風味獨特。蜂巢冰淇淋則是在香濃的冰淇淋上加上一塊天然蜂巢，甜而不膩，深受年輕人的喜愛。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

營業資訊：

地址：江原道束草市中央洞487-4

營業時間：每日09:00-22:00

交通資訊：從束草高速巴士客運站步行約10分鐘即可抵達。

韓國束草景點推薦_束草海水浴場

束草一日遊_感受「束草之眼」的浪漫

束草海水浴場（속초해수욕장）是當地人最喜愛的海灘之一，細緻的白沙灘和清澈的海水吸引許多人前來度假。最新的地標是高達65公尺的摩天輪——「束草之眼」，乘坐摩天輪可以360度俯瞰整個束草市和東海的美景，特別是在日落時分，景色更是迷人。

海灘附近還有各種水上活動，如衝浪、香蕉船等，適合喜愛刺激的旅客。同時，周邊也有許多咖啡廳和餐廳，可以邊享用美食邊欣賞海景。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

營業資訊：

地址：江原道束草市朝陽洞

海灘開放時間：07:00-24:00（夏季）

「束草之眼」營業時間：10:00-22:00

交通資訊：從束草高速巴士客運站搭乘公車或計程車約15分鐘即可抵達。

韓國束草景點推薦_Bossa Nova咖啡廳

束草一日遊_海天一色的絕美咖啡時光

位於束草海岸的Bossa Nova咖啡廳，是當地人私藏的絕美景點。咖啡廳建築採用全玻璃設計，讓人無論坐在哪個位置，都能欣賞到無敵的海景。特別推薦他們的手沖咖啡和各式精緻甜點，味道與景色相得益彰。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

營業資訊：

地址：江原道束草市大浦洞1554-5

營業時間：每日10:00-22:00

交通資訊：從束草海水浴場步行約10分鐘即可抵達。

無論是體驗傳統文化、品嚐美食、享受自然風光，還是尋找一處悠閒的咖啡館，都能在這裡找到滿足。跟著本地人的腳步，保證讓你的韓國之旅更加豐富多彩！

延伸閱讀>>影｜韓國自由行｜劇迷必訪！全州最美韓村屋、人氣街邊點心金幣燒、超出片咖啡廳

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