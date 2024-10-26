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2024韓國滑雪懶人包！精選 Top 3 韓國滑雪度假村行程，滑雪新手/親子旅遊都可以輕鬆體驗

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圖/AsiaYo提供
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今年冬天要去韓國旅遊卻不知道還能去哪裡玩嗎？今天就要推薦你冬季限定的韓國滑雪自由行該怎麼玩啦！如果你也是熱愛滑雪的狂熱分子，可以選擇滑雪時間超級充足的滑雪冬令營行程，就算是滑雪新手也可以到首爾附近的滑雪度假村體驗一日滑雪行程和初級滑雪教學課程哦~ 別在猶豫啦，快跟上AsiaYo的腳步，開啟全新的韓國滑雪之旅吧！

🏂 韓國滑雪自由行套裝行程內容

❄️住宿 & 交通接駁：除了有來回接駁巴士之外，晚上要入住的飯店也都包含在行程中了，輕輕鬆鬆就能來一趟滑雪之旅！

❄️滑雪裝備：每一個行程都有包含雪杖、滑雪板等裝備的租借，不需要大包小包就能體驗滑雪的快感⛷️

❄️基礎滑雪課程：不會滑雪也免擔心，滑雪自由行的套裝行程把初學者友善的教學課程也準備好啦，快跟著教練的腳步學習怎麼滑雪吧！

🏂 韓國滑雪自由行熱門滑雪場介紹

🏂 韓國滑雪自由行冬令營行程推薦

【首爾出發】韓國GOGO SKI滑雪冬令營 - HIGH 1度假村四日遊

圖/AsiaYo提供
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🌟行程特色

娛樂設施完善｜除了有可以多條欣賞雪山風景的纜車及吊車路線，還有賭場、高爾夫球場可以豐富滑雪之餘的度假時光！

充足的滑雪體驗｜四天的全日滑雪行程，讓你有足夠的時間可以享受單板和雙板帶來的不同快感！還有為滑雪新手準備的半日初級課程，適合想要學習滑雪的朋友哦~


🏂 韓國滑雪自由行套裝行程推薦

【首爾滑雪自由行】洪川大明SONO滑雪度假村四天三夜

圖/AsiaYo提供
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🌟行程特色

親子旅遊推薦｜渡假村內的滑雪輔助傳送帶讓小朋友們也可以體驗輕鬆滑雪的樂趣，行程還加贈SNOWYLAND冰雪樂園的免費入場門票，很適合帶孩子們一起創造快樂回憶！

完整全包式行程｜完全不用煩惱不會安排交通跟住宿，整個包套行程幫你把滑雪的雪具跟教學課程都準備好了，只需要帶上行李跟愉快的心情就能出發滑雪去！


【首爾滑雪自由行】洪川大明SONO滑雪度假村+魚飛溪谷冰川一日遊

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🌟行程特色

滑雪新手友善｜洪川大明SONO滑雪度假村提供許多不同級別的滑雪道，就算是沒有經驗的人也可以透過基礎滑雪課程輕鬆學會滑雪哦！

欣賞冰瀑奇景｜行程走訪冬季限定景點魚飛溪谷，可以觀賞到瀑布行程的自然冰柱牆，景色非常壯觀~


今天整理了三個從首爾出發的韓國滑雪旅遊行程，不管是第一次嘗試滑雪的新手小白，或是經驗豐富的滑雪愛好者，這篇的度假村推薦都可以滿足你的需求！如果你正在規劃冬季的韓國首爾旅遊，也可以參考看看一日韓國滑雪團，可以輕鬆體驗滑雪的樂趣也容易把行程安排進你的韓國自由行哦~快來AsiaYo看更多韓國一日遊行程或其他旅遊路線推薦吧！

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來一場冬日慶典！適合滑雪新手　韓國洪川大明SONO滑雪渡假村攻略

如果是第一次滑雪，韓國洪川大明SONO Vivaldi Park一日遊是最佳選擇。行程費用實惠，預訂方便，包含專業教練、市區接駁和設備租用。從首爾出發僅需1.5小時即可抵達，非常適合初次嘗試滑雪但略感緊張的新手，提供安心的滑雪體驗！

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